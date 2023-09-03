Федотов – в запасе ЦСКА на матч с «Адмиралом» после 5 пропущенных шайб от «Ак Барса». ИИХФ обещала дальнейшие санкции, если он будет играть

Иван Федотов в запасе начнет матч ЦСКА с «Адмиралом».

Вратарь армейцев не попал в стартовый состав на матч Фонбет Чемпионата КХЛ, с первых минут сыграет .

1 сентября Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, пропустил все 5 шайб.

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что Федотов сыграл с «Ак Барсом». Президент ИИХФ Люк Тардиф после игры заявил следующее: «Адресуем санкции ФХР, КХЛ и игроку, если так и будет продолжаться».

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