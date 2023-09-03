Федотов – в запасе ЦСКА на матч с «Адмиралом» после 5 пропущенных шайб от «Ак Барса». ИИХФ обещала дальнейшие санкции, если он будет играть

Теги ЦСКА КХЛ Александр Шарыченков Адмирал Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов в запасе начнет матч ЦСКА с «Адмиралом».

Вратарь армейцев не попал в стартовый состав на матч Фонбет Чемпионата КХЛ, с первых минут сыграет Александр Шарыченков.

1 сентября Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, Иван пропустил все 5 шайб.

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что Федотов сыграл с «Ак Барсом». Президент ИИХФ Люк Тардиф после игры заявил следующее: «Адресуем санкции ФХР, КХЛ и игроку, если так и будет продолжаться».

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Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили

16 комментариев

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Ilya Ilya
Ответ Igorsm
чтож ты фраер сдал назад
Так он в составе на игру это и есть играющий состав
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Жанна Калгина
5 шайб конечно это много
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-1
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serb2010
Руководители ЦСКА идиоты, такую кашу заварить из-за вратаря, который больше года не играл на проф уровне и далеко не факт что наберёт свои лучшие кондиции.
На Федотове свет клином сошёлся? ЦСКА с его ресурсами не мог себе норм вратаря купить? Бредятина.
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Realist2022
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Ответ Danger13
Нахрен это ИИХФ
Ну да, лучше сразу выйти из ИИХФ, но тогда КХЛ останется без легионеров и получим быструю деградацию хоккея. Зато гнилые понты, гордыня и пускание пыли в глаза вкупе с завышенным ЧСВ останутся
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*BG*
Ответ Вадим Сидоров
А если Федотов будет играть ужасно, какие рычаги давления будут у ЦСКА на него? Зарплату будут ему задерживать?))
Сядет в запас, пока не наберёт форму. Что, собственно говоря, и произошло.
А если заподозрят во вредительстве, то обменяют в Амур.
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Igorsm
чтож ты фраер сдал назад
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Crenk
Неужели одумались
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Алексей Ильин
Ну после 5 от Ак Барсе его на лавку можно спокойно из-за игры садить, а не из-за санкций
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Сидни Кросби 2
Если бы Федотов засушил игру никакого штрафа тогда не было бы
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s3mp3riuv3nis
Ответ Realist2022
Ну да, лучше сразу выйти из ИИХФ, но тогда КХЛ останется без легионеров и получим быструю деградацию хоккея. Зато гнилые понты, гордыня и пускание пыли в глаза вкупе с завышенным ЧСВ останутся
зачем выходить? пусть ИИХФ сами исключают, прогибаться под них точно не стоит
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Igorsm
Ответ Montenegro Serbian
Да всем понятно было сразу, что это протестный перфоманс был от руководства ЦСКА. Уверен, что в реальности никто на него не ставит и не рассчитывать что он будет первым номером. Чувак год играл в какой-то любительской армейской лиге.
Кокорин вообще в тюрьме играл, а потом в Спартаке и Фиорентине.
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