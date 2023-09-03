Федотов – в запасе ЦСКА на матч с «Адмиралом» после 5 пропущенных шайб от «Ак Барса». ИИХФ обещала дальнейшие санкции, если он будет играть
Иван Федотов в запасе начнет матч ЦСКА с «Адмиралом».
Вратарь армейцев не попал в стартовый состав на матч Фонбет Чемпионата КХЛ, с первых минут сыграет Александр Шарыченков.
1 сентября Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, Иван пропустил все 5 шайб.
Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что Федотов сыграл с «Ак Барсом». Президент ИИХФ Люк Тардиф после игры заявил следующее: «Адресуем санкции ФХР, КХЛ и игроку, если так и будет продолжаться».
«Кто в стране рулит: мы или законы с той стороны?» Что окружало исторический матч КХЛ, где сыграл Федотов
Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили
На Федотове свет клином сошёлся? ЦСКА с его ресурсами не мог себе норм вратаря купить? Бредятина.
А если заподозрят во вредительстве, то обменяют в Амур.