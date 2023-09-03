Агбонлахор о «Челси»: «Потратили миллиард фунтов на средних игроков. Мудрик абсолютно бесполезен – 0 голов за 19 матчей»

Теги Челси премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Маурисио Почеттино Михаил Мудрик деньги Футбол

Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Челси» за бессмысленные траты.

Этим летом лондонский клуб потратил 434,5 млн фунтов (почти 507 млн евро). Траты «Челси» за последние три окна превысили 1 млрд фунтов (1,17 млрд евро).

«Челси» нанес 21 удар [по воротам «Ноттингема»]. Угадайте, сколько из них в створ? Два. Вот чего я не понимаю. Они выходят на ударные позиции, но им просто не хватает мастерства. Почитайте, что пишут в соцсетях: «Челси» подписывает игроков, но проигрывает. Вот что там обсуждают.

Они потратили миллиард фунтов. Почему «Челси» не использовал четверть от этой суммы, чтобы купить звезду? Идите и сделайте предложение по Мбаппе, от которого «ПСЖ» не сможет отказаться. Харри Кейн. «Вот так, Дэниэл Леви. Сколько ты хочешь?» 150 млн фунтов за Харри Кейна, и вот у вас в составе две суперзвезды.

«Челси» же купил кучу средних игроков. Мудрик вышел на замену и чуть не привез два гола! Он был абсолютно бесполезен. Он провел 19 матчей, забил ноль голов и не понял стиль игры.

[Против «Ноттингема»] «Челси» сыграл в пять защитников, у них было три центральных защитника. У них на поле выходит Галлахер, которые не забивает и действует медленно. Кайседо допустил две ошибки. Потом они снова поменяли схему. Почему бы не начать в четыре защитника?

Говорю это без неуважения к «Ноттингем Форест», но против таких команд нужно играть в четыре защитника. И да, Почеттино может думать, что у него есть время. Но пусть попробует продолжать проигрывать, и мы посмотрим, дадут ли болельщики «Челси» ему время», – сказал Агбонлахор для Gameday Phone-In.

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95 комментариев

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Квадратное личико
Справедливости ради, работа Мудрика - не голы забивать. И не ассисты отдавать. И не игру в атаке строить. Честно говоря, никто не знает, в чём состоит работа Мудрика.
+293
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+289
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Давид Agabekyan
Мудрик стремится перебить рекорд Чеха по сухим матчам. Неоправданный хейт
+252
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+248
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Aleksey Yashin
Агбонлахор: "Мудрик абсолютно бесполезен"

Срна: Да что ты себе позволяешь? Или тебе напомнить гениальный забег от Милнера?
+115
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+110
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Давид Agabekyan
Ответ Aleksey Yashin
Агбонлахор: "Мудрик абсолютно бесполезен" Срна: Да что ты себе позволяешь? Или тебе напомнить гениальный забег от Милнера?
После данного забега Милнер понял, что уже не вывозит и решил не продлевать контракт с Ливерпулем. Получается Мудрик своим забегом ослабил конкурента. 80 миллионов оправданы
+59
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dreamstep
Мудрик это гениальная продажа Шахтёра. Через годик в аренду бесплатную обратно уедет )
+52
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Квадратное личико
Ответ Aleksey Yashin
Агбонлахор: "Мудрик абсолютно бесполезен" Срна: Да что ты себе позволяешь? Или тебе напомнить гениальный забег от Милнера?
Словом "Срна" полезность Мудрика для Челси отлично можно описать, кстати 🤔
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*MVP*
Мудрик - это реально какой-то мем, не вижу больше смысла его защищать
+41
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ASH11
Ответ Квадратное личико
Справедливости ради, работа Мудрика - не голы забивать. И не ассисты отдавать. И не игру в атаке строить. Честно говоря, никто не знает, в чём состоит работа Мудрика.
Бегать и носиться. Такие в АПЛ и по правде ценились, только лет эдак на 20 он опоздал.
+36
-3
+33
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Аморалинни
Ответ Квадратное личико
Справедливости ради, работа Мудрика - не голы забивать. И не ассисты отдавать. И не игру в атаке строить. Честно говоря, никто не знает, в чём состоит работа Мудрика.
Ф16 и челенджеры выпрашивать
+40
-14
+26
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eskerro
Не говори так, Абгонлахор! Ищи себя на сайте миротворец!
+33
-7
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We are Arsenal
Он реально болеет за Арсенал , поэтому и не перешел к нам. Дякуем, Михайло!
+23
-1
+22
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Назар Игорь
Дайте Мудрику время, не пройдëт и 10 - 15 лет как он станет лучшим футболистом мира.
+23
-5
+18
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adekvat11
особенно смешно эти 100млн смотрятся на фоне Белингхема за примерно те же 100
+17
-2
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Artem Ka
Ответ dreamstep
Мудрик это гениальная продажа Шахтёра. Через годик в аренду бесплатную обратно уедет )
Да там многие клубы гениально продали) некоторые не по разу))
+14
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Гегенпрессинг Рангника
Мудрик это пародия на футболиста, я давно таких слабых игроков не видел
+17
-5
+12
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Konstantin Meerov
Мудрику нужно перестать играть в шароварах
+15
-4
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Timur_A
Ответ Квадратное личико
Справедливости ради, работа Мудрика - не голы забивать. И не ассисты отдавать. И не игру в атаке строить. Честно говоря, никто не знает, в чём состоит работа Мудрика.
Его работа - выйти обёрнутым в флаг нужных цветов, помахать болельщикам, а потом восемь лет получать за это зарплату, иногда выходя на поле полажать
+14
-4
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WelcomeBackPURE
Уже на миротворце разместили невмерлые?
+10
-1
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Растиньяк
Челси просто убили и все. Боулинг через пару лет сольёт клуб, ещё и с неплохим профитом, так и не разобравшись в правилах футбола
+9
-3
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Rudenzik
Да что он понимает, а как Мудрик накручивал на фланге 50- летнего Милнера, он забыл?
+7
-1
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Иван Иванов
Ответ We are Arsenal
Он реально болеет за Арсенал , поэтому и не перешел к нам. Дякуем, Михайло!
Я не удивлюсь, если Зинченко отговаривал Мудрика перейти в Арсенал.
+6
0
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SeRgE23
В миротворец этого господина😂
+5
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Не уверен!!
Мудрик заиграет скоро, через лет 4-5
+5
0
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Zeitgeist Zeppelin
Стоимость Мудрика надо не в деньгах озвучивать, а сразу в аптечках, дронах, тепловизорах и т.д. для ВСУ. Тогда большинство вопросов о его стоимости и полезности отпадут.
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Любезный Коссутий
Ответ as009595@icloud.com
Антони игрок сборной и поэтому он стоит, хотя и за него переплатили
так и Мудрик игрок сборной. просто Антони пришел из Эре, которая хоть и ниже классом, чем АПЛ, но, все равно, на 2 головы сильнее, чем УПЛ, откуда купили Мудрика. если бы бразил еще обладал скоростью Мудрика, ему бы вообще цены не было. но в этом компоненте, слоупок проигрывает, конечно.
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