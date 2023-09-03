Агбонлахор о «Челси»: «Потратили миллиард фунтов на средних игроков. Мудрик абсолютно бесполезен – 0 голов за 19 матчей»

Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Челси» за бессмысленные траты.

Этим летом лондонский клуб потратил 434,5 млн фунтов (почти 507 млн евро). Траты «Челси» за последние три окна превысили 1 млрд фунтов (1,17 млрд евро).

«Челси» нанес 21 удар [по воротам «Ноттингема»]. Угадайте, сколько из них в створ? Два. Вот чего я не понимаю. Они выходят на ударные позиции, но им просто не хватает мастерства. Почитайте, что пишут в соцсетях: «Челси» подписывает игроков, но проигрывает. Вот что там обсуждают.

Они потратили миллиард фунтов. Почему «Челси» не использовал четверть от этой суммы, чтобы купить звезду? Идите и сделайте предложение по Мбаппе, от которого «ПСЖ» не сможет отказаться. Харри Кейн. «Вот так, Дэниэл Леви. Сколько ты хочешь?» 150 млн фунтов за Харри Кейна, и вот у вас в составе две суперзвезды.

«Челси» же купил кучу средних игроков. Мудрик вышел на замену и чуть не привез два гола! Он был абсолютно бесполезен. Он провел 19 матчей, забил ноль голов и не понял стиль игры.

[Против «Ноттингема»] «Челси» сыграл в пять защитников, у них было три центральных защитника. У них на поле выходит Галлахер, которые не забивает и действует медленно. Кайседо допустил две ошибки. Потом они снова поменяли схему. Почему бы не начать в четыре защитника?

Говорю это без неуважения к «Ноттингем Форест», но против таких команд нужно играть в четыре защитника. И да, может думать, что у него есть время. Но пусть попробует продолжать проигрывать, и мы посмотрим, дадут ли болельщики « » ему время», – сказал для Gameday Phone-In.

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