ЦСКА впервые выиграл в сезоне, победив «Адмирал». Сменивший Федотова в воротах Шарыченков отразил 29 из 30 бросков

Теги ЦСКА КХЛ Александр Шарыченков Адмирал Иван Федотов Хоккей

ЦСКА одержал первую победу в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова обыграла «Адмирал» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это первая победа в сезоне для московского клуба после поражения от «Ак Барса» (2:5) в игре за Кубок Открытия.

В составе ЦСКА по два очка набрали защитник Владислав Провольнев (1+1) и нападающий Павел Карнаухов (1+1).

В матче с «Адмиралом» в качестве стартового голкипера сыграл Александр Шарыченков, сменивший Ивана Федотова, оставшегося в запасе.

Шарыченков парировал 29 бросков из 30.

9 комментариев

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Pablo Diablo
Как разительно отличаются уровни игры и самоотдача двух киперов! Федотов в первом матче отбил только то, что попало в него, Шарыченков бился и пластался. Оттого и результат. Пусть Ваня и дальше мелькает в бульварной хроники, а играть должны те, кто хочет.
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1319pro
Ну пиши тогда такие «новости» про каждый клуб, который обязательно в 1-2-3 туре «впервые выиграет.
Как раз наспамишь себе топ-контента
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Igal Lazouski
Ответ Pablo Diablo
Как разительно отличаются уровни игры и самоотдача двух киперов! Федотов в первом матче отбил только то, что попало в него, Шарыченков бился и пластался. Оттого и результат. Пусть Ваня и дальше мелькает в бульварной хроники, а играть должны те, кто хочет.
Ваня быстро восстановить игровые кондиции, если будет играть. В ЦСКА чувствуется работа тренера вратарей Сергея Наумова.
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Дмитрий Травницкий
Адмирал, при всём к нему уважении, не чета Ак Барсу. Да и Шарыченков не из под лавки выполз, а вполне себе опытный и сформировавшийся вратарь, поэтому удивляться его хорошей игре просто глупо. Я думаю, что вратари будут играть по очереди, чтобы к плей-офф оба были в форме и у тренера был выбор. Это хорошая страховка от травмы или срыва одного из вратарей. Ну и процентов 10 игр в регулярке дадут сыграть молодым вратарям( для получения опыта на будущее), ведь никто не сомневается, что ЦСКА попадёт в плей-офф .
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Rus Donskoy
воротич Цска красавец
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zho3716
С победой,ЦСКА!
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Александр Филиппов
Шарыченков в неловкой ситуации. Вся эта шумиха вокруг его напарника, все ему желают успеха. А у Шарыченкова должно быть самолюбие, и дух соперничества. Здесь и сейчас ему было бы стыдно проиграть конкуренцию, человеку пропустившему год. Пусть с ним все и цацкаются.
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Ice Vorya
Зато Рейдеборна слили
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