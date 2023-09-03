ЦСКА впервые выиграл в сезоне, победив «Адмирал». Сменивший Федотова в воротах Шарыченков отразил 29 из 30 бросков

ЦСКА одержал первую победу в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова обыграла «Адмирал» (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

Это первая победа в сезоне для московского клуба после поражения от «Ак Барса» (2:5) в игре за Кубок Открытия.

В составе ЦСКА по два очка набрали защитник Владислав Провольнев (1+1) и нападающий Павел Карнаухов (1+1).

В матче с « » в качестве стартового голкипера сыграл , сменивший , оставшегося в запасе.

Шарыченков парировал 29 бросков из 30.