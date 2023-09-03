ЦСКА впервые выиграл в сезоне, победив «Адмирал». Сменивший Федотова в воротах Шарыченков отразил 29 из 30 бросков
ЦСКА одержал первую победу в сезоне КХЛ.
Команда тренера Сергея Федорова обыграла «Адмирал» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это первая победа в сезоне для московского клуба после поражения от «Ак Барса» (2:5) в игре за Кубок Открытия.
В составе ЦСКА по два очка набрали защитник Владислав Провольнев (1+1) и нападающий Павел Карнаухов (1+1).
В матче с «Адмиралом» в качестве стартового голкипера сыграл Александр Шарыченков, сменивший Ивана Федотова, оставшегося в запасе.
Шарыченков парировал 29 бросков из 30.
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