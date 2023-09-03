Марио Фернандес бурно отреагировал на гол «Зенита» в ворота ЦСКА.

Петербуржцы сравняли счет на 88-й минуте матча 7-го тура Мир .

Замененный на 82-й минуте от своей скамейки быстро побежал к угловому флажку, где вместе с партнерами праздновал взятие ворот армейцев. Марио пробежал мимо скамейки .

Следует отметить, что другие запасные « » остались на месте, рывок совершил только экс-защитник московского клуба.

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