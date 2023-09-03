Замененный Марио побежал мимо скамейки ЦСКА праздновать гол «Зенита» на 88-й. Другие запасные остались на месте

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Дуглас Сантос Футбол

Марио Фернандес бурно отреагировал на гол «Зенита» в ворота ЦСКА.

Петербуржцы сравняли счет на 88-й минуте матча 7-го тура Мир РПЛ.

Замененный на 82-й минуте Фернандес от своей скамейки быстро побежал к угловому флажку, где Дуглас Сантос вместе с партнерами праздновал взятие ворот армейцев. Марио пробежал мимо скамейки ЦСКА.

Следует отметить, что другие запасные «Зенита» остались на месте, рывок совершил только экс-защитник московского клуба.

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222 комментария

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alexey102rus
"Нет предела человеческой мерзости"
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a.k.a. DRAGON0928
Марио хоть и хороший матч провел, но на поле так не ускорялся, как тут
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Alamarrr
Реально один побежал. Вот чудило
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Артем Шелудков
Люди когда сами забивают в ворота бывшего клуба так не празднуют, как Марио побежал праздновать чужой гол - это позорище
+184
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T622222
Затмил и Дзюбу и Быстрова - просто жесть!
+171
-9
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Artem Piatkov
Как-то это омерзительно...
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Brennet
Плохиш из штанов выпрыгивает, лишь бы заслужить одобрение за лояльность.
+87
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ответ alexey102rus
"Нет предела человеческой мерзости"
Деньги все-таки решают.
+85
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Рома Емельченков
Со временем выяснилось что Зенит и Марио идеально подходят друг другу. Подобное к подобному.
+88
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dr. cage
Крысинные тяги..
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T622222
От героя до Иуды один миг…
+55
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Alyosha1803
Ответ alexey102rus
"Нет предела человеческой мерзости"
И тупости!
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NikoVinkovic
Я болею за Зенит, но не понимаю такого поведения Марио. Чьё расположение он пытается выиграть таким образом? Фанатов Зенита? Ну, не знаю, как по мне, проявление неуважения к бывшему клубу - за это трудно похвалить.
А вполне возможно он просто дурак, и сделал это просто ради того, чтобы об этом говорили.

Ладно бы ещё если бы он забил, и отпраздновал это каким-нибудь жестом типа "не слышу" в адрес болельщиков, которые ему свистели, хотя бы эмоционально можно было понять бы. А так дурак дураком.
+48
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Иван Лапин
За деньги сменил гражданство, за деньги продал клуб
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ГШ68
Ответ Svensson 70
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Видимо, он сам легко забыл, сколько матчей провёл за ЦСКА.
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Buharoid
Ответ Anton Kortenko
идеальный наёмник. ни обещаний, ни прощаний.
Идеальный наемник это Златан. Идеальный наемник не оскорбляет бывших работодателей. А Марио просто судак.
+41
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striker7369
Когда до закрытия КБ осталась 1 минута
https://t.me/cskathebest/15493
+35
-5
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Anton Kortenko
идеальный наёмник. ни обещаний, ни прощаний.
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Остап Задунайский
Марио конечно редчайший контрацептив 🤬
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chubais
За деньги ДА!!!
+29
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analogia
Гнилой персонаж
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JIEOMEC
лжец по жизни
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Veni-Vidi-Vici
Тут можно только удивляться, почему на стадионе до сих пор не закрашено граффити с этим челом, который разве что из штанов не выпрыгивал, празднуя гол в ворота ЦСКА. И судя по сегодняшнему невразумительному жеванию соплей от Брейдо, никто в клубе и не собирается его закрашивать.
+24
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+21
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Treq Qert
Ответ T622222
Затмил и Дзюбу и Быстрова - просто жесть!
Это реально надо постараться)
+18
-1
+17
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Старик Стариканов
🐀
+22
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