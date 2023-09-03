Замененный Марио побежал мимо скамейки ЦСКА праздновать гол «Зенита» на 88-й. Другие запасные остались на месте
Марио Фернандес бурно отреагировал на гол «Зенита» в ворота ЦСКА.
Петербуржцы сравняли счет на 88-й минуте матча 7-го тура Мир РПЛ.
Замененный на 82-й минуте Фернандес от своей скамейки быстро побежал к угловому флажку, где Дуглас Сантос вместе с партнерами праздновал взятие ворот армейцев. Марио пробежал мимо скамейки ЦСКА.
Следует отметить, что другие запасные «Зенита» остались на месте, рывок совершил только экс-защитник московского клуба.
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А вполне возможно он просто дурак, и сделал это просто ради того, чтобы об этом говорили.
Ладно бы ещё если бы он забил, и отпраздновал это каким-нибудь жестом типа "не слышу" в адрес болельщиков, которые ему свистели, хотя бы эмоционально можно было понять бы. А так дурак дураком.
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