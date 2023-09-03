Неймар: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал»

Неймар порадовался, когда Лионель Месси выиграл чемпионат мира.

– Каково было видеть, как Месси выигрывает чемпионат мира? Многие говорят, что свершилась футбольная справедливость. Вы согласны?

– Я был рад, что он провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали. Он побывал в раю вместе со сборной , он выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое.

Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, сотворить историю. Для этого мы объединились. К сожалению, мы не добились успеха.

Месси ушел из « » не так, как того заслуживал, если говорить о спортивных результатах. Все знают, как он тренируется, как он борется, как он сердится, когда проигрывает. Его незаслуженно критиковали, я считаю.

Но в то же время я рад, что он выиграл ЧМ. Как вы отметили, футбол был справедлив по отношению к нему. После вылета Бразилии Месси заслуживал того, чтобы так завершить свою карьеру, – сказал форвард, приобретенный этим летом « ».

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