Неймар: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Неймар порадовался, когда Лионель Месси выиграл чемпионат мира.

– Каково было видеть, как Месси выигрывает чемпионат мира? Многие говорят, что свершилась футбольная справедливость. Вы согласны?

– Я был рад, что он провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое.

Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, сотворить историю. Для этого мы объединились. К сожалению, мы не добились успеха.

Месси ушел из «ПСЖ» не так, как того заслуживал, если говорить о спортивных результатах. Все знают, как он тренируется, как он борется, как он сердится, когда проигрывает. Его незаслуженно критиковали, я считаю.

Но в то же время я рад, что он выиграл ЧМ. Как вы отметили, футбол был справедлив по отношению к нему. После вылета Бразилии Месси заслуживал того, чтобы так завершить свою карьеру, – сказал форвард, приобретенный этим летом «Аль-Хилалем».

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63 комментария

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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Итачи Учиха
Какой же бедненький Неймар. Кто ж тебя гнал в ПСЖ. Лечился больше, чем играл, получал конскую личку, а в итоге, ещё и в обидах
да и играл лучше всех в этом псж
+94
-10
+84
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Калыс Шабданбеков
Всё испортил капризный Мбаппе, был бы характер 18 летнего Мбаппе, думаю сыгрались бы. А так шейхи сами виноваты что звезду сделали
+49
-6
+43
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Красная стрела
Неймар за бабки и в аду готов видимо сидеть. Ох уж эти бразильцы😂
+33
-4
+29
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Итачи Учиха
Какой же бедненький Неймар. Кто ж тебя гнал в ПСЖ. Лечился больше, чем играл, получал конскую личку, а в итоге, ещё и в обидах
+35
-15
+20
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AnMe
В нездоровой атмосфере (звезды, эго, болелы, руководство) ничего не добьешься. Даже если выиграли бы ЛЧ, нашли бы сто причин ненавидеть кого-то или закидать Г.
В плане игры им бы ничего не светило: центр держится на хрустале Вератти и старичке Месси, Неймар опять с травмой. Вератти когда ломался, то все валилось на Месси и начинался хаос полневший, потому что другие тупо ничего не могли. Это было то еще зрелище.
Болелы неадекватные. Желтуха насчет атмосферны, нездоровые отношения были видны поле, когда Мбаппе забивает, игнорирует Неймара, лайки эти на провокационные посты, сериалы с Мбаппе. Очень странные и мутные два сезона. По сути жалко только Месси, у которого не было толком времени выбрать, куда идти, а тут два года отдал. Но хотя бы в сборных выложился. Неймара тоже жалко (как карьеру проф футболиста, но это его выбор осознанный). Мбаппе - вообще самый странный персонаж.
По сути команда не могла быть серьезном претендентом на лч из-за отсутствия скамейки и того, что в составе были неск игроков норм и то старики, остальные в медпункте.
И игра - Г. И руководство - Г. И большинство болел - Г.
Неудивительно, что ушли оттуда вчетвером.
+14
-1
+13
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fussballer
Ответ Красная стрела
Неймар за бабки и в аду готов видимо сидеть. Ох уж эти бразильцы😂
Комфортный пятизвёздочный котёл из золота. Чего бы не сидеть.
+10
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евГений
Неймар базу выдал. псж - унылейший проект вокруг одного чсвшного негритенка, который каждый год вытряхивает из шейхов еще больше бабла
+13
-6
+7
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bel01
В прошлом сезоне я смотрел все (полностью или частично) матчи ПСЖ в чемпионате Франции.
В этом - не собираюсь смотреть ни одного. Просто неинтересно.
Команда, где все игроки, тренер и руководство на коленях лижут бутсы у одного талантливого, но зазнавшегося игрока.
+11
-4
+7
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Caterina
Каким же токсичным должен быть клуб, где два лучших игрока поколения потеряли радость игры в футбол 🤬🤬🤬
Верратти тоже можно добавить, мог бы играть на радость себе и болельщикам в приличном клубе.
А не в этом шапито с чокнутыми владельцами и прикормленными отмороженнымии фанами. И с ротенами на подхвате.
+10
-4
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Fan of Sport
Многие критикуют Неймара за его пропущенные матчи, но все же знают, что в первую очередь он пропускал матчи именно из-за чересчур жёсткой игры соперников, можно ради интереса посмотреть любой матч ПСЖ в Лиге 1, повторюсь "ЛЮБОЙ", Неймара минимум 2-3 раза за матч осознанно бьют по ногам, не пытаясь дотронуться до мяча, а судьи часто закрывают на это глаза.
А если судить Неймара по выступлениям за ПСЖ, то он был лучшим игроком команды за всё время, пока он там играл, именно в игровом плане. Самое главное достижение ПСЖ за всю его историю, выход в финал ЛЧ, это заслуга Неймара, именно он в плей-офф был лучшим (можно также отметить Маркиньоса и Ди Марию), 2 гола против Боруссии, шикарный матч против Аталанты и ассист на 90 минуте при счёте 0-1, против Лейпцига тоже ассист, а в финале была Бавария Флика, хотя также он провел неплохой матч.
А самый лучший матч Неймара за ПСЖ на моей памяти это конечно матчи против также Баварии Флика в 1/4 ЛЧ в сезоне 2020/21, я думаю практически все помнят его перформанс, уровень пикового Роналдиньо.
В общем, большую ошибку конечно допустил Неймар перейдя в ПСЖ, он бы и в Барсе зарабатывал хорошие деньги, а со временем вышел бы на уровень Месси и по доходам, и по статусу в клубе, а у Барселоны не было бы всех этих проблем с финансами (минимум половины этих проблем), не подписывали бы Коутиньо, Дембеле и Гризманна, да и ЛЧ с Неймаром смогли бы взять, не хватало Месси поддержки. Мысли вслух
+6
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AnMe
Ответ AnMe
В нездоровой атмосфере (звезды, эго, болелы, руководство) ничего не добьешься. Даже если выиграли бы ЛЧ, нашли бы сто причин ненавидеть кого-то или закидать Г. В плане игры им бы ничего не светило: центр держится на хрустале Вератти и старичке Месси, Неймар опять с травмой. Вератти когда ломался, то все валилось на Месси и начинался хаос полневший, потому что другие тупо ничего не могли. Это было то еще зрелище. Болелы неадекватные. Желтуха насчет атмосферны, нездоровые отношения были видны поле, когда Мбаппе забивает, игнорирует Неймара, лайки эти на провокационные посты, сериалы с Мбаппе. Очень странные и мутные два сезона. По сути жалко только Месси, у которого не было толком времени выбрать, куда идти, а тут два года отдал. Но хотя бы в сборных выложился. Неймара тоже жалко (как карьеру проф футболиста, но это его выбор осознанный). Мбаппе - вообще самый странный персонаж. По сути команда не могла быть серьезном претендентом на лч из-за отсутствия скамейки и того, что в составе были неск игроков норм и то старики, остальные в медпункте. И игра - Г. И руководство - Г. И большинство болел - Г. Неудивительно, что ушли оттуда вчетвером.
Сейчас у ПСЖ более адекватное видение развития. Им надо центр поля укреплять и дальше расчитывать на что-то. В прошлом сезоне все держалось на эго черепашке и старой и хрустальной тройке: Неймаре Месси и Вератти. Остальные там были деревяшки и школьники, помимо Рамоса. И неск человек адекватных с травмами опять же. Искренне не понимаю даже так, почему с такой игрой их считали фаворитами, где только атака норм. Ну хотя бы проиграли в лч Реалу и Баварии, победителю и одному из лидеров.
+6
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F|||R
На самом деле обидно, что такие космические таланты, как Месси и Неймар потратили зря время в такой дыре, как ПСЖ
+8
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VERBLYUD
Интересно, что скажет Имя Фамилия? Его любимчик называет адом его любимый клуб)
+4
-2
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rej1sta
Ответ Anton Kortenko
вот чертов Мбаппе. играл пока Ней по больничкам и карнавалам ездил. капризный звездун.
Единственный раз, когда Ней был здоров они и дошли до финала ЛЧ.
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Olimjon Nazarov
Неймар играл очень хорошо в ПСЖ, но и получал кучу денег за это. я как фанат футбола и его игры лично думаю он портит себе репутацию такими высказываниями. А что он ожидал от клуба Лиги 1?
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VERBLYUD
Ответ F|||R
На самом деле обидно, что такие космические таланты, как Месси и Неймар потратили зря время в такой дыре, как ПСЖ
Ну Месси был в возрасте, взял несколько кубков, показывал хорошую статистику по Г+П, хорошо подготовился к ЧМ... А вот Неймар реально провел лучшие годы карьеры в этом позорном клубе, жаль.
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Caterina
Ответ Имя Фамилия
Неймар отдал Парижу 6 лет карьеры, угробил своё здоровье, потерял немало денег и терпел кучу хейта из-за своего трансфера, а клуб его кинул после операции под конец ТО, когда у него не было шанса получить нормальное предложение. Тем не менее в первом же своём интервью он говорит о МЕСИ! А меси тем временем только и трындит, что о себе и какой он пуп земли бедняжка мучался в Париже. Меся в принципе никогда ни в чём публично не поддерживал Неймара. Когда Неймара сливали прошлым летом, меси кутил на Фиджах и даже не думал вступаться за «друга». Вот вам и разница в характерах.
Ну Месси ваше шапито все же адом не называл, а Неймар выдал базу)👏👏👏
Ну а что Неймара публично поддерживать, он же не тренер. Но судя по всему, Месси сделал все что в его силах, чтобы спасти Неймара из золотой клетки. Но клетка оказалась прочной.Нефиг было лезть в нее в расцвете лет.
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leon01
ПСЖ- адский Ад!
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Улыбайся
Ну , очевидно , что он имеет ввиду не клуб в целом, а про жесткий хейт болелов и ультрас Парижа
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Денис Ширинов
Вытирает слезы стодолларовыми купюрами
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Stanislav Cherchesov
Как бы псж не хейтили, сейчас они взяли нужный курс и купили игроков на перспективу и которые могут показывать командный футбол. С Неймаром, Месси и Мбаппе одновременно на поле было изначально понятно что ничего не выйдет.
полностью согласен с вами 👍
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Hella black
Ответ bel01
В прошлом сезоне я смотрел все (полностью или частично) матчи ПСЖ в чемпионате Франции. В этом - не собираюсь смотреть ни одного. Просто неинтересно. Команда, где все игроки, тренер и руководство на коленях лижут бутсы у одного талантливого, но зазнавшегося игрока.
Мужчина
+2
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Крыс Пол
Эдакий тепличный ад, где можно играть половину матчей и уезжать в чистилище на ДР сестры
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Anton Kortenko
жаль что раз в месяц.
и именно в тот месяц ПСЖ достиг своего максимума
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Stanislav Cherchesov
Как бы псж не хейтили, сейчас они взяли нужный курс и купили игроков на перспективу и которые могут показывать командный футбол. С Неймаром, Месси и Мбаппе одновременно на поле было изначально понятно что ничего не выйдет.
+4
-3
+1
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