Неймар: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал»
Неймар порадовался, когда Лионель Месси выиграл чемпионат мира.
– Каково было видеть, как Месси выигрывает чемпионат мира? Многие говорят, что свершилась футбольная справедливость. Вы согласны?
– Я был рад, что он провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое.
Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, сотворить историю. Для этого мы объединились. К сожалению, мы не добились успеха.
Месси ушел из «ПСЖ» не так, как того заслуживал, если говорить о спортивных результатах. Все знают, как он тренируется, как он борется, как он сердится, когда проигрывает. Его незаслуженно критиковали, я считаю.
Но в то же время я рад, что он выиграл ЧМ. Как вы отметили, футбол был справедлив по отношению к нему. После вылета Бразилии Месси заслуживал того, чтобы так завершить свою карьеру, – сказал форвард, приобретенный этим летом «Аль-Хилалем».
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В плане игры им бы ничего не светило: центр держится на хрустале Вератти и старичке Месси, Неймар опять с травмой. Вератти когда ломался, то все валилось на Месси и начинался хаос полневший, потому что другие тупо ничего не могли. Это было то еще зрелище.
Болелы неадекватные. Желтуха насчет атмосферны, нездоровые отношения были видны поле, когда Мбаппе забивает, игнорирует Неймара, лайки эти на провокационные посты, сериалы с Мбаппе. Очень странные и мутные два сезона. По сути жалко только Месси, у которого не было толком времени выбрать, куда идти, а тут два года отдал. Но хотя бы в сборных выложился. Неймара тоже жалко (как карьеру проф футболиста, но это его выбор осознанный). Мбаппе - вообще самый странный персонаж.
По сути команда не могла быть серьезном претендентом на лч из-за отсутствия скамейки и того, что в составе были неск игроков норм и то старики, остальные в медпункте.
И игра - Г. И руководство - Г. И большинство болел - Г.
Неудивительно, что ушли оттуда вчетвером.
В этом - не собираюсь смотреть ни одного. Просто неинтересно.
Команда, где все игроки, тренер и руководство на коленях лижут бутсы у одного талантливого, но зазнавшегося игрока.
Верратти тоже можно добавить, мог бы играть на радость себе и болельщикам в приличном клубе.
А не в этом шапито с чокнутыми владельцами и прикормленными отмороженнымии фанами. И с ротенами на подхвате.
А если судить Неймара по выступлениям за ПСЖ, то он был лучшим игроком команды за всё время, пока он там играл, именно в игровом плане. Самое главное достижение ПСЖ за всю его историю, выход в финал ЛЧ, это заслуга Неймара, именно он в плей-офф был лучшим (можно также отметить Маркиньоса и Ди Марию), 2 гола против Боруссии, шикарный матч против Аталанты и ассист на 90 минуте при счёте 0-1, против Лейпцига тоже ассист, а в финале была Бавария Флика, хотя также он провел неплохой матч.
А самый лучший матч Неймара за ПСЖ на моей памяти это конечно матчи против также Баварии Флика в 1/4 ЛЧ в сезоне 2020/21, я думаю практически все помнят его перформанс, уровень пикового Роналдиньо.
В общем, большую ошибку конечно допустил Неймар перейдя в ПСЖ, он бы и в Барсе зарабатывал хорошие деньги, а со временем вышел бы на уровень Месси и по доходам, и по статусу в клубе, а у Барселоны не было бы всех этих проблем с финансами (минимум половины этих проблем), не подписывали бы Коутиньо, Дембеле и Гризманна, да и ЛЧ с Неймаром смогли бы взять, не хватало Месси поддержки. Мысли вслух
Ну а что Неймара публично поддерживать, он же не тренер. Но судя по всему, Месси сделал все что в его силах, чтобы спасти Неймара из золотой клетки. Но клетка оказалась прочной.Нефиг было лезть в нее в расцвете лет.