Уокер подвергся расистским оскорблениям в сети после 0:2 «Сити» с «Юве». Клуб поддержал защитника: «Отказываемся терпеть любую дискриминацию на стадионах или онлайн»
«Манчестер Сити» осудил расистские оскорбления в адрес Кайла Уокера.
Защитник клуба стал объектом критики после вчерашнего поражения «Сити» от «Ювентуса» (0:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» решительно осуждает расистские оскорбления, которым подвергся Кайл Уокер в интернете после вчерашнего матча.
Мы отказываемся терпеть дискриминацию любого рода, независимо от того, происходит ли это на стадионах или онлайн.
Мы окажем Кайлу полную поддержку после отвратительного обращения, с которым он столкнулся», – говорится в заявлении «Ман Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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