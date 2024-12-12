Уокер подвергся расистским оскорблениям в сети после 0:2 «Сити» с «Юве». Клуб поддержал защитника: «Отказываемся терпеть любую дискриминацию на стадионах или онлайн»

«Манчестер Сити» осудил расистские оскорбления в адрес Кайла Уокера.

Защитник клуба стал объектом критики после вчерашнего поражения «Сити» от «Ювентуса» (0:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» решительно осуждает расистские оскорбления, которым подвергся Кайл Уокер в интернете после вчерашнего матча.

Мы отказываемся терпеть дискриминацию любого рода, независимо от того, происходит ли это на стадионах или онлайн.

Мы окажем Кайлу полную поддержку после отвратительного обращения, с которым он столкнулся», – говорится в заявлении «Ман Сити».