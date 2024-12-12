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Соболев подешевел на 1,5 млн евро и оценивается в 6 млн. Жозе, Дуглас, Барриос и Артур потеряли по 2 млн (Transfermarkt)

Четыре игрока «Зенита» вошли в топ-5 самых подешевевших в Мир РПЛ.

После обновления трансферной стоимости на портале Transfermarkt больше всего в российском чемпионате вновь подешевел Дуглас Сантос – защитник «Зенита» стал стоить на 2 млн евро меньше и теперь оценивается в 10 млн. Столько же потеряли в цене полузащитники «Зенита» Вильмар Барриос (10 млн) и Артур Гимараэс (8 млн) и форвард «Спартака» Виллиан Жозе (2 млн).

Пятое место среди самых подешевевших игроков РПЛ разделили форвард «Зенита» Александр Соболев и полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин – футболисты потеряли 1,5 млн евро трансферной стоимости. Соболев теперь оценивается в 6 млн, Уткин – в 3,5 млн.

На 1 млн евро подешевели 12 игроков: Клаудиньо, Максим Глушенков, Родригао (все – «Зенит»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Бенхамин Гарре, Иван Сергеев (оба – «Крылья Советов»), Милан Гайич (ЦСКА), Рикарду Мангаш, Роман Зобнин, Хесус Медина и Даниил Хлусевич (все – «Спартак»).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
Transfermarkt (Трансфермаркт)
рейтинги
logoАлександр Соболев
logoРодригао
logoБенхамин Гарре
logoСпартак
logoКлаудиньо
logoХорхе Карраскаль
logoВильмар Барриос
logoРоман Зобнин
logoЗенит
logoХесус Медина
logoДаниил Хлусевич
logoВиллиан Жозе
logoМилан Гайич
logoДуглас Сантос
logoДаниил Уткин
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoМаксим Глушенков
logoДинамо Москва
logoРикарду Мангаш
logoИван Сергеев
logoАртур Гимараэс
logoАхмат
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