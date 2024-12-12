Соболев подешевел на 1,5 млн евро и оценивается в 6 млн. Жозе, Дуглас, Барриос и Артур потеряли по 2 млн (Transfermarkt)

Четыре игрока «Зенита» вошли в топ-5 самых подешевевших в Мир РПЛ.

После обновления трансферной стоимости на портале Transfermarkt больше всего в российском чемпионате вновь подешевел Дуглас Сантос – защитник «Зенита» стал стоить на 2 млн евро меньше и теперь оценивается в 10 млн. Столько же потеряли в цене полузащитники «Зенита» Вильмар Барриос (10 млн) и Артур Гимараэс (8 млн) и форвард «Спартака» Виллиан Жозе (2 млн).

Пятое место среди самых подешевевших игроков РПЛ разделили форвард «Зенита» Александр Соболев и полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин – футболисты потеряли 1,5 млн евро трансферной стоимости. Соболев теперь оценивается в 6 млн, Уткин – в 3,5 млн.

На 1 млн евро подешевели 12 игроков: Клаудиньо, Максим Глушенков, Родригао (все – «Зенит»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Бенхамин Гарре, Иван Сергеев (оба – «Крылья Советов»), Милан Гайич (ЦСКА), Рикарду Мангаш, Роман Зобнин, Хесус Медина и Даниил Хлусевич (все – «Спартак»).