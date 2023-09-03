«Оренбург» разгромил «Сочи» (3:0) и ушел с последнего места в РПЛ. Это их первая победа в лиге

«Оренбург» крупно обыграл «Сочи» (3:0) в рамках 7-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это первая победа «Оренбурга» в этом розыгрыше чемпионата России. Клуб ушел с последнего места в таблице, набрав 5 очков.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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