«Оренбург» разгромил «Сочи» (3:0) и ушел с последнего места в РПЛ. Это их первая победа в лиге

Теги премьер-лига Россия Оренбург Сочи онлайны Футбол

«Оренбург» крупно обыграл «Сочи» (3:0) в рамках 7-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это первая победа «Оренбурга» в этом розыгрыше чемпионата России. Клуб ушел с последнего места в таблице, набрав 5 очков.

Оренбург – Сочи 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
3 сентября, 13.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 55, пенальти Мансилья, 2:0 – 58 Обухов, 3:0 – 90, пенальти Куэро.
ОренбургСысуев, Адамов, Сиваков, Гойкович, Сидоров (Печенин, 15), Марин (Гюрлюк, 88), Вера, Башич, Ковалев (Капленко, 72), Мансилья (Оганесян, 72), Обухов (Куэро, 81), Воробьев.
СочиЗаболотный, Маргасов (Заика, 46), Миладинович, Дркушич, Алвес, Макарчук (Игнатьев, 64), Юсупов (Батырев, 43), Кравцов, Крамарич, Силвейра (Бурмистров, 76), Мелкадзе (Джорджевич, 46).
Предупреждения:
Миладинович (33), Мелкадзе (35), Юсупов (41), Джорджевич (47), Батырев (78), Капленко (81).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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14 комментариев

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инок
Оренбург с первой победой в новом сезоне!
+13
-2
+11
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Против грусти
Ответ Александр Бугаев
Комментарий удален пользователем
Мы, Оренбургские, болеем в сердце.
А не на показ🤗
+8
-2
+6
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Red-Blue Warrior.
Ответ Barvex
Договорняк.
нет, Оренбург был сильнее на 3 головы чем Сочи
+5
0
+5
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Recreated
С почином Глеб Деограсия!
+3
0
+3
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interested
"Оренбург" показал зубы! ))
+3
-1
+2
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Рокко Сиффредди
битва бастардов
+10
-10
0
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Александр Бугаев
Комментарий удален пользователем
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Andrey Yaroslavtsev
Мансилья, аргентинец?
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инок
Какого тренера раньше уволят, Сочи, Рубина или Спартака?
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NEgr17
Хохлов- похоже ВСЁ!
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Игорь Пичугин
Ответ инок
Какого тренера раньше уволят, Сочи, Рубина или Спартака?
Факела!
0
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