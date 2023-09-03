«Оренбург» разгромил «Сочи» (3:0) и ушел с последнего места в РПЛ. Это их первая победа в лиге
«Оренбург» крупно обыграл «Сочи» (3:0) в рамках 7-го тура Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это первая победа «Оренбурга» в этом розыгрыше чемпионата России. Клуб ушел с последнего места в таблице, набрав 5 очков.
- Дата проведения
- 3 сентября, 13.00, «Газовик»
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Оренбург –
Сысуев, Адамов, Сиваков, Гойкович, Сидоров (Печенин, 15), Марин (Гюрлюк, 88), Вера, Башич, Ковалев (Капленко, 72), Мансилья (Оганесян, 72), Обухов (Куэро, 81), Воробьев.
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Сочи –
Заболотный, Маргасов (Заика, 46), Миладинович, Дркушич, Алвес, Макарчук (Игнатьев, 64), Юсупов (Батырев, 43), Кравцов, Крамарич, Силвейра (Бурмистров, 76), Мелкадзе (Джорджевич, 46).
- Предупреждения:
- Миладинович (33), Мелкадзе (35), Юсупов (41), Джорджевич (47), Батырев (78), Капленко (81).
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