Лига конференций. «Челси» в гостях у «Астаны», «Фиорентина» примет ЛАСК, «Динамо» Минск встретится с «Ларном»
«Челси» в гостях сыграет с «Астаной» в 5-м туре Лиги конференций.
«Фиорентина» примет ЛАСК, «Динамо» Минск встретится с «Ларном», «Бетис» в гостях проведет матч с «Петрокубом», АПОЭЛ будет противостоять «Ноа».
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.
Лига конференций
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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