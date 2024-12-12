Лига конференций. «Челси» в гостях у «Астаны», «Фиорентина» примет ЛАСК, «Динамо» Минск встретится с «Ларном»

«Челси» в гостях сыграет с «Астаной» в 5-м туре Лиги конференций.

«Фиорентина » примет ЛАСК , «Динамо» Минск встретится с «Ларном», «Бетис » в гостях проведет матч с «Петрокубом », АПОЭЛ будет противостоять «Ноа ».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.

Лига конференций

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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