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Лига конференций. «Челси» в гостях у «Астаны», «Фиорентина» примет ЛАСК, «Динамо» Минск встретится с «Ларном»

«Челси» в гостях сыграет с «Астаной» в 5-м туре Лиги конференций.

«Фиорентина» примет ЛАСК, «Динамо» Минск встретится с «Ларном», «Бетис» в гостях проведет матч с «Петрокубом», АПОЭЛ будет противостоять «Ноа».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.

Лига конференций

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги конференций

Таблица Лиги конференций

Статистика Лиги конференций

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига конференций УЕФА
logoПетрокуб
logoСеркль Брюгге
logoДинамо Минск
logoХартс
logoЛарн
logoЛугано
logoВикингур Рейкьявик
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logoФиорентина
logoЛАСК
logoОлимпия Любляна
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logoБетис
logoХИК
logoХайденхайм
logoЯгеллония
logoГент
logoТСЦ Бачка Топола
logoРапид Вена
logoПанатинаикос
logoНью Сэйнтс
logoМольде
logoМлада-Болеслав
logoБорац Баня-Лука
logoИстанбул
logoОмония
logoСанкт-Галлен
logoПафос
logoШэмрок Роверс
logoВитория Гимараэш
logoЦеле
logoАПОЭЛ
logoНоа
logoSports – Казахстан
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