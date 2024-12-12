Хавбек «Зенита» Ахметов интересен «Рубину» («Чемпионат»)
«Рубин» следит за Ильзатом Ахметовым из «Зенита».
По информации «Чемпионата», 26-летний полузащитник попал в сферу интересов казанского клуба.
Действующий контракт футболиста рассчитан до 2026 года.
В текущем сезоне Ахметов провел за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах 9 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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