Хавбек «Зенита» Ахметов интересен «Рубину» («Чемпионат»)

«Рубин» следит за Ильзатом Ахметовым из «Зенита».

По информации «Чемпионата», 26-летний полузащитник попал в сферу интересов казанского клуба.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Ахметов провел за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах 9 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь .