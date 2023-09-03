Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия сыграет с Доминиканской Республикой, Испания встретится с Канадой и другие матчи
В воскресенье, 3 сентября, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут решающие матчи второго раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.
В группе I Италия сыграет с Пуэрто-Рико, Сербия сразится с Доминиканской Республикой. В группе L Латвия встретится с Бразилией, Испания поборется с Канадой. Победители матчей выйдут в 1/4 финала.
Чемпионат мира
Филиппины, Япония, Индонезия
Второй раунд
Группа I
- Дата проведения
- 3 сентября, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Положение команд: Сербия – 3-1, Доминиканская Республика – 3-1, Италия – 3-1, Пуэрто-Рико – 3-1.
Группа J
- Дата проведения
- 3 сентября, 11.40, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Положение команд: США – 4-0, Литва – 4-0, Черногория – 2-2, Греция – 2-2.
Группа K
- Дата проведения
- 3 сентября, 10.30, «Okinawa Arena»
- Дата проведения
- 3 сентября, 14.10, «Okinawa Arena»
Положение команд: Германия – 4-0, Словения – 4-0, Австралия – 2-2, Грузия – 2-2.
Группа L
- Дата проведения
- 3 сентября, 12.45, «Indonesia Arena»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.30, «Indonesia Arena»
Положение команд: Канада – 3-1, Испания – 3-1, Бразилия – 3-1, Латвия – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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1/8 финала началась!
Я два матча за это лето смотрел не там, где обычно это делаю - с Литвой и Канадой. Больше не буду)))
По вывеске лучший матч Испания-Канада,а в таких матчах Испания всегда себя показывает.
Кроме баскетбольной эстетики, для США первый серьезный соперник, для Литвы проверка сил с безусловным фаворитом всего турнира.