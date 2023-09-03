Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия сыграет с Доминиканской Республикой, Испания встретится с Канадой и другие матчи

В воскресенье, 3 сентября, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут решающие матчи второго раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

В группе I Италия сыграет с Пуэрто-Рико, Сербия сразится с Доминиканской Республикой. В группе L Латвия встретится с Бразилией, Испания поборется с Канадой. Победители матчей выйдут в 1/4 финала.

мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Второй раунд

Группа I

Положение команд: Сербия – 3-1, Доминиканская Республика – 3-1, Италия – 3-1, Пуэрто-Рико – 3-1.

Группа J

США – Литва Дата проведения 3 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Положение команд: США – 4-0, Литва – 4-0, Черногория – 2-2, Греция – 2-2.

Группа K

Положение команд: Германия – 4-0, Словения – 4-0, Австралия – 2-2, Грузия – 2-2.

Группа L

Положение команд: Канада – 3-1, Испания – 3-1, Бразилия – 3-1, Латвия – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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