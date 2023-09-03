Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия сыграет с Доминиканской Республикой, Испания встретится с Канадой и другие матчи

Теги результаты сборная Испании сборная Греции сборная Италии сборная Германии сборная США сборная Бразилии сборная Пуэрто-Рико сборная Австралии сборная Сербии сборная Словении сборная Латвии сборная Черногории сборная Грузии сборная Канады сборная Доминиканской республики Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В воскресенье, 3 сентября, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут решающие матчи второго раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

В группе I Италия сыграет с Пуэрто-Рико, Сербия сразится с Доминиканской Республикой. В группе L Латвия встретится с Бразилией, Испания поборется с Канадой. Победители матчей выйдут в 1/4 финала.

Чемпионат мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Второй раунд

Группа I

Италия – Пуэрто-Рико 39:36 (перерыв)
Дата проведения
3 сентября, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Доминикана – Сербия
Дата проведения
3 сентября, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Положение команд: Сербия – 3-1, Доминиканская Республика – 3-1, Италия – 3-1, Пуэрто-Рико – 3-1.

Группа J

Греция – Черногория 5:13 (1 четверть)
Дата проведения
3 сентября, 11.40, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

США – Литва
Дата проведения
3 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: США – 4-0, Литва – 4-0, Черногория – 2-2, Греция – 2-2.

Группа K

Австралия – Грузия 79:67 (3 четверть)
Дата проведения
3 сентября, 10.30, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Германия – Словения
Дата проведения
3 сентября, 14.10, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Германия – 4-0, Словения – 4-0, Австралия – 2-2, Грузия – 2-2.

Группа L

Бразилия – Латвия
Дата проведения
3 сентября, 12.45, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Испания – Канада
Дата проведения
3 сентября, 16.30, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Канада – 3-1, Испания – 3-1, Бразилия – 3-1, Латвия – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –  московское.

Кто выиграет чемпионат мира?

Олдскульные центровые-здоровяки все еще ценны в сборных. Как показывает ЧМ, их время еще не ушло

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemlo
Отличный день,4 матча на вылет,что символично,во всех противостоянте Европы и Америки с вишенкой на торте в виде Канада-Испания-must see!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BuTaJIbKa
Вот знаю же, что, если буду смотреть - Латвия проиграет. Но буду.. если успею с грибов вернуться.
1/8 финала началась!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yusif Huseyinov
Ответ Karra
На латвию-бразидию нервов не хватит, потом посмотрю в записи. А вот штаты-литва надо увидеть вживую, думаю там может произойти кое-что интересное
Никому не нужный матч , че там произойти то может ? Я про сша Литва
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergejs K
Латвия, удиви ещё раз! 🏀✌️🇱🇻 Ну, а в других решающих матчах за Канаду, Пуэрто-Рико, Доминиканскую Республику. Почему? Чтобы меньше европейских сборных вышли в четвертьфинал и повысились шансы у Латвии на прямое попадание на Олимпиаду. :) P. S. Ну, и удачи бралюкасам из Литвы в матче за первое место в группе. 🤝🇱🇹
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVV
Ответ BuTaJIbKa
Вот знаю же, что, если буду смотреть - Латвия проиграет. Но буду.. если успею с грибов вернуться. 1/8 финала началась!
Вот давай не надо))).
Я два матча за это лето смотрел не там, где обычно это делаю - с Литвой и Канадой. Больше не буду)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь55
Ответ 97x2dqjc2n
Братцы, где можно посмотреть Испанию с Канадой?
Матч Игра
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Очень интересные сегодня игры на ЧМ. В двух группах играют лидеры, которые решили свою задачу, а в двух других принципиальные матчи за выход в 1/4 финала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karra
На латвию-бразидию нервов не хватит, потом посмотрю в записи. А вот штаты-литва надо увидеть вживую, думаю там может произойти кое-что интересное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Стес
Вторая половина игры Литва Греция - Литва приятно удивила. Если так будут играть- то вполне по силам потягаться с США.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexanderSokolov
подскажите, где можно матчи посмотреть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Great Ksan
Латыши конечно удивили,но болеть буду за Бразилии.
По вывеске лучший матч Испания-Канада,а в таких матчах Испания всегда себя показывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
97x2dqjc2n
Братцы, где можно посмотреть Испанию с Канадой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karra
Ответ Yusif Huseyinov
Никому не нужный матч , че там произойти то может ? Я про сша Литва
Мне нужный. Думаю, и не только мне.
Кроме баскетбольной эстетики, для США первый серьезный соперник, для Литвы проверка сил с безусловным фаворитом всего турнира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
97x2dqjc2n
Ответ Игорь55
Матч Игра
От души!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь55
Ответ 97x2dqjc2n
От души!
Не за что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий