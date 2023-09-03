Эрик тен Хаг: «Гол Гарначо не из офсайда. Должен быть пенальти на Хейлунде. Перед 2-м голом «Арсенала» – фол на Эвансе. Все было против «МЮ»

Эрик тен Хаг раскритиковал судью Энтони Тэйлора после поражения «МЮ».

« » уступил «Арсеналу» (1:3) вследствие двух голов, пропущенных в добавленное время.

«Думаю, мы правильно играли, но все было против нас. В таком случае вам не победить. Нужно чуть больше везения, чтобы победить.

В случае с голом Гарначо офсайда не было. Был выбран неправильный угол.

Должен был быть пенальти на , а когда мы пропустили – был чистый фол на .

Вы можете сказать, что надо использовать свои моменты, вы можете сказать, что не надо пропускать, ведя в счете. Но я доволен нашей игрой, это был шаг вперед.

Нам приходится принять [отмену гола Гарначо], но я вижу, что дело в том, какой выбран угол. Я не вижу там офсайда. Впрочем, результат от этого не поменяется. Что есть, то есть, приходится это принять.

Хотелось бы лучше начать сезон. В первом матче мы не были собой, нам понадобилась удача. В матчах с «Тоттенхэмом» и сегодня мы должны были исполнять пенальти. Я вижу хорошие отрезки, вижу тенденцию к улучшению. Мы продолжим после паузы на матчи сборных.

Нам явно нужно прибавлять, но мы еще в прошлом сезоне видели, что способны обыгрывать кого угодно. Все решили мелочи, сегодня мы могли победить. Мы бы победили, если бы засчитали гол », – сказал главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.

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