Эрик тен Хаг: «Гол Гарначо не из офсайда. Должен быть пенальти на Хейлунде. Перед 2-м голом «Арсенала» – фол на Эвансе. Все было против «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал судьи Джонни Эванс Энтони Тэйлор Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг раскритиковал судью Энтони Тэйлора после поражения «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (1:3) вследствие двух голов, пропущенных в добавленное время.

«Думаю, мы правильно играли, но все было против нас. В таком случае вам не победить. Нужно чуть больше везения, чтобы победить.

В случае с голом Гарначо офсайда не было. Был выбран неправильный угол.

Должен был быть пенальти на Хейлунде, а когда мы пропустили – был чистый фол на Эвансе.

Вы можете сказать, что надо использовать свои моменты, вы можете сказать, что не надо пропускать, ведя в счете. Но я доволен нашей игрой, это был шаг вперед.

Нам приходится принять [отмену гола Гарначо], но я вижу, что дело в том, какой выбран угол. Я не вижу там офсайда. Впрочем, результат от этого не поменяется. Что есть, то есть, приходится это принять.

Хотелось бы лучше начать сезон. В первом матче мы не были собой, нам понадобилась удача. В матчах с «Тоттенхэмом» и сегодня мы должны были исполнять пенальти. Я вижу хорошие отрезки, вижу тенденцию к улучшению. Мы продолжим после паузы на матчи сборных.

Нам явно нужно прибавлять, но мы еще в прошлом сезоне видели, что способны обыгрывать кого угодно. Все решили мелочи, сегодня мы могли победить. Мы бы победили, если бы засчитали гол Гарначо», – сказал главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.

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156 комментариев

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Zlatan Ibra
Мне кажется, Арсенал по делу победил, претензии у Тен Хага должны быть только к себе.
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Yerkebulan
Если бы Жозе так сказал, его бы тут смешали с сами знаете чем. А 7 хаг белый и пушистый. Неужели до сих пор верят, что он топовый тренер? Уровень Эредевизии как был, так и остался.
+101
-20
+81
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Джорджио Че
Что-то Тен Хааг совсем плывет в последнее время. Отрицает все очевидное, в стиле Моуринью хнычет.
Прогресс в игре? Лол, никакиго прогресса нет. Почти всю игру вторым номером, у своей штрафной.
+57
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Александр Калачев
Ответ Cristiano Ronaldo
На себя в зеркало глянь! Довёл команду до ручки, даже при Мойесе и Моуре так плохо не было, как сейчас! Худший тренер, после ухода Фергюсона! Зато игроков ему набрали с переплатой, на сотни миллионов евро, а играют они на уровне Утрехта, а не гранда мирового футбола!
Почему Моура всегда плохо вспоминают в МЮ, самый успешный тренер после САФа
+30
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ОлегГуннар
Очень странное интервью. Когда кричат что весь мир против тебя - ты либо сумасшедший, либо депрессивный. Хотя сейчас скорее депрессивные фанаты МЮ. с парой цз Магуайр - Эванс я боюсь ЛЧ закончится на группе.
+26
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Александр Абхалимов
Ответ Джорджио Че
Что-то Тен Хааг совсем плывет в последнее время. Отрицает все очевидное, в стиле Моуринью хнычет. Прогресс в игре? Лол, никакиго прогресса нет. Почти всю игру вторым номером, у своей штрафной.
Это недорозумение ноль по сравнению с Жозе
+29
-4
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SWS
Все поплыл лысый
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Cristiano Ronaldo
Ответ S.Laposter
Комментарий удален модератором
Вопрос, чем Рангник отличается от Тен Хага? Что при одном, что при другом, у МЮ нет игры, зато второму купили игроков на сотни миллионов, а результат такой же.
+26
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uasuma
Ответ Cristiano Ronaldo
На себя в зеркало глянь! Довёл команду до ручки, даже при Мойесе и Моуре так плохо не было, как сейчас! Худший тренер, после ухода Фергюсона! Зато игроков ему набрали с переплатой, на сотни миллионов евро, а играют они на уровне Утрехта, а не гранда мирового футбола!
лол, а ничего при моуриньо хотя бы чашки были?
+25
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Zlatan Ibra
Ответ Джорджио Че
Что-то Тен Хааг совсем плывет в последнее время. Отрицает все очевидное, в стиле Моуринью хнычет. Прогресс в игре? Лол, никакиго прогресса нет. Почти всю игру вторым номером, у своей штрафной.
За что Жозе оскорблять такими сравнениями?)
+23
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MU4evainmyheart!!!
Зачем давать такое интервью? МЮ не мог победить, потому что Арсенал тупо сильнее был. Вроде и получилось обезвредить Сака и Мартинелли, но по итогу это не помогло. Тем более, если в конце у тебя пара ЦЗ - Эванс-Магуайр. Просто поздравь соперника с победой, скажи, что есть ещё над чем работать. Зачем пенять на факторы третьих лиц, если твоя команда не наиграла на победу?
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Cristiano Ronaldo
На себя в зеркало глянь! Довёл команду до ручки, даже при Мойесе и Моуре так плохо не было, как сейчас! Худший тренер, после ухода Фергюсона! Зато игроков ему набрали с переплатой, на сотни миллионов евро, а играют они на уровне Утрехта, а не гранда мирового футбола!
+43
-31
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Леонид Ботвинник
Так может нам расскажешь в чем именно тенденция к улучшению ?
Пока я вижу, что с новым вратарём, мы как выносили мяч , так и выносим. Пока я вижу, что так и не купили игрока в полузащиту, который может разгонять атаку. Пока я вижу, что Хейлунд далеко не Холланд . Пока я вижу, что тот же Казимиро не готов к сезону. Я думаю , что тут нет никакой тенденции к улучшению и похоже сезон мы опять про...ем.
+13
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Le Tallec
Что ни тур, так проблемы с арбитром. Забили бы пять мячей, тогда можно было б и на рефери пенять. А так смешно.
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Direct free kick
Ответ Yerkebulan
Если бы Жозе так сказал, его бы тут смешали с сами знаете чем. А 7 хаг белый и пушистый. Неужели до сих пор верят, что он топовый тренер? Уровень Эредевизии как был, так и остался.
Великий Моуриньо - лучшее что случилось с мюмю после 2013
+13
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Le Tallec
Ответ Bishkek Manutd
Коррупция есть в АПЛ
Еле-еле обыграли двух аутсайдеров и тоже не очень чисто, это я как болельщик МЮ пишу. А как проиграли, так арбитр виноват. Забивайте больше. Я об этом.
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Аморалинни
АХАХХАХАХАХА
Позорище
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Ночной кошмар Логинова
Хави Тен Хаг
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зак
Ответ Александр Калачев
Почему Моура всегда плохо вспоминают в МЮ, самый успешный тренер после САФа
потому что дети, Маур все правильно говорил насчет игроков, а его они же скинули, теперь эти игроки вообще не играют, а второй раз стыдно его возвращать, иначе признают свою ошибку, а Маур все помнит и заставит плясать под свою дудку..
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Today I feel Qatari
Поплыл лысый совсем. Ноет хуже Хави. Даже мне за него стыдно
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Alar Asus
Похоже всё идёт к тому что его уволят к зиме. Команда деградирует, мысли никакой в действиях. Игроки которых он покупал оказались непригодны для АПЛ.
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Roman_ello
Ты игру своей команды поставь. Рэшфорд пусть при 1-1 отдаёт на более выгодного партнёра, а не сам натягивает до последнего ради своей статы
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Тео Эрнандес
Не понимаю почему физрук 7Хаг не купил Лаутаро или Дэвида а купил ноунейма Хейлунда с 5 голами за 75 миллионов 🤦‍♂️🤭
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madaev
Ответ Bishkek Manutd
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2 > такого правила нет
3 > нет никакого фола, там аж сам Габриэль лежал

Не назначенный против Шпор пенальти что-то решает в игре с Арсеналом ?

Шейх научит МЮ играть в футбол ?
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Bestcapper
Ответ Bishkek Manutd
А что неправда? 1. Красную не дали Сака за жесткий фол. Был бы Казимиро - был бы удалён. 2. Чистый гол Гарначо отменили. По новым правилам атакующий игрок имеет преимущество в ситуации 50 на 50. 3. Чистый фол на Евансе, когда Райс забивал. Эванса рукой держали, но ВАР даже не стал рассматривать. Чистая типичная коррупционная победа Арсенала. И типичная заказная работа Тейлора. + добавим сюда неназначенный пенальти в ворота Тоттенхема. Хейтерам МЮ напомню, что мы все это просто так не оставим. Существует такое понятие как карма - в виде Шейха Джассима. Скоро вы будете плакать после каждой игры с МЮ.
Я сам болельщик МЮ, но кто мешает команде играть нормально 90 минут и забивать свои голы, используя свои моменты, которых особо и не было, а приходится только сваливать все на судей, то пенальти не дали, то вот офсайд свистнули, то этого толкнули, того боднули и т.д.... Одни отговорки, а то что Манчестер показывает унылый блеклый футбол, который на победу в этом матче явно не тянул, это все умалкивают...
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