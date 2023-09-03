Эрик тен Хаг: «Гол Гарначо не из офсайда. Должен быть пенальти на Хейлунде. Перед 2-м голом «Арсенала» – фол на Эвансе. Все было против «МЮ»
Эрик тен Хаг раскритиковал судью Энтони Тэйлора после поражения «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (1:3) вследствие двух голов, пропущенных в добавленное время.
«Думаю, мы правильно играли, но все было против нас. В таком случае вам не победить. Нужно чуть больше везения, чтобы победить.
В случае с голом Гарначо офсайда не было. Был выбран неправильный угол.
Должен был быть пенальти на Хейлунде, а когда мы пропустили – был чистый фол на Эвансе.
Вы можете сказать, что надо использовать свои моменты, вы можете сказать, что не надо пропускать, ведя в счете. Но я доволен нашей игрой, это был шаг вперед.
Нам приходится принять [отмену гола Гарначо], но я вижу, что дело в том, какой выбран угол. Я не вижу там офсайда. Впрочем, результат от этого не поменяется. Что есть, то есть, приходится это принять.
Хотелось бы лучше начать сезон. В первом матче мы не были собой, нам понадобилась удача. В матчах с «Тоттенхэмом» и сегодня мы должны были исполнять пенальти. Я вижу хорошие отрезки, вижу тенденцию к улучшению. Мы продолжим после паузы на матчи сборных.
Нам явно нужно прибавлять, но мы еще в прошлом сезоне видели, что способны обыгрывать кого угодно. Все решили мелочи, сегодня мы могли победить. Мы бы победили, если бы засчитали гол Гарначо», – сказал главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.
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Прогресс в игре? Лол, никакиго прогресса нет. Почти всю игру вторым номером, у своей штрафной.
Пока я вижу, что с новым вратарём, мы как выносили мяч , так и выносим. Пока я вижу, что так и не купили игрока в полузащиту, который может разгонять атаку. Пока я вижу, что Хейлунд далеко не Холланд . Пока я вижу, что тот же Казимиро не готов к сезону. Я думаю , что тут нет никакой тенденции к улучшению и похоже сезон мы опять про...ем.
Позорище
3 > нет никакого фола, там аж сам Габриэль лежал
Не назначенный против Шпор пенальти что-то решает в игре с Арсеналом ?
Шейх научит МЮ играть в футбол ?