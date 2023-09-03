Елена Исинбаева: «Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами»
Елена Исинбаева поделилась в соцсетях цитатой о необязательности притворства.
«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», – написала она в сторис.
Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом.
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Из этой фразы выходит, что если не хочешь испугать кого-то своими глубинами, не притворяйся прудом. То есть глубок именно пруд, а не океан. Потому, что являясь океаном, но не желая своими глубинами пугать, прудом притворяться как раз-таки нужно.
Короче, Лена ухватилась за пафосность фразы, где вроде как выражает себе комплимент, но не сильно позаботилась о логических связях.
Умничка!