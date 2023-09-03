Елена Исинбаева: «Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом фото Легкая атлетика

Елена Исинбаева поделилась в соцсетях цитатой о необязательности притворства.

«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», – написала она в сторис.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом.

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77 комментариев

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Bartez1986
Не нужно голосовать за поправки в конституцию, если не читала ее
+119
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4 shizzle ma nizzle
Волк хоть слабее льва, но в цирке не выступает
+83
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доктор Ливси
Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть (Джейсон Стэтхем)
+40
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4 shizzle ma nizzle
Ответ &_Bishep_&
Есть еще разница. Лев, почувствовав, что противник сильнее, избегает схватки. А волк нет.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
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Николай Боровков
Лужа что-то сказала.
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4 shizzle ma nizzle
Ответ доктор Ливси
Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть (Джейсон Стэтхем)
Я запрещаю вам срать (Джейсон Стетхем)
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&_Bishep_&
Ответ 4 shizzle ma nizzle
Волк хоть слабее льва, но в цирке не выступает
Есть еще разница. Лев, почувствовав, что противник сильнее, избегает схватки. А волк нет.
+16
0
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Аморалинни
Ответ доктор Ливси
Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть (Джейсон Стэтхем)
Сильный не тот, кто умеет ёршиком пользоваться, а тот, кто черкаши не оставляет (Джейсон Стетем)
+18
-3
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radio_weiss
Мысль глубока, как пруд
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Metrostadt11315
а что эта приспособленка все умничает?
+11
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Polsky
Из сборника "Лучшие цитаты ВКонтакте"
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ɔculpa
А кто-нибудь вообще заметил, что мало того, что это высокопарная чушь, так это ещё и самая натуральная глупость?
Из этой фразы выходит, что если не хочешь испугать кого-то своими глубинами, не притворяйся прудом. То есть глубок именно пруд, а не океан. Потому, что являясь океаном, но не желая своими глубинами пугать, прудом притворяться как раз-таки нужно.
Короче, Лена ухватилась за пафосность фразы, где вроде как выражает себе комплимент, но не сильно позаботилась о логических связях.
Умничка!
+12
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mcmax26
не нужно писать глубокомысленные посты, если не грамотен в русском настолько, что даже не в силах правильно написать слово "притворятЬся"
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haymaker
Ответ Evgueniy
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Русским языком написано. Что за них голосуют не читая.
+7
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4 shizzle ma nizzle
От души душевно в душу
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Eugeny Volkov
притворяться
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Николай Боровков
Позор Табасаранского народа.
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Пас на пустые для Роналду
ай, доля воровская!
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justbored
Ответ justbored
В твиттере Стефаноса Циципаса нашла не иначе ))
А, нет, это вконташечке.
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estoico
Ответ Аморалинни
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А где надо?
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Ivan Balalay
Только пепел знает, что значит сгореть дотла
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МТБ
Угу, а ещё не нужно лезть в Российскую политику, проживая в Монако
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Bakhytzhan Babashev
Поделилась в соцсетях цитатой из соцсетей.
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Beloded2007
"Не нужно притворяться плотником, являясь молью"
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ɔculpa
Ответ Александр Крольков
Смысл сего в том, что будучи великим не надо подстраиваться под недостойных себя.
Я прекрасно понял, какой смысл она попыталась вложить, только вот получилось у неё то, что пруд глубже океана.
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