Елена Исинбаева: «Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами»

Елена Исинбаева поделилась в соцсетях цитатой о необязательности притворства.

«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», – написала она в сторис.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом.

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