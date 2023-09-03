Матч «Атлетико» – «Севилья» отменен из-за шторма. В Мадриде ожидаются аномальные осадки
Матч Ла Лиги между «Атлетико» и «Севильей» отменен из-за шторма.
Государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень тревоги в Мадриде с 12:00 до 18:00 в это воскресенье из-за шторма DANA.
«Следует избегать ненужных поездок, поскольку количество осадков может достигать 120 л/м2», – призвали в мэрии Мадрида.
«Город ждет очень сложный день и вечер. Ожидается, что будет побит рекорд по количеству осадков с 1972 года», – заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
Дата проведения матча пока неизвестна, Ла Лига сообщит о ней позднее.
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Теперь, если вдруг повезёт и всё выйграет, боюсь буки просто отменят ставку, мол матч перенесли😑
не ждать же, когда всё-таки сыграют