Матч «Атлетико» – «Севилья» отменен из-за шторма. В Мадриде ожидаются аномальные осадки

Матч Ла Лиги между «Атлетико» и «Севильей» отменен из-за шторма.

Государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень тревоги в Мадриде с 12:00 до 18:00 в это воскресенье из-за шторма DANA.

«Следует избегать ненужных поездок, поскольку количество осадков может достигать 120 л/м2», – призвали в мэрии Мадрида.

«Город ждет очень сложный день и вечер. Ожидается, что будет побит рекорд по количеству осадков с 1972 года», – заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

Дата проведения матча пока неизвестна, Ла Лига сообщит о ней позднее.

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