Матч «Атлетико» – «Севилья» отменен из-за шторма. В Мадриде ожидаются аномальные осадки

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Матч Ла Лиги между «Атлетико» и «Севильей» отменен из-за шторма.

Государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень тревоги в Мадриде с 12:00 до 18:00 в это воскресенье из-за шторма DANA.

«Следует избегать ненужных поездок, поскольку количество осадков может достигать 120 л/м2», – призвали в мэрии Мадрида.

«Город ждет очень сложный день и вечер. Ожидается, что будет побит рекорд по количеству осадков с 1972 года», – заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

Дата проведения матча пока неизвестна, Ла Лига сообщит о ней позднее.

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13 комментариев

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aleksandrsemizorov
Ахахахаэ, а моя ставка блин🥺🤣
+23
-3
+20
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Interest1
Ответ aleksandrsemizorov
Ахахахаэ, а моя ставка блин🥺🤣
У меня тоже экспресс.
Теперь, если вдруг повезёт и всё выйграет, боюсь буки просто отменят ставку, мол матч перенесли😑
+8
-3
+5
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Сергей Милютин
Ответ Interest1
У меня тоже экспресс. Теперь, если вдруг повезёт и всё выйграет, боюсь буки просто отменят ставку, мол матч перенесли😑
Уже отмена события написано под матчем
+4
0
+4
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Локуся
В Испании дождь за благо нужно принимать, и так страна в полупустыню превращается, а футболеры не сломаются
+1
0
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Under
Ответ Interest1
У меня тоже экспресс. Теперь, если вдруг повезёт и всё выйграет, боюсь буки просто отменят ставку, мол матч перенесли😑
так а какие ещё варианты?
не ждать же, когда всё-таки сыграют
+2
-1
+1
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Interest1
Ответ Under
так а какие ещё варианты? не ждать же, когда всё-таки сыграют
Смотря на сколько перенос. Если на следующий день, то могут и подождать. Раньше у меня так уже было.
+1
0
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Strawberry Dictator
Ответ Interest1
У меня тоже экспресс. Теперь, если вдруг повезёт и всё выйграет, боюсь буки просто отменят ставку, мол матч перенесли😑
Мне как возврат засчитал Фонбет, тоже экспресс
+1
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El Kapitan
жаль.
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Айнур Абдулгазизов
Кому нибудь мелбет возврат сделал?
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