«Зенит» зимой хочет арендовать правого защитника с правом выкупа. Хлусевич – не основная опция клуба («Чемпионат»)
«Зенит» зимой хочет усилить правый фланг обороны.
По информации «Чемпионата», приоритетной целью клуба в ближайшее трансферное окно является аренда правого защитника с возможностью выкупа в будущем.
Сообщается, что «Зенит» рассматривает подписание на эту позицию как российского футболиста, так и легионера. Даниил Хлусевич входит в шорт-лист сине-бело-голубых, но игрок «Спартака» не является основным вариантом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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