«Зенит» зимой хочет арендовать правого защитника с правом выкупа. Хлусевич – не основная опция клуба («Чемпионат»)

«Зенит» зимой хочет усилить правый фланг обороны.

По информации «Чемпионата», приоритетной целью клуба в ближайшее трансферное окно является аренда правого защитника с возможностью выкупа в будущем.

Сообщается, что «Зенит » рассматривает подписание на эту позицию как российского футболиста, так и легионера. Даниил Хлусевич входит в шорт-лист сине-бело-голубых, но игрок «Спартака » не является основным вариантом.