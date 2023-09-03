Гендиректор «Спартака»: «У вас разные оценки после каждой игры. Выиграли у «Динамо»: «Спартак» летит». Проиграли лидеру РПЛ: «Спартак» ничего не создает». Команда сильная»
Гендиректор «Спартака» Олег Малышев считает, что команда хорошо укомплектована.
Вчера московский клуб проиграл «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
– После каждой игры у вас разные оценки. Выиграли у «Динамо»: «Спартак» летит, создает кучу моментов». Проиграли в Краснодаре лидеру чемпионата: «Спартак» не создает моменты, и ничего».
У нас достойный состав, команда сильная. Но по определенным причинам, как и в прошлой игре чемпионата, сыграли неудачно. Нужно разобраться в ошибках и улучшать игру.
– Вам не кажется, что проблема в психологии?
– Мне кажется, что в футболе поражение – сочетание факторов. И психология, и тактические ошибки, и индивидуальные ошибки, – сказал Малышев.
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Среди редакторов они тоже есть походу)
Это было только у Заремовцев и Борзыкинцев. Адекватные люди понимали, что растерзание Кутицкого во второстепенной турнире подвиг хиленький и ни о чем не говорящий. Вопрос только где их таких, адекватных, взять в и вокруг Спартака.
будем надеяться что спартак наберет ход и опустится в зону пердива.
А еще пару-тройку туров назад примеряли корону. До чего ж я люблю наш спартачек ))
но, тренер вообще нигде ничего не добился и постоянно уходил меньше чем после 30 матчей
+ слил серебро в прошлом сезоне Абаскаль
пора приглашать тренера-чемпиона. если, конечно, руководство "Спартака" хочет реально выиграть чемпионат