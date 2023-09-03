Гендиректор «Спартака»: «У вас разные оценки после каждой игры. Выиграли у «Динамо»: «Спартак» летит». Проиграли лидеру РПЛ: «Спартак» ничего не создает». Команда сильная»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев считает, что команда хорошо укомплектована.

Вчера московский клуб проиграл « » (0:2) в матче 7-го тура Мир .

– После каждой игры у вас разные оценки. Выиграли у « »: «Спартак» летит, создает кучу моментов». Проиграли в Краснодаре лидеру чемпионата: «Спартак» не создает моменты, и ничего».

У нас достойный состав, команда сильная. Но по определенным причинам, как и в прошлой игре чемпионата, сыграли неудачно. Нужно разобраться в ошибках и улучшать игру.

– Вам не кажется, что проблема в психологии?

– Мне кажется, что в футболе поражение – сочетание факторов. И психология, и тактические ошибки, и индивидуальные ошибки, – сказал .

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