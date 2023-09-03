Гендиректор «Спартака»: «У вас разные оценки после каждой игры. Выиграли у «Динамо»: «Спартак» летит». Проиграли лидеру РПЛ: «Спартак» ничего не создает». Команда сильная»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев считает, что команда хорошо укомплектована.

Вчера московский клуб проиграл «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

– После каждой игры у вас разные оценки. Выиграли у «Динамо»: «Спартак» летит, создает кучу моментов». Проиграли в Краснодаре лидеру чемпионата: «Спартак» не создает моменты, и ничего».

У нас достойный состав, команда сильная. Но по определенным причинам, как и в прошлой игре чемпионата, сыграли неудачно. Нужно разобраться в ошибках и улучшать игру.

– Вам не кажется, что проблема в психологии?

– Мне кажется, что в футболе поражение – сочетание факторов. И психология, и тактические ошибки, и индивидуальные ошибки, – сказал Малышев.

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92 комментария

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Owen_the_Simple
Ответ Катя_СПб
Спартак как гидроплан - то плывёт, то летит. Иногда тонет.
Спартак не тонет
+127
-35
+92
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Катя_СПб
Спартак как гидроплан - то плывёт, то летит. Иногда тонет.
+50
-6
+44
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ТрактоПоктер
Ответ Давид Agabekyan
Комментарий удален модератором
Запомнился заголовок на спортсе - Спартак испепелил Динамо....)
Среди редакторов они тоже есть походу)
+37
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atomio
циклы Спартака становятся короче циклов Заремы уже.
+32
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fil_spb
"У вас разные оценки после каждой игры. Выиграли у «Динамо»: «Спартак» летит»."

Это было только у Заремовцев и Борзыкинцев. Адекватные люди понимали, что растерзание Кутицкого во второстепенной турнире подвиг хиленький и ни о чем не говорящий. Вопрос только где их таких, адекватных, взять в и вокруг Спартака.
+16
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Korney
и состава нет основного
+13
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Циник Петербургский
Ответ ТрактоПоктер
Запомнился заголовок на спортсе - Спартак испепелил Динамо....) Среди редакторов они тоже есть походу)
Туда таких только и набирают ;)
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ЦСКА1960
Люблю их нытьё и причитания после проигрышей московского Спартака. Любо-дорого понаблюдать за их истериками и метаниями.
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Ызяя
Ответ Korney
и состава нет основного
...и место во второй восьмерке вполне заслужено.
будем надеяться что спартак наберет ход и опустится в зону пердива.
А еще пару-тройку туров назад примеряли корону. До чего ж я люблю наш спартачек ))
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Архитектор Мендисабаль
Этот директор поплыл, несите нового с заправки.
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Owen_the_Simple
Ну да, заговор=>вернулись править=>заговор=>вернулись править=>заговор. Он не знает, каким клубом руководит?
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Ызяя
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
...в пердиве
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Игорь Иванов
А что, Спартак уже опять не лидер Российского чемпионата? Он же уверял всех, что будет в этом сезоне бороться за 1 место в чемпионате? Одни непонятки.
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Badexe
1 очко в 4-х матчах, имея почти два равноценных состава. Нет рисунка игры, нет стабильного стартового состава. А как болельщики должны реагировать?
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Катя_СПб
Ответ Архитектор Мендисабаль
Этот директор поплыл, несите нового с заправки.
Какого? Там директоров скоро будут по акциям давать - купил 40 литров, в подарок директор.
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Радонежский
Если человек видит, как команду возят меньшие по бюджету Урал, Ахмат, Краснодар, и при этом считает, что команда сильная, то тогда извините... тогда на его место нужно более объективного, который с реальностью дружит. Команда недоукомплектована. Например, нет опорника. Но его никто и не ищет. Часть игроков не тянет. Приобретения спорные. А теперь самое главное--тренер не тянет. Эти товарищи могут играть лучше при всех своих косяках,но только с тренером, а не с его подобием
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Сергей Клюшникоа
Журналюги всякую чушь несут, а вы радуетесь, похвалят, а командование с удовольствием пузо вперед выпятит, надо не журналюг слушать, а смотреть на игру, у кого Спартак выиграл и как и кому проиграл и какую игру показывает, а проиграл он не только конкурентам за чемпионство, но и Уралу, сыграл в ничью с Ахматом, а выиграл кое как у Оренбурга, Балтики, да у Н-Новгорода, Краснодара в кубке и всё в один мяч.Надо своей головой думать, а не слушать всякие похвалы
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Rus Donskoy
Нынешний Спартак очень плох,давайте быть объективнее
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Owen_the_Simple
Ответ Fatony
Зенит тоже
Но есть нюанс...
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Вячеслав Припузов
Дело не в результате, а в безвольной игре
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Сергей Лебедев
ну, термин ’’летит’’ в футболе двоякую трактовку имеет...
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RUSfan SpartakOV
Ну всё так, всё логично!В Кубке Спартак "летит"-молодцы!В чемпионате Спартак влетает-печальное зрелище!!!Вот чего мы понять не можем...Два разных Спартака, почему-то ...при чем в прямом и переносном смысле...!!!
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Евгений Кузнецов
команда по составу - реальный претендент на чемпионство!

но, тренер вообще нигде ничего не добился и постоянно уходил меньше чем после 30 матчей
+ слил серебро в прошлом сезоне Абаскаль

пора приглашать тренера-чемпиона. если, конечно, руководство "Спартака" хочет реально выиграть чемпионат
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Игорь
По моему они прижились в Спартаке, причём все директор,тренеры и прочии менеджеры, получают хорошие бабки. А после каждой игры проигрышной, надо улучшить, надо подождать. Вообщем лапшу нам вешают на уши. Хорошо устроились.
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WelcomeBackPURE
Поплыл Спартак, чего уж там
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