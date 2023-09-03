Агент Изидора: «Локо» не хочет нормальных переговоров. Вильзон почти плакал, умоляя отпустить, его жена беременна. Но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег»

Теги Локомотив Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция Метц Дмитрий Ульянов агенты Вильзон Изидор Футбол

Агента Вильзона Изидора рассказал о ситуации с «Локомотивом».

Ранее в «Локо» сообщили, что Изидор без согласования руководства клуба покинул Россию и уехал во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд. Сейчас форвард отказывается возвращаться в Россию.

«Вильзон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно? 

Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Метца».

«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.

«Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.

Единственное правильное решение, которое может быть – отпустить Вильзона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с [спортивным директором Дмитрием] Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег».

Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.

Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение», – сказал Гарольд Ичбиа.

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38 комментариев

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Назаров Дмитрий
какая неожиданность на футбольном рынке ... бедный профи
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Faust Doc
Пусть выкупит себя, делов то. Что значит отпустите?
+65
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BAI
У чувака есть контракт, позиция Локо совершенно разумная. Детский сад
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Кирилл Захаров
Футбольный клуб не благотворительная организация , чтобы бесплатного кого-то отпускать. Сначала деньги , потом стулья !
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Ivas715
Ну так если это реально так, чё плакать то? Локомотив же не посылает всех, он держит слово, что готов отпустить за адекватные предложения. Они же не посылают всех со словами "не продается".
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Aleksey Yashin
Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и тот сказал: "Учиться, учиться, и ещё раз учиться, голубчик!"
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sd4fmwrvz8
Бедняжка в рабстве его держали , плакал даже получая миллионы
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ericssons
Локомотив прав.
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Zlodimir
Что за б***ий цирк?! «Моя жена беременна 😭…» - и что?! Ты бабки получаешь, наверняка и ты и жена твоя одеты-обуты, в хорошей квартире/доме и на крутых тачках, отдыхаете в лучших местах на эти бабки, полученные от «чёртовых русских».
Работай и выполняй контракт! Профессиональный спорт - это выполнение обязательств! Не хочешь, не тянешь, ВАЛИ! Выполнишь условия и вали улицы подметать, как тысячи, если не миллионы твоих соплеменников во Франции!
+8
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Руслан Узденов
Контракт подписывал? Деньги исправно получал? Работай!
Что значит, жена беременна? Если бы футболист сам был в положении, можно было бы о чём то говорить, а так, смешно.
+8
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Goodison
Ответ ERNST
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Правила ФИФА на него не действуют, потому что он не воспользовался ими ранее, когда мог, уже много раз про это писали.
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FEZ10
Правильно делают .Плаксы футболисты надоели
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Vasilii Eremeev
Пускай делает как Дриусси или мексиканец из динамо. Выкупать свой контракт и едет куда хочет.
+5
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Juri Kurganov
Не, ну нормально, чего там. Беременность жены уже повод отказаться от исполнения своего контракта. Профессионализм как он есть. Локомотив так-то за него денег заплатил. Теперь либо отрабатывай до конца, либо пусть платят за трансфер
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Антон Фалафель
Беременная жена освобождает от всех обязанностей?🤔
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FEZ10
Правильно делают .Плаксы футболисты надоели
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madjer163
Мрак, французы хотят за копейки забрать и без обязательств на выкуп , так не пойдет.
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blаncо
Видишь ли, это он ещё Локо одолжение сделал, что не смылся, как большинство легов. Это ему ноги целовать должны.
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unreality
Не вижу никаких проблем. Выкупает свой контракт за своё бабло и всё. А то устроил какой-то детский сад.
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gukmamop
Какая трогательная история (нет)
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Трент Резнор
Ульянов выдал вам базу, возвращай плаксу.
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Amalfitano
Ну вообще-то да. Это бизнес. Ульянов был прав.
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Goodison
Ответ avcgloronalduMU
значит сейчас у него будет ноль голов ноль передач ошибка на ошибке и уйдет бесплатно, подняв в РФ на зарплате бизнес а не рабовладельческий строй?
Ха-ха, он просто не будет играть, если будут ошибки! Уйдёт зимой после полугода в дубле или будет круги вокруг стадиона наматывать до зимы, как Сапатер в своё время. А по факту, скорее всего его в России уже и не будет - просто выплатит компенсацию клубу за разрыва контракта, вполне возможно на деньги от какого-то из французских или саудовских клубов.
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Marat_NJL
Ответ Руслан Узденов
Контракт подписывал? Деньги исправно получал? Работай! Что значит, жена беременна? Если бы футболист сам был в положении, можно было бы о чём то говорить, а так, смешно.
Ну, справедливости ради, контракт он подписывал в абсолютно иных условиях.

Обе стороны страдают, понятно из-за чего
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Роберт Дауни-средний
это бизнес, товагищ!
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