Агент Изидора: «Локо» не хочет нормальных переговоров. Вильзон почти плакал, умоляя отпустить, его жена беременна. Но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег»
Агента Вильзона Изидора рассказал о ситуации с «Локомотивом».
Ранее в «Локо» сообщили, что Изидор без согласования руководства клуба покинул Россию и уехал во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд. Сейчас форвард отказывается возвращаться в Россию.
«Вильзон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?
Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Метца».
«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.
«Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.
Единственное правильное решение, которое может быть – отпустить Вильзона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с [спортивным директором Дмитрием] Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег».
Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.
Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение», – сказал Гарольд Ичбиа.
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Работай и выполняй контракт! Профессиональный спорт - это выполнение обязательств! Не хочешь, не тянешь, ВАЛИ! Выполнишь условия и вали улицы подметать, как тысячи, если не миллионы твоих соплеменников во Франции!
Что значит, жена беременна? Если бы футболист сам был в положении, можно было бы о чём то говорить, а так, смешно.
Обе стороны страдают, понятно из-за чего