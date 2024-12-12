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Мостовой о событии года: «Увольнение Абаскаля – для «Спартака» уж точно, он тянул клуб на дно. Останься он в клубе, борьбы за чемпионство не было бы»

Александр Мостовой назвал событием года уход Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Абаскаль был уволен из «Спартака» в апреле 2024 года. Перед началом нынешнего сезона команду возглавил Деян Станкович.

«Увольнение Абаскаля – событие года. Для «Спартака» уж точно. Он тянул клуб на дно, а после его ухода «Спартак» ожил.

Сейчас красно-белые находятся на правильном пути и борются за чемпионство. Ничего бы этого не было, если бы Абаскаль остался в клубе», – сказал бывший игрок «Спартака».

По итогам первой части сезона «Спартак» идет 3-м в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков. Лидирующие «Краснодар» и «Зенит» опережают красно-белых на 2 очка.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
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