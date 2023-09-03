Литва нанесла США первое поражение на чемпионате мира по баскетболу-2023

Сборная Литвы в заключительном матче второго раунда чемпионата мира-2023 нанесла команде США первое поражение на турнире – 110:104.

Литовцы реализовали первые девять трехочковых бросков и к концу стартовой четверти имели преимущество в 19 очков (31:12). Американцам удалось сократить отставание до 4 очков на последней минуте встречи, но литовцы не упустили победу.

Литва стала победителем группы J и в 1/4 финала встретится с Сербией, которая заняла второе место в группе I. Американцы вышли на Италию.

Семь игроков литовской сборной набрали двузначное количество очков: Вайдас Кариняускас (15), (14), (12 + 7 подборов), (11 + 11 подборов), , Томас Димша (оба – 11), Эймантас Бенджюс (10).

Лучшим в составе сборной США стал , который набрал 35 очков, реализовав 14 из 26 с игры. Джейлен Брансон добавил 14 очков и 7 передач, Микэл Бриджес – 14 очков.

Литва одержала свою третью победу над США в истории.

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