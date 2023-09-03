Литва нанесла США первое поражение на чемпионате мира по баскетболу-2023
Сборная Литвы в заключительном матче второго раунда чемпионата мира-2023 нанесла команде США первое поражение на турнире – 110:104.
Литовцы реализовали первые девять трехочковых бросков и к концу стартовой четверти имели преимущество в 19 очков (31:12). Американцам удалось сократить отставание до 4 очков на последней минуте встречи, но литовцы не упустили победу.
Литва стала победителем группы J и в 1/4 финала встретится с Сербией, которая заняла второе место в группе I. Американцы вышли на Италию.
Семь игроков литовской сборной набрали двузначное количество очков: Вайдас Кариняускас (15), Миндаугас Кузминскас (14), Йонас Валанчюнас (12 + 7 подборов), Тадас Седекерскис (11 + 11 подборов), Игнас Браздейкис, Томас Димша (оба – 11), Эймантас Бенджюс (10).
Лучшим в составе сборной США стал Энтони Эдвардс, который набрал 35 очков, реализовав 14 из 26 с игры. Джейлен Брансон добавил 14 очков и 7 передач, Микэл Бриджес – 14 очков.
Литва одержала свою третью победу над США в истории.
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сегодня был день артиллерии
но вот решающие трешки штаты не забили после перехватов, могли до одного броска сократить отрыв
ну и как писал ранее, у Литвы не было во второй половине подстраховки, уж очень легко их обыгрывали и без помех из под кольца забивали
Нет не победимых .
9 из 9 трех Литвы зарешали .
Летело все практически и дальше
Литву с победой