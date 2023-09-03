Литва нанесла США первое поражение на чемпионате мира по баскетболу-2023

Теги сборная Литвы сборная США видео Миндаугас Кузминскас Йонас Валанчюнас Эймантас Бенджюс Вайдас Кариняускас Томас Димша Тадас Седекерскис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Игнас Браздейкис Энтони Эдвардс Баскетбол

Сборная Литвы в заключительном матче второго раунда чемпионата мира-2023 нанесла команде США первое поражение на турнире – 110:104.

Литовцы реализовали первые девять трехочковых бросков и к концу стартовой четверти имели преимущество в 19 очков (31:12). Американцам удалось сократить отставание до 4 очков на последней минуте встречи, но литовцы не упустили победу.

Литва стала победителем группы J и в 1/4 финала встретится с Сербией, которая заняла второе место в группе I. Американцы вышли на Италию.

Семь игроков литовской сборной набрали двузначное количество очков: Вайдас Кариняускас (15), Миндаугас Кузминскас (14), Йонас Валанчюнас (12 + 7 подборов), Тадас Седекерскис (11 + 11 подборов), Игнас Браздейкис, Томас Димша (оба – 11), Эймантас Бенджюс (10).

Лучшим в составе сборной США стал Энтони Эдвардс, который набрал 35 очков, реализовав 14 из 26 с игры. Джейлен Брансон добавил 14 очков и 7 передач, Микэл Бриджес – 14 очков.

Литва одержала свою третью победу над США в истории.

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16 комментариев

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Bashibuzuck
Отличный матч, литовцы, при всем уважении, реально удивили, аплодирую стоя👏👏👏
+53
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Maturmalai
НБАшный танкинг оказался заразным.
+20
-1
+19
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Артём Голобородько
Хорошая игра вышла, в концовке почти дожали. Литовцы сегодня просто нереально хотели победить. А их попадания в четвёртой... особенно Кузьминскаса трёха — ухх. Наконец-то жаришка началась на ЧМ
+14
0
+14
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modano23
Ответ Андриан Безруких
К чему эти восторги? Очевидно же, что американцы сдали матч, чтобы выйти на слабую Италию вместо сильной Сербии
Безусловно, особенно учитывая то, что последние две игры между сильной Сербией и слабой Италией закончились победами итальянцев ))
+13
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+12
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Nikita Nikitin
Lietuva!
+10
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balander09
Литовцы молодцы
сегодня был день артиллерии
но вот решающие трешки штаты не забили после перехватов, могли до одного броска сократить отрыв
ну и как писал ранее, у Литвы не было во второй половине подстраховки, уж очень легко их обыгрывали и без помех из под кольца забивали
+6
0
+6
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Миша Миша
Ну вот США и проиграло
Нет не победимых .
9 из 9 трех Литвы зарешали .
Летело все практически и дальше
Литву с победой
+5
0
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Огюст
Красавцы и молодцы сегодня Литовцы были по игре в этом матче с Американцами !
+2
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Xcd Ddd
Надеемся не последнее
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Вячеслав Бородин
Не смотря на первое место в группе, получить в соперники Италию лучше, чем Сербию.
+1
-1
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Александр Скворцов
Молодцы литовцы! Литовцы всегда были сильны баскетболом!
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Alisher Buranov
Литва : США, порядок бьёт класс
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Christos NB
Ответ Андриан Безруких
К чему эти восторги? Очевидно же, что американцы сдали матч, чтобы выйти на слабую Италию вместо сильной Сербии
с чего это италия слабая они победи Испанию и Сербию недавно а на ЧМ Европы прошли ту же Сербию напомнить?
0
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