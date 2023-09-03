«Зенит» пропустил после ошибки Кержакова и паса Алипа в створ. Заболотный в подкате внес мяч в ворота

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Антон Заболотный Нуралы Алип Футбол

«Зенит» пропустил от ЦСКА после ошибки.

На 4-й минуте Нуралы Алип отдал пас в створ ворот голкиперу Михаилу Кержакову. Тот неудачно обработал мяч, в результате чего Антон Заболотный в подкате забил мяч в сетку почти с линии ворот.

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67 комментариев

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Артём Околович
Ответ Pazzo7
Зе играет в стиле Бензема, тяжело его остановить
это Бензема играет в стиле Зе
+73
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+72
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Ulanchik
Ответ Evil_Alastar
Когда купили кучу защитников, но все равно выходит Алип, так как остальные сломались/болеют
И че? Алип что ли привез?
+75
-8
+67
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Pazzo7
Зе играет в стиле Бензема, тяжело его остановить
+38
0
+38
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Кирилл
Зе очень круто подкрался, подкараулив неуверенность Кержакова )
+35
-4
+31
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Bernie
Ответ Evil_Alastar
Когда купили кучу защитников, но все равно выходит Алип, так как остальные сломались/болеют
Алип то здесь при чем??? Кержаков пять шагов делает подстраиваясь под мяч , мог много раз просто выбить. Времени было вагон у этого днаря!
+18
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+16
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Арслан Устарханов
Алип тут не причем, Кержаков слишком медленный.
+16
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Олег Ивакин
Причём здесь Алип, нормальный пас.
100% косяк Кержакова.
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Evil_Alastar
Когда купили кучу защитников, но все равно выходит Алип, так как остальные сломались/болеют
+30
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+9
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Олег Ивакин
Ответ Artem Ka
5 человек ЦСКА в радиусе 25 метров. Надо отдать вратарю. Вопрос не в том, нормальный пас или нет, а в том, что его вообще нельзя давать в такой ситуации
посмотрите современный футбол повнимательней, желательно глазами.
Подобные передачи отдают вратарю постоянно, нон-стоп.
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Aleksey Yashin
Не как брат играет ногами, конечно
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Ulanchik
Ответ Фалькао к нам не поедет ©
А кто? Кержаков конечно сыграл медленно, но кто отдает вратарю-правше мяч под штангу в левую ногу, когда 5 игроков соперника в штрафной? Выбей сразу. Не оправдываю Кержакова, но вины Алипа в голе не меньше
Ну вот, если дали пас в нерабочую ногу, то переложи на рабочий и выбивай, а он хотел пас дать. Не был бы таким медленным, можно было спокойно пас отдать на другой фланг.
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9черное
Легенда на тотальном классе❤️💙
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Garikus89
Ответ Ulanchik
И че? Алип что ли привез?
Ну да, а че? Кто пас вратарю под прессингом во вратарскую под нерабочую ногу отдает? В детских школах учат в створ не пасовать, тем более в такой ситуации.
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Fjordy
Керж ужасно играет ногами, десять минут думал куда мяч отдать. Надо дать шанс Адамову, иначе непонятно зачем вообще его покупали.
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Why always me?!
У Зенита из наших на поле вышли Кержаков, Караваев и Алип - казах, остальные бразилы. И двое уже накосячили.
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tony
Ответ Олег Ивакин
Почему алип не считатся легом -не понимаю! За сборную России он может играть? Нет! Этот лимит на легов был сделан по указке Мюллера. С четырьмя чистыми россиянами у Бразита были бы большие проблемы. Не забывайте, что ещё Фернандес как бы "россиянин" :)
Давно такого бреда не читал. Лимит сделали ради Алипа? Браво!
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xyg2rdwzx4
Вот не в том состоянии Зенит чтоб с форы начинать игры.
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Ulanchik
Ответ Garikus89
Ну да, а че? Кто пас вратарю под прессингом во вратарскую под нерабочую ногу отдает? В детских школах учат в створ не пасовать, тем более в такой ситуации.
У Кержакова много времени было, можно было все что угодно сделать.
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Artem Ka
Ответ Ulanchik
Ну вот, если дали пас в нерабочую ногу, то переложи на рабочий и выбивай, а он хотел пас дать. Не был бы таким медленным, можно было спокойно пас отдать на другой фланг.
Это к Алипу относится - выбивай, а не отдавай вратарю под нерабочую
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Мукунку хороший
Яндекс доставка
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Герман Загитов
Заба занес!)
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Злой Руся
Зоба красавчик))
Хейтерочки орут, а он просто делает свою работу)
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Фут.Боль
Зе не прощает, с ним шутки плохи.
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Artem Ka
Ответ Bernie
Алип то здесь при чем??? Кержаков пять шагов делает подстраиваясь под мяч , мог много раз просто выбить. Времени было вагон у этого днаря!
Потому что нельзя в такой ситуации давать пас вратарю. Там 1 игрок цска в штрафной и 4 возле нее. Нормально в такой ситуации можно отдавать вратарю, если у тебя Эдерсон или Алисон в раме)
+3
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Peter
Максимально идиотская ошибка
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