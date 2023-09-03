«Зенит» пропустил после ошибки Кержакова и паса Алипа в створ. Заболотный в подкате внес мяч в ворота

«Зенит» пропустил от ЦСКА после ошибки.

На 4-й минуте отдал пас в створ ворот голкиперу . Тот неудачно обработал мяч, в результате чего в подкате забил мяч в сетку почти с линии ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку