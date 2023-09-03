«Зенит» пропустил после ошибки Кержакова и паса Алипа в створ. Заболотный в подкате внес мяч в ворота
«Зенит» пропустил от ЦСКА после ошибки.
На 4-й минуте Нуралы Алип отдал пас в створ ворот голкиперу Михаилу Кержакову. Тот неудачно обработал мяч, в результате чего Антон Заболотный в подкате забил мяч в сетку почти с линии ворот.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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100% косяк Кержакова.
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