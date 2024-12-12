Фонсека после 2:1 с «Црвеной Звездой»: «Доволен результатом, но не всем остальным – команда обязана выкладываться. Грустно. Сыграю молодежкой, если будет нужно»

Паулу Фонсека недоволен отношением игроков «Милана» к работе.

В 6-м туре Лиги чемпионов «россонери» обыграли «Црвену Звезду » (2:1).

«Безусловно, я доволен результатом – это наша четвертая победа подряд в Лиге чемпионов, у нас хорошие шансы пройти дальше. Но все остальное меня не устраивает.

Когда мы выходим на такой решающий матч, как этот, с таким настроем, не отдавая себя полностью за эту футболку, ситуация начинает усложняться. Мне не понравилось то, что мы делали как команда, на поле мы обязаны выкладываться. Не хочу вдаваться в подробности – все, что я думаю, я выскажу игрокам.

Я не сержусь, мне грустно. Я не злюсь, потому что мы выиграли, но, кроме этого, я не увидел от команды ничего, что мне бы хотелось. Сегодня я не хочу вдаваться в детали.

Я не остановлюсь. Моя совесть всегда чиста, потому что я отдаю ради «Милана» все. Если мне нужно будет выпустить игроков Примаверы (молодежной команды – Спортс’‘) или Milan Futuro, я сделаю это. У меня нет проблем с этим», – сказал главный тренер «Милана ».