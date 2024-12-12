Фонсека после 2:1 с «Црвеной Звездой»: «Доволен результатом, но не всем остальным – команда обязана выкладываться. Грустно. Сыграю молодежкой, если будет нужно»
В 6-м туре Лиги чемпионов «россонери» обыграли «Црвену Звезду» (2:1).
«Безусловно, я доволен результатом – это наша четвертая победа подряд в Лиге чемпионов, у нас хорошие шансы пройти дальше. Но все остальное меня не устраивает.
Когда мы выходим на такой решающий матч, как этот, с таким настроем, не отдавая себя полностью за эту футболку, ситуация начинает усложняться. Мне не понравилось то, что мы делали как команда, на поле мы обязаны выкладываться. Не хочу вдаваться в подробности – все, что я думаю, я выскажу игрокам.
Я не сержусь, мне грустно. Я не злюсь, потому что мы выиграли, но, кроме этого, я не увидел от команды ничего, что мне бы хотелось. Сегодня я не хочу вдаваться в детали.
Я не остановлюсь. Моя совесть всегда чиста, потому что я отдаю ради «Милана» все. Если мне нужно будет выпустить игроков Примаверы (молодежной команды – Спортс’‘) или Milan Futuro, я сделаю это. У меня нет проблем с этим», – сказал главный тренер «Милана».
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