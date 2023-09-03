«Локомотив» – «Балтика». 3:0 – Баринов сделал счет разгромным, у Дзюбы гол+пас. Онлайн-трансляция
«Локомотив» играет с «Балтикой» в 7-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.15, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Фассон, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Дзюба.
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Балтика –
Латышонок, Маляров, Жиров, Радмановач, Гассама, Фернандес, Осипов, Кузьмин, Галоян, Гузина, Мусаев.
- Предупреждения:
- Карпукас (15), Радмановач (20).
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