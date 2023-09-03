«Локомотив» – «Балтика». 3:0 – Баринов сделал счет разгромным, у Дзюбы гол+пас. Онлайн-трансляция

Теги Локомотив премьер-лига Россия Балтика онлайны Футбол

«Локомотив» играет с «Балтикой» в 7-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер».

Локомотив – Балтика 3:0 (перерыв)
Дата проведения
3 сентября, 15.15, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Дзюба, 2:0 – 17 Миранчук, 3:0 – 34 Баринов.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Кузьмичев, Фассон, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Дзюба.
БалтикаЛатышонок, Маляров, Жиров, Радмановач, Гассама, Фернандес, Осипов, Кузьмин, Галоян, Гузина, Мусаев.
Предупреждения:
Карпукас (15), Радмановач (20).

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22 комментария

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Ызяя
Дома Балтику нужно ... хочется сказать выносить, но если честно, соглашусь на 1- 0, 2-1.
Пока Локо Галактионова не впечатляет, кой какие дыры и несуразности видны невооруженным взглядом. Но и безнадеги, как при немцах, не наблюдается.
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Руслан локо
Мы ЛОКО всегда были ,есть и будем командой не только второго тайма но и второго круга например(2 ой круг прошлого чемпика).
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Фут.Боль
Шалимов уже после этого матча может без 10к остаться.
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Andrey Yaroslavtsev
Дзюба играет, и то, - новость.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ инок
Пока поел и покурил тут Миранчук второй забил..)
Ну ты и жрать...
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Локуся
Ответ Локуся
Сегодня столб есть на наконечнике, значит у физрука Галактионова должно получится
Все через столб, что не говорите, без Дзюбы Галактионов не может 😀
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Олег Сагайдачный
Спартак 10
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RLVedter
Если Дзюба здоров и бегает, то вратарю соперника не позавидуешь!
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Tkachik17
че там Нагучев?
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инок
Пока поел и покурил тут Миранчук второй забил..)
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Локуся
А в чем прикол смещения постоянного Дзюбы налево
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Локуся
Пиняеву надо уезжать, деревянный Захарян уехал, а этот мини месси ещё в рпл тухнет
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инок
Локо похоже выезжает из тупика.
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Не уверен!!
Ждём всю неделю болтовни от Дзюбы
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ouks exo
Ну паровозы, что вы как заклятые как только со дна обыгрываете кого-то , сразу во всех постах мы выбираемся , Дзюба лучший, пиняеву уезжать надо, дистанция штука такая, погодите.
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Локуся
Ответ Локуся
Сегодня столб есть на наконечнике, значит у физрука Галактионова должно получится
Ну вот уже и получилось что то
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Гамарджоба Генацвале
2-0,отличное начало!
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Локуся
Сегодня столб есть на наконечнике, значит у физрука Галактионова должно получится
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