Отставка Абаскаля до зимы маловероятна. В «Спартаке» склоняются к российским тренерам, если это случится (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Гильермо Абаскаль Футбол

Отставка Гильермо Абаскаля из «Спартака» до зимы маловероятна.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

При этом, как отмечается, в случае возможной отставки в клубе больше склоняются к кандидатуре российского специалиста.

Конечного решения пока нет, все будет зависеть от того, каким будет спортивный блок на момент возможного ухода испанского тренера.

Также отмечается, что «Лукойл» не рассматривает вариант с возвращением Массимо Карреры.

Абаскаль работает в клубе с лета 2022 года, накануне москвичи проиграли «Краснодару» в 7-м туре РПЛ (0:2).

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117 комментариев

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Артём Амирджанян
Момент Царя настал
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Святослав Федорович
До зимы Мостовой успеет категорию получить???
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Пользователь Имени
Ответ Сергей Клюшникоа
Увольнять надо сейчас, пока можно хоть что-то исправить, хотел бы сохранить свой комментарий что бы показать его, когда уволят Абаскаля,жаль не знаю можно ли это сделать
Сохраните конечно, потом когда Спартак опять начнет победную серию, вы его тихонько удалите и покажите другой, где: "С детства за Абаскаля"
+49
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Spartakus1984
Черчесов уже руки потирает
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Александр Поспелов
Ответ Spartakus1984
Черчесов уже руки потирает
Осинькина скорее спасать Спартак
+39
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Fuji69
Ответ Spartakus1984
Черчесов уже руки потирает
Только не этот самодур
+29
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Старик Стариканов
Лучше до конца сезона подождать,как раз Мостовой лицензию получит,и можно покорять пердив
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Dmitry_1986
Ответ Александр Поспелов
Осинькина скорее спасать Спартак
Хватит конкурентов ослаблять....
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Пользователь Имени
Это диагноз, народ, болельщика Спартака посмотрите игры команды, вспомните, когда в последний раз вы понимали во что играет Спартак, точнее при каком тренере? Утром вы разнос Динамо в пример ставите, вечером за игру с Краснодаром увольняете
Абаскаль тренер не идеал, да наверное многое от молодости, да есть игры провальные, но их минимум. Опять хотите смотреть нечто тошнотворное, где победе не рад
+12
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Leon9
Выгонять надо было уже две игры назад,а они подождём....
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Виталий Макаров
Ну если до зимы его не уберут, то на сезон можно забить
+6
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Александр Поспелов
Осинькина скорее спасать Спартак
Кажется, что у Осинькина есть здравомыслие. Так что вряд ли...
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Никита Журавлëв
как раз к этому времени 16 место будет наше
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Igor Orlov
Ответ Leon9
Выгонять надо было уже две игры назад,а они подождём....
Согласен. Это как с заменой Денисов, которую Абаскаль не сделал в перерыве и убрал только после привоза в свои ворота. Сейчас не уберут Абаскаля то потом уже будет поздно.
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Stanislav Cherchesov
Это здорово)
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Андрей Колбанцев
,, Народные " , да прибудет с вами Саламыч... И веселье продолжится
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deimon7.7
Ответ Spartakus1984
Черчесов уже руки потирает
В Спартаке есть свой Денисов. Душ, наверное, тоже имеется)
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Сергей Клюшникоа
Увольнять надо сейчас, пока можно хоть что-то исправить, хотел бы сохранить свой комментарий что бы показать его, когда уволят Абаскаля,жаль не знаю можно ли это сделать
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Дмитрий Воронцов
Ответ Eugene88
Отлично, значит скоро выгонят гастролера этого!
Со стороны очень забавно наблюдать как этот ваш цикл работает)))
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Zlodimir
Ответ Anton Vasilev
Комментарий удален модератором
Та сейчас на стадион ходят непойми кто в основном, они не знают, что такое черчесов, и почему он полевой командир!😂
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Никита Давыдкин
Ответ Igor Orlov
Согласен. Это как с заменой Денисов, которую Абаскаль не сделал в перерыве и убрал только после привоза в свои ворота. Сейчас не уберут Абаскаля то потом уже будет поздно.
а кого назначать? Зидан решил всё таки приехать? Снимут абаскаля - сезон можно заканчивать, он хотя бы может попытаться выправить ситуацию
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Anton Vasilev
Ответ Александр Поспелов
Осинькина скорее спасать Спартак
Хочется верить что Осинькин не поведется на длинный нефтяной рубль, да и пример Кононова Олежи прямо показывает, что ждет Осинькина в тушинском шапито.
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Сергей Ошлапов
Надо А. Тихонова подтянуть СРОЧНО, спортивный свой спартаковский.
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Onion
Таки Черчесов. Даст всем этим бездельникам просраться!)
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Sobachkin
Мостовой уже получит диплом?
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