Отставка Абаскаля до зимы маловероятна. В «Спартаке» склоняются к российским тренерам, если это случится (Metaratings)

Отставка Гильермо Абаскаля из «Спартака» до зимы маловероятна.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

При этом, как отмечается, в случае возможной отставки в клубе больше склоняются к кандидатуре российского специалиста.

Конечного решения пока нет, все будет зависеть от того, каким будет спортивный блок на момент возможного ухода испанского тренера.

Также отмечается, что «Лукойл» не рассматривает вариант с возвращением .

работает в клубе с лета 2022 года, накануне москвичи проиграли «Краснодару» в 7-м туре (0:2).

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