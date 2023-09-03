Отставка Абаскаля до зимы маловероятна. В «Спартаке» склоняются к российским тренерам, если это случится (Metaratings)
Отставка Гильермо Абаскаля из «Спартака» до зимы маловероятна.
Об этом сообщает Metaratings.ru.
При этом, как отмечается, в случае возможной отставки в клубе больше склоняются к кандидатуре российского специалиста.
Конечного решения пока нет, все будет зависеть от того, каким будет спортивный блок на момент возможного ухода испанского тренера.
Также отмечается, что «Лукойл» не рассматривает вариант с возвращением Массимо Карреры.
Абаскаль работает в клубе с лета 2022 года, накануне москвичи проиграли «Краснодару» в 7-м туре РПЛ (0:2).
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Абаскаль тренер не идеал, да наверное многое от молодости, да есть игры провальные, но их минимум. Опять хотите смотреть нечто тошнотворное, где победе не рад