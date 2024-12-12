Салиба о французских клубах в ЛЧ: «В Англии Лигу 1 считают фермерской. Приятно видеть победы наших команд – надеюсь, все они пройдут дальше»
Вильям Салиба оценил выступление французских клубов в Лиге чемпионов.
«Я счастлив, я видел [победы] «Бреста» и «ПСЖ» во вторник, в среду я узнал, что «Лилль» победил. Это хорошо, потому что есть люди, которые нас не уважают. Даже здесь, в Англии, считают, что здесь лига фермеров.
Приятно видеть, как французские клубы побеждают, и я надеюсь, что все они квалифицируются в следующий этап», – сказал защитник «Арсенала» и сборной Франции.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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