Салиба о французских клубах в ЛЧ: «В Англии Лигу 1 считают фермерской. Приятно видеть победы наших команд – надеюсь, все они пройдут дальше»

Вильям Салиба оценил выступление французских клубов в Лиге чемпионов.

«Я счастлив, я видел [победы] «Бреста » и «ПСЖ » во вторник, в среду я узнал, что «Лилль » победил. Это хорошо, потому что есть люди, которые нас не уважают. Даже здесь, в Англии, считают, что здесь лига фермеров.

Приятно видеть, как французские клубы побеждают, и я надеюсь, что все они квалифицируются в следующий этап», – сказал защитник «Арсенала » и сборной Франции.