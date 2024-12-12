Сака – игрок недели в ЛЧ. У вингера «Арсенала» дубль и голевой пас в матче с «Монако»
Букайо Сака признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Вингер «Арсенала» сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Монако» (3:0) в рамках 6-го тура общего этапа.
Сака обошел Антуана Гризманна (дубль со «Слованом»), Марко Бизота (матч на ноль с ПСВ) и Майкла Олисе (дубль и ассист с «Шахтером»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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