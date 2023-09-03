Санчо не играл с «Арсеналом», потому что не впечатлил тен Хага на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день»
Эрик тен Хаг объяснил, почему не заявил Джейдона Санчо на игру с «Арсеналом».
В 4-м туре АПЛ «МЮ» уступил «Арсеналу» со счетом 1:3. Джейдон Санчо не попал в заявку и остался в Манчестере.
«Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать уровень.
В атаке есть варианты, поэтому в этой игре его не выбрали», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю говорить вещи, которые не соответствуют действительности, на этой неделе я хорошо проявил себя на тренировках. Я думаю, что не попал в состав по другим причинам, в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!
Начал с Криша - и пошёл дальше по головам
Которая даже на фоне Эредевизи где без обороны играют особо не выделялся
Но нет, он это исправил))
Лицемер, на публику постоянно играет и выводит игроков
Сиял бы в норм команде как Холланд и Беллингем
А вынужден страдать от лысого, показывающего на отдельных козлах отпущения свой авторитет