Эрик тен Хаг объяснил, почему не заявил Джейдона Санчо на игру с «Арсеналом».

В 4-м туре «МЮ» уступил « » со счетом 1:3. не попал в заявку и остался в Манчестере.

«Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать уровень.

В атаке есть варианты, поэтому в этой игре его не выбрали», – сказал главный тренер « ».

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