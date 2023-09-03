Санчо не играл с «Арсеналом», потому что не впечатлил тен Хага на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг объяснил, почему не заявил Джейдона Санчо на игру с «Арсеналом».

В 4-м туре АПЛ «МЮ» уступил «Арсеналу» со счетом 1:3. Джейдон Санчо не попал в заявку и остался в Манчестере.

«Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать уровень.

В атаке есть варианты, поэтому в этой игре его не выбрали», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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45 комментариев

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Today I feel Qatari
Ответ CriminalJoint62
Санчо уже опроверг данное заявление. Очевидно, тут что-то личное.
Конечно личное. Санчо не голландцец и в чемпионате Голландии не играл. У Тен Хага против таких большая неприязнь
+47
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+45
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Attikus
Марсиаль и Антони держали этот уровень?
+42
-4
+38
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Артём Никулин
А тренер когда будет держать уровень?
+39
-7
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Дмитрий Снегирёв
Поплыл чувак. Погнал команду свою публично критиковать.
+14
-5
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ML26
Санчо никогда не играл в Голландии, всё просто
+12
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Today I feel Qatari
Санчо уже ответил лысому:

Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю говорить вещи, которые не соответствуют действительности, на этой неделе я хорошо проявил себя на тренировках. Я думаю, что не попал в состав по другим причинам, в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!
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Мыкола
Жаль этого добряка из Боруссии. Загубили ему карьеру во второй команде Манчестера((
+16
-7
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CriminalJoint62
Санчо уже опроверг данное заявление. Очевидно, тут что-то личное.
+10
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Today I feel Qatari
Думаю каждый болельщик МЮ должен поддержать Санчо в этой неравной борьбе против блата и кумовства. Джейдон, мы с тобой вместе стоим против лысого и его распильных трансферов
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Alex Rhea
Антони зато впечатляет. Физрук не исправим, ещё и амрабатов с хейлундами набрал
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Ложный Латераль
Ответ CriminalJoint62
Санчо уже опроверг данное заявление. Очевидно, тут что-то личное.
Тен Хаг просто лицемер. Подковёрные игры будут олицетворять его период в МЮ. К декабрю его уже сольют, причем свои же игроки
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rigobersong
Ответ Attikus
Марсиаль и Антони держали этот уровень?
А какие претензии к Марсьялю 301 матч 88 голов 53 голевые, кто в МЮ вообще лучше в атаке играл за последнее время, у Рэшфорда примерно такая же статистика, Марсьяля только выпускали часто со скамейки, не дают почувствовать темпа игры, сегодня пихнули в старт на 9ку, ничего ему не создали опять, завтра 7хаг оставит его в запасе, но днина Антони будет играть при любых раскладах, так и с Санчо, как он форму наберет, если ему времени играть не дают:)) Бесхребетный лысый физрук:))
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King_X
Ответ Дмитрий Снегирёв
Поплыл чувак. Погнал команду свою публично критиковать.
Так он с первого дня это делает))
Начал с Криша - и пошёл дальше по головам
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SergioRamos92
Тен Хагу кровь из нос нужно доказать что самый дорогой спиннер хоть чего то стоит,все таки личная хотелка Тен Хага.
Которая даже на фоне Эредевизи где без обороны играют особо не выделялся
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Direct free kick
7хаг похоже не тренировать приехал, а свою псевдоальфсамцовость доказывать. Санчо - к Пирсу Моргану
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King_X
Только писал, что интервью ЭТХ без критики какого-либо игрока - оч удивило
Но нет, он это исправил))

Лицемер, на публику постоянно играет и выводит игроков
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ledenec
Ответ Attikus
Марсиаль и Антони держали этот уровень?
Сегодня Антони приятно удивил, правда, работой в защите
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Джон Харпер
Ответ Машина Мощная
"В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать уровень. Как Магвайер! "
Магвайер рядом с хотелками Seven Хаага,топ игрок.
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Машина Мощная
"В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать уровень. Как Магвайер! "
+4
-1
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Алексей Ильин
Чел уже начинает напоминать Черчесова хохландского розлива
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King_X
Ответ Мыкола
Жаль этого добряка из Боруссии. Загубили ему карьеру во второй команде Манчестера((
+++
Сиял бы в норм команде как Холланд и Беллингем
А вынужден страдать от лысого, показывающего на отдельных козлах отпущения свой авторитет
+5
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Фран
С такими тренерами Манчестеру похоже ещё долго прозябать где-то на задворках, считая за успех место в ЛЧ. Ну а 7Хаг конечно уровень, с игроками не умеет работать абсолютно.
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ King_X
Так он с первого дня это делает)) Начал с Криша - и пошёл дальше по головам
Где он Роналду публично критиковал?
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Мадридито
Криро был прав на счёт этого лысого шарлатана
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MARELLE 29
Ответ SergioRamos92
что был на поле,что его не было
Если ты считаешь,что игрок нормально отыграл только если забил хет трик,то ТЫ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕШЬ В ФУТБОЛЕ
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