У Кузяева 2 гола в 4 матчах за «Гавр». Сегодня забил «Лорьяну»

Теги лига 1 Франция Гавр Лорьян Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев забил 2-й гол за «Гавр».

Полузащитник поразил ворота «Лорьяна» (1:0, второй тайм) в 4-м туре Лиги 1.

У Кузяева 2 гола в 4 матчах за «Гавр». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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99 комментариев

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муравьед Вальверде
Уехать в 30 лет в топ-чемпионат, играть в основе и забить уже 2 - просто красавец! Удачи, Далер)
+257
-2
+255
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CSKAvrn
Как же я рад за него! Красава вообще!
+180
-1
+179
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Ruslan-Spartakforever
Как беленгем разваливает
+142
-4
+138
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HCBV
Ответ Ростовский
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Сильно отличается
+90
-8
+82
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Дмитрий
Ответ utsh44psmr
2 гола за «Гавр» Кузяева
2 гола Кузяева за Гавр Кузяева
+72
-2
+70
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utsh44psmr
2 гола за «Гавр» Кузяева
+60
-4
+56
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Дмитрий Калибабчук
Красавец, Далер!
главное - без травм!
+40
0
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Андрей Дмитриев
А вот если бы Газзаев тренировал за границей, у нас была бы возможность увидеть Гавр Газзаева
+31
-7
+24
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Усатый КозлоБык ©
Кузя мочит!!!
+25
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Кефтеме
Ответ Ростовский
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А главное зачем оно ему надо?
Типа, если не будет за Россию , тогда он не патриот России
+20
-1
+19
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T622222
Просто подтверждает класс
+16
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+14
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LaffyTaffy
Красава!!! Без понтов просто делает то, что любит
+15
-2
+13
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Кефтеме
Ответ Ростовский
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Вот ты бы не побоялся, советую например поехать в Украину и также поддержать Россию
+12
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Джульетта Джульетта
Хороший гол, не пожадничал
https://vk.com/video-189446909_456239463
+11
0
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justburn
Далер трудяга, в чемпионате Франции сможет показать себя
+9
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iPatrick
Ответ Ростовский
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Т.е. ты даже не допускаешь, что Кузяев может думать совсем не так, как мыслишь ты?
У людей в мире бывают разные мнения, представляешь? 😏
+9
-1
+8
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NikoVinkovic
Ответ Ростовский
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Что за идиотизм. Подростковое мышление, сделать что-то просто ради того, чтобы кого-то разозлить.
России от этого не будет ни холодно, ни жарко, а негатива в адрес Кузяева польётся столько, что могут и действительно контракт разорвать, ну или в лучшем случае сгноят на скамейке, как Данте Ванзейра в Нью-Йорке за расистский жест. Кузяеву, который мечтал играть в Европе, и у него пока что даже неплохо получается, это нужно?
+7
0
+7
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Джульетта Джульетта
Далер сегодня был лучшим на поле, что выразилось и в самой высокой среди всех оценке 7,8/10
+7
0
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Alexshara
Ответ Ростовский
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отличается и сильно, посмотри матчи, да это не АПЛ, но очень быстро и технично.
к тому-же РПЛ сейчас ну в лучшем случае 8-9 в Европе.
Кузяев умница, в 30 лет переехать из комфортного болота в конкурентный чемп, в команду аутсайдер и там становится лидером, это круто
+10
-4
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Злобный Конь
Красавчик! А великовозрастный мальчик Артёмка только басни рассказывает что он мог уехать играть в Европу,на деле выбрав зону комфорта😃
+14
-8
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блокад блокадыч
Ответ Злобный Конь
Красавчик! А великовозрастный мальчик Артёмка только басни рассказывает что он мог уехать играть в Европу,на деле выбрав зону комфорта😃
как удобно вспомнить Дзюбу, но не вспомнить Акинфеева и Дзагоева
+6
0
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Gleb
Ответ Ростовский
В Балтике игроки стороной Чили, капитае сборной Боливии. РПЛ за последний год сильнее намного стала.
Как выступили на ЧМ сборные Чили и Боливии?
+8
-3
+5
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Кефтеме
Ответ Ростовский
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Это и есть твоë понимание футбола?
Ладно твоë мнение
+7
-2
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che kaif
Машина
+4
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Фут.Боль
Вчера Голова, сегодня Далер, молодцы!
+4
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