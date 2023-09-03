У Кузяева 2 гола в 4 матчах за «Гавр». Сегодня забил «Лорьяну»
Далер Кузяев забил 2-й гол за «Гавр».
Полузащитник поразил ворота «Лорьяна» (1:0, второй тайм) в 4-м туре Лиги 1.
У Кузяева 2 гола в 4 матчах за «Гавр». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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Типа, если не будет за Россию , тогда он не патриот России
https://vk.com/video-189446909_456239463
У людей в мире бывают разные мнения, представляешь? 😏
России от этого не будет ни холодно, ни жарко, а негатива в адрес Кузяева польётся столько, что могут и действительно контракт разорвать, ну или в лучшем случае сгноят на скамейке, как Данте Ванзейра в Нью-Йорке за расистский жест. Кузяеву, который мечтал играть в Европе, и у него пока что даже неплохо получается, это нужно?
к тому-же РПЛ сейчас ну в лучшем случае 8-9 в Европе.
Кузяев умница, в 30 лет переехать из комфортного болота в конкурентный чемп, в команду аутсайдер и там становится лидером, это круто
Ладно твоë мнение