У Кузяева 2 гола в 4 матчах за «Гавр». Сегодня забил «Лорьяну»

Далер Кузяев забил 2-й гол за «Гавр».

Полузащитник поразил ворота «Лорьяна» (1:0, второй тайм) в 4-м туре Лиги 1.

У Кузяева 2 гола в 4 матчах за « ». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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