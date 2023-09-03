Семак о судействе в РПЛ: «Вопросов много, не вижу последовательности. ЭСК выгораживает судей, которым благоволят, и наказывает неугодных – о справедливости и речи нет»

Сергей Семак недоволен судейством в новом сезоне Мир РПЛ.

В 7-м туре « » сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В концовке матча между игроками команд произошла стычка, по итогам которой желтые карточки получили Антон Заболотный и Виллиан Роша.

«Это была концовка матча, чувствовалась ответственность за результат, эмоции захлестывали. Те решения, которые принимались, были не всегда очевидные. Думаю, по судейству будут разбирать те моменты, которые есть. Вмешиваться или не вмешиваться ВАР… На мой взгляд, очень сложные моменты были. Они будут разбираться, не хочу много об этом говорить.

По вопросу судейства очень много уже было сказано. Странный момент, когда судьи сами себя же и оценивают. Экспертно‑судейская комиссия оценивает действия своих же сотрудников, по сути. Поэтому, конечно же, ни о какой справедливости речи быть не может.

Какие‑то трактовки, которые абсолютно неоднозначные во всех вопросах. За что меня удалили [в матче 2‑го тура с «Ростовом], я не понимаю. Почему других не удаляют, когда они так же выходят? Не могу понять. То же самое – контакт в штрафной площади: где он минимальный, а где нет. Получается, что выгораживают судей, которым благоволят, и наоборот – наказывают тех, кто неугоден. Поэтому здесь очень много вопросов накопилось по ходу чемпионата. Никакой последовательности я не вижу», – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о судействе с ЦСКА: «Круговой хорошо проскакивал – было нарушение, на мой взгляд. Почему это не пенальти – вопрос к судьям»

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