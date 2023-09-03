Семак о судействе в РПЛ: «Вопросов много, не вижу последовательности. ЭСК выгораживает судей, которым благоволят, и наказывает неугодных – о справедливости и речи нет»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи видеоповторы Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

Сергей Семак недоволен судейством в новом сезоне Мир РПЛ.

В 7-м туре «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В концовке матча между игроками команд произошла стычка, по итогам которой желтые карточки получили Антон Заболотный и Виллиан Роша.

«Это была концовка матча, чувствовалась ответственность за результат, эмоции захлестывали. Те решения, которые принимались, были не всегда очевидные. Думаю, по судейству будут разбирать те моменты, которые есть. Вмешиваться или не вмешиваться ВАР… На мой взгляд, очень сложные моменты были. Они будут разбираться, не хочу много об этом говорить.

По вопросу судейства очень много уже было сказано. Странный момент, когда судьи сами себя же и оценивают. Экспертно‑судейская комиссия оценивает действия своих же сотрудников, по сути. Поэтому, конечно же, ни о какой справедливости речи быть не может.

Какие‑то трактовки, которые абсолютно неоднозначные во всех вопросах. За что меня удалили [в матче 2‑го тура с «Ростовом], я не понимаю. Почему других не удаляют, когда они так же выходят? Не могу понять. То же самое – контакт в штрафной площади: где он минимальный, а где нет. Получается, что выгораживают судей, которым благоволят, и наоборот – наказывают тех, кто неугоден. Поэтому здесь очень много вопросов накопилось по ходу чемпионата. Никакой последовательности я не вижу», – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о судействе с ЦСКА: «Круговой хорошо проскакивал – было нарушение, на мой взгляд. Почему это не пенальти – вопрос к судьям»

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84 комментария

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a.k.a. DRAGON0928
Прав Семак
+69
-21
+48
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Давид Agabekyan
Ответ RSI
Сергей Богданович, пересмотрите матч. И увидите, с каким рвением отрабатывал Кукуян. Почему он не смотрел, вопрос не к нему: не звали к экрану.
Он довел игру до двух драк, ДВУХ. Надо все-таки жёлтые иногда использовать, а Кукуян всё время всех прощает, надо все-таки построже быть
+33
0
+33
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Александр Беляков
Высказывания в конфронтациионной манере Богданыч
+34
-2
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Anton Vasilev
Ответ Удар Кержакова
Зенит в этом сезоне конечно придушили немного, но не критично на мой взгляд. Пенальти на Круговом, да не удаление Макарова критичные ошибки, которые и ЭСК признает (по Макарову уже признали). Игра радует, а это главное. По-больше давать играть Круговому, Мостовому и Кузнецову и вообще будет топ)
Не уверен что игровое время Кузнецова в Рубине зависит от Богданыча
+23
-2
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Anton Vasilev
Язык фактов
+25
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RSI
Сергей Богданович, пересмотрите матч. И увидите, с каким рвением отрабатывал Кукуян. Почему он не смотрел, вопрос не к нему: не звали к экрану.
+23
-9
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Денис Гончаров
Есть вопросы по неназначенным пенальти на круговом и Сергееве, я не утверждаю, что их стоило назначить, но неужели эти моменты были для вар настолько очевидны, что даже паузы в игре не потребовалось? Неужели стычка в конце не потребовала детального рассмотрения и неужели момент, где Ерохина хватают за горло не требовал какого то наказания? Один вопросы, уровень судейства ужасающий. Я не говорю про предвзятость, я говорю про судейство, по некоторым фолам цска тоже есть вопрос, нужно ли их было фиксировать, по моменту после гола Зенита огромный вопрос, что Барриос говорил игроку цска и почему это спровоцировала стычку, но видимо и так сойдёт.
+15
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Сергей Лепехин
Согласен. Ивич, как безумный бегает, за линией, и хоть бы что, а Тедеско удаляли... Роща хватает за горло соперника и опять хоть бы что... За то со Спартаком джентльменом с членом сделали... Семак прав: последовательности нет
+16
-4
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Удар Кержакова
Ответ Anton Vasilev
Не уверен что игровое время Кузнецова в Рубине зависит от Богданыча
Простите. Всё время называю Васильева Кузнецовым) не знаю почему
+10
-1
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Удар Кержакова
Зенит в этом сезоне конечно придушили немного, но не критично на мой взгляд. Пенальти на Круговом, да не удаление Макарова критичные ошибки, которые и ЭСК признает (по Макарову уже признали). Игра радует, а это главное. По-больше давать играть Круговому, Мостовому и Кузнецову и вообще будет топ)
+16
-8
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NorthPole
Ответ suka1989
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А кому, подробнее можно?!
+21
-14
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Caerly
Ответ МТБ
Я не понял, а на что он жалуется? По сути ошибка была одна - пас Чалова как офссайд. Что должны были сделать, за нырки ставить пенальти? Такое себе. Сколько карточек получили его провокаторы? Почему у Вендела и Барриоса, после всей грязи, нет даже жёлтой? Действительно, судьи как-то немного любят больше одних. Например вот зенит сегодня очень любили, не посадив примерно всех игроков на жёлтую весь матч, хотя там было очень много грубости
Железобетонный пенальти на Круговом, 75 минута. Роша шипами въезжает в икру.
+8
-2
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Владимир Маньков
Проблема низкого, непоследовательного судейства существует не первый год, но когда она касается конкурентов, все лицемерно закрывают глаза, злорадствуют. Решать проблему совместно никто не желает
+6
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Давид Agabekyan
Ответ Владимир Самойлов
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Русский сначала выучи, а потом пиши своё авторитетное мнение
+6
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marchellinos
И такое во многих матчах. Слишком много ошибок в каждую сторону.
+5
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Александр Жердин
Ответ RSI
Сергей Богданович, пересмотрите матч. И увидите, с каким рвением отрабатывал Кукуян. Почему он не смотрел, вопрос не к нему: не звали к экрану.
Так там лучший "друг" Турбин . Всё не может простить что его после "косяка" в ФНЛ отправили .
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Давид Agabekyan
Ответ МТБ
Угу, там Барриос на пару наиграл, Вендел должен был с карточкой с первого тайма бегать, да и вообще половина зенита.
Ага. Другое дело Роша, Заболотный, Акинфеев. Настоящие джентельмены. Один противника душит, второй бодается со всеми, третий на судьбу орёт
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Lavrentiy0602
когда боковой поднял флажок после паса армейца на Фернандеса у самой бровки на половине поля ЦСКА - это было туши свет. какое же это вне игры? Квалификация арбитров значительно ниже уровня футболистов РПЛ. хоть это и звучит комично
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Senchas
Ответ Marcus Varro
Сергея всегда уважал, был «Джентельменом года», когда играл. Но зачем пенять на судей? Забивайте в первом тайме свои моменты и никакие судьи не испортят результат.
текст новости почитай, а не только заголовок
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Anton Vasilev
Ответ Удар Кержакова
Простите. Всё время называю Васильева Кузнецовым) не знаю почему
Мостовой и так игрок основы(кмк незаслуженно), просто на травме был. Круг проваливается в основе, но хорош как джокер. Васильев же уже выиграл конкуренцию у ду кейроса как игрок ротации, что для 19летнего супер успех, если не омусаевится станет большим игроком.
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luu
Ответ Назарбек Рамунанаев
вот когда мы выигрывали чемпионаты, нихрена не играя в футбол, а только усилиями судей, вот тут было справедливо и честно
Ну-ка, напомни когда Зенит выиграл чемпионат за счёт судей?
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Сергей Ганжа
Да, согласен с Семаком. Момент с Монтуаном-это пенальти. В "после футбола" даже не вспомнили об этом) Показали другое, где пенальти и впомине не было.
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Антон Bratishchev
Ответ NorthPole
А кому, подробнее можно?!
Спартаку
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Nogoi89
Зенит сегодня придерживали откровенно. Роша наиграл минимум на 1 пенальти и удаление за то, что душил абсолютно безобидного Ерохина.
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nikolaich
Ответ Нефанатик
Семак жалуется на судей?
Семак жалуется на судейство судей.
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