«Спартак» снова проиграл, «Реал» опять выиграл, 850-й гол Роналду, поул Сайнса, Косторная стала хореографом у Плющенко и другие новости

1. «Спартак» в гостях проиграл «Краснодару» (0:2) в 7-м туре Мир РПЛ и не побеждает в лиге 4 игры подряд. «Урал» уступил «Ахмату» (0:1), «Пари НН» победил «Рубин», а «Крылья Советов» разгромили «Факел» (3:0).

2. Московское «Динамо» проиграло СКА (1:2), «Авангард» победил «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» обыграл «Металлург» (3:2 ОТ) и другие результаты второго игрового дня Фонбет чемпионата КХЛ.

3. «Ноттингем Форест» обыграл «Челси» (1:0) на выезде в 4-м туре АПЛ. «Манчестер Сити» дома разгромил «Фулхэм» (5:1) благодаря хет-трику Эрлинга Холанда, а «Тоттенхэм» – «Бернли» (5:2) благодаря хет-трику Сон Хын Мина. «Ньюкасл» проиграл «Брайтону» (1:3).

4. «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (вышел на 79-й) обыграл «Гранаду» (5:3) в 4-м туре Ла Лиги. «Реал Мадрид» дома вырвал победу у «Хетафе» (2:1), снова забил Джуд Беллингем – на 95-й минуте. У «Мадрида» 4 победы в 4 матчах.

5. US Open. Андрей Рублев обыграл Артура Риндеркнеша в третьем круге.

В женской сетке Дарья Касаткина прошла Грет Миннен, Людмила Самсонова уступила Мэдисон Киз.

6. «Аль-Наср» Криштиану Роналду крупно обыграл «Аль-Хазем» (5:1) в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии, 38-летний португалец забил 850-й гол в карьере и отдал 2 результативных паса. «Аль-Ахли», за который выступают Рияд Марез, Роберто Фирмино, Франк Кессиэ, на выезде крупно проиграл «Аль-Фатеху» (1:5).

7. «Лацио» победил «Наполи» (2:1) в гостях в 3-м туре Серии А. «Аталанта» Алексея Миранчука на своем поле разгромила «Монцу» (3:0).

8. Сайнс выиграл поул в квалификации Гран-при Италии, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й.

9. «Бавария» на выезде одолела менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1), забив на 87-й минуте, в 3-м туре Бундеслиги. «Байер» дома разгромил «Дармштадт» (5:1).

10. Александр Овечкин встретился и пообщался с пользователем Sports.ru (Дух Хлебонасущенского), ведущим его статистику. Это случилось!

11. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная стала хореографом в Академии Евгения Плющенко. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова еще не вернулась к полноценным тренировкам, ее выступление на крупных стартах в 2023 году маловероятно.

12. Портрет Марио Фернандеса убрали со стены стадиона ЦСКА. Вместо игрока «Зенита», 10 лет игравшего за армейцев, теперь там изображение Карвальо.

13. Клубы АПЛ потратили 2,36 млрд фунтов на трансферы этим летом – это рекорд, 48% от расходов топ-5 лиг пришлись на Премьер-лигу. «ПСЖ» продал Вейналдума «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 8 млн евро.

14. «Барселона» представила третью форму на сезон – бирюзовую с вкраплениями синего и гранатового, комплект «вдохновлен ДНК клуба» и изготовлен из переработанных пластиковых бутылок. А «Пари НН» показал черную форму с цитатами Горького – она посвящена 155-й годовщине рождения писателя, в честь которого назывался Нижний Новгород.

15. МОК подтвердил, что россияне не выступят на Азиатских играх-2023: «Концепция оказалась неосуществимой по техническим причинам».

16. Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака на UFC Fight Night 226 и другие результаты.

17. «Монако» Александра Головина дома разгромил «Ланс» (3:0) в 4-м туре Лиги 1.Российский хавбек забил первый гол в сезоне.

18. 19 очков Кординье помогли Франции выиграть у Кот-д’Ивуара на чемпионате мира по баскетболу, Филиппины одержали победу над Китаем и другие результаты.

Цитаты дня:

Ротенберг поздравил «Газпром» и Миллера с Днем работников нефтегазовой промышленности: «Вы создали высокоэффективную отрасль экономики. «Газпром» обеспечивает благополучие для всех россиян»

Гашек о выдаче виз в Чехию россиянам из «Тобола»: «Не думаю, что это правильно. Каждый гражданин России – представитель своей страны и ее действий»

Морган – «Челси»: «Вам надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые носятся как безголовые курицы и не знают, что делать»

«Покажите меня по телевизору, моя жена думает, что я у любовницы». Фанат растянул плакат на игре «Краснодар» – «Спартак»