У «Ахмата» при Ромащенко 3 победы и ничья. «Урал» проиграл 3 матча подряд

Теги премьер-лига Россия Ахмат Урал Мирослав Ромащенко онлайны Футбол

«Урал» уступил «Ахмату» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Грозненцы после назначения Мирослава Ромащенко выиграли три матча и один раз сыграли вничью.

Екатеринбуржцы проиграли три раза подряд во всех турнирах.

Урал – Ахмат 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
2 сентября, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 44, пенальти Конате.
УралПомазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Кики (Бевеев, 74), Сиссе (Мамин, 83), Мишкич, Егорычев, Аюпов (Ишков, 74), Юшин (Дмитриев, 62), Каштанов (Шеттине, 62).
АхматШелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев (Швец, 63), Олейников (Диванович, 83), Камило, Ковачев (Бериша, 63), Ильин, Конате (Камилов, 73).
Предупреждения:
Тимофеев (21), Швец (75), Челикович (80).

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21 комментарий

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Артем Гладских
интересный матч, но болею за урал!)
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Знатный стахановец
Урал и гости покажут толковый футбик! Гостеприимство наше и победа за нами! ⚽️
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fregat96
Ответ Ilovethisgame77
Романенко, гаси самую скучную команду чемпионата последних 5-6 сезонов …
Романенко - это Романыч из "Интернов"? Друг Лобаныча!
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Давид Кочинян
Несчастье с рукой Сиссе, ну а пенки Конате 50/50, всегда бьет низом в угол. Не угадал Илья 😕
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Kit244098
Первый тайм, он был ничейный. Случайность повернула его в пользу Ромащенко. Могу конечно и ошибиться, но характер игры таков, что мяч Канате может остаться и единственным.
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fregat96
Ответ Давид Кочинян
Гениальное решение после 0:1 в первом тайме снять с игры цепляющегося за мячи и хорошо играющего в подыгрыше Каштанова и выдвинуть в пару к Шеттине…Бегича 🤯 Почему нельзя было в перерыве выпустить Мамина и перейти в 3ЦЗ? Несмотря на везение «Ахмата» с пенальти это сугубо тренерское поражение ВМГ. Печально 😕
Че там подыгрывать? Каштанов всё невпопад, не его день сегодня. Вот Шеттине ничего не показывает, это скорбно. Вернется Влут и посадит Шеттине на банку.
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Roman Araslanov
Позорный футбол на отбой в исполнении чая. Надеюсь в ФНЛ вылетят
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Alex8007
Урал только на Спартак может настраиваться как на последний матч, задача на сезон выполнена — можно сливать всем
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Артем Гладских
Ответ bbbereggg@gmail.com
су-ка
матюкатся не надо.
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Роман Орлов
Ответ Николай Леухин
главное у спартака выиграли будет что вспомнить ха ха ха
...главное, где будете по итогу, а это и так понятно. И так каждый год.....
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