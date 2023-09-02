У «Ахмата» при Ромащенко 3 победы и ничья. «Урал» проиграл 3 матча подряд

«Урал» уступил «Ахмату» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Грозненцы после назначения Мирослава Ромащенко выиграли три матча и один раз сыграли вничью.

Екатеринбуржцы проиграли три раза подряд во всех турнирах.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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