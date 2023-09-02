У «Ахмата» при Ромащенко 3 победы и ничья. «Урал» проиграл 3 матча подряд
«Урал» уступил «Ахмату» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Грозненцы после назначения Мирослава Ромащенко выиграли три матча и один раз сыграли вничью.
Екатеринбуржцы проиграли три раза подряд во всех турнирах.
- Дата проведения
- 2 сентября, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 44, пенальти Конате.
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Урал –
Помазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Кики (Бевеев, 74), Сиссе (Мамин, 83), Мишкич, Егорычев, Аюпов (Ишков, 74), Юшин (Дмитриев, 62), Каштанов (Шеттине, 62).
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Ахмат –
Шелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев (Швец, 63), Олейников (Диванович, 83), Камило, Ковачев (Бериша, 63), Ильин, Конате (Камилов, 73).
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