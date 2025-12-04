  • Спортс
  • Семак о Жерсоне: «Не слышал от него, что он хочет уйти из «Зенита». Есть вопрос адаптации и встраивания в командные действия. Мы понимаем его сильные качества»
Семак о Жерсоне: «Не слышал от него, что он хочет уйти из «Зенита». Есть вопрос адаптации и встраивания в командные действия. Мы понимаем его сильные качества»

Сергей Семак: не слышал от Жерсона, что он хочет покинуть «Зенит».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении Жерсона в команде. Ранее появлялась информация, что бразильский полузащитник желает покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

– И про Жерсона хотел спросить. Как он вообще? Нужен? Останется? Вы довольны или дело в адаптации? 

– Я еще не слышал от него, что он куда-то хочет уйти. По нему, конечно, нужно тоже понять, встроить его в игру команды. Мы понимаем его сильные качества, скажем так, но нужно это наиграть, чтобы и партнеры привыкли, понимали его лучше.

Но ему, конечно, нужно адаптироваться. Как и Луису Энрике: все понимают, что это игрок очень качественный. Вопрос и адаптации, и встраивания в командные действия.

Плюс, естественно, тяжелый для него прошлый сезон был, плюс пришел – сразу травма, выбыл немножко, потерял игровой ритм. Но на сегодняшний день все являются игроками нашей команды. И недовольства пока я не слышал ни от кого, – сказал Семак.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
