Ротенберг поздравил «Газпром» и Миллера с Днем работников нефтегазовой промышленности: «Вы создали высокоэффективную отрасль экономики. «Газпром» обеспечивает благополучие для всех россиян»
Роман Ротенберг поздравил «Газпром» и Алексея Миллера с праздником.
В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
«Завтра в России празднуют День работников нефтяной и газовой промышленности. От всей души хочу поздравить всех сотрудников ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера с профессиональным праздником!
За прошедшие годы вам удалось создать развивающуюся и высокоэффективную отрасль экономики. «Газпром» обеспечивает благополучие и финансовую стабильность для всех россиян.
Мне особенно близка работа «Газпрома», направленная на поддержку отечественного спорта. И речь не только о соревнованиях профессионалов. Компания развивает детско-юношеский спорт, вкладывается в великолепную инфраструктуру, которой могут пользоваться все желающие.
С помощью «Газпрома» мы построили наш «Хоккейный город» (учебно-тренировочная база для спортсменов системы СКА – Sports.ru), растим талантливую молодежь, развиваем Академию СКА и, конечно, добиваемся побед на высшем уровне.
Сегодня наш клуб – признанный лидер КХЛ, который в каждом сезоне борется за трофеи.
Идем дальше вместе с «Газпромом», и очень приятно, что сегодня смогли поздравить газовиков победой СКА!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
2 сентября СКА обыграл московское «Динамо» (2:1) в стартовом матче сезона.
* к россиянам относятся только члены кооператива озеро и их семьи
Доразвивались. Кому как ему про это не знать
а шайке приближённых могу пожелать только не завести отрасль ещё глубже ко дну)
Рынок Европы потерян практически полностью и навсегда, с Китая до 2025 живых денег не будет, на вторую трубу через Монголию нужно 100 лярдов и 15 лет, плюс Китаю этот газ не нужен, они не дают добро.
Да, продажи СПГ в Европу выросли на 40%. Но и тут есть одно но - 29% Ямал СПГ принадлежит Китаю, 20% - французской Тоталь, и 51% Тимченкам с Ротенбергами и Ко, а по факту сами знаете кому. Так вот - они на 12 лет освободили этот Ямал (тоесть самих себя) от налогов и акцизов, в казну доходов ноль, плюс с бюджета 100% оплачивают им логистику и прочие затратные прелести. Класс бизнес, правда? Только аплодисменты этим товарищам
Прибыль за период по итогам 6 месяцев упала в 7,8 раза в годовом выражении (г/г), до 330,996 млрд руб. Убыток по итогам II квартала составил 7,232 млрд руб. против прибыли в 1064,823 млрд руб., полученной годом ранее.
Выручка от продаж в I полугодии снизилась на 41,1% г/г, составив 4114,28 млрд руб. Во II квартале показатель сократился на 28,9% г/г, до 1810,962 млрд руб.
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https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gazprom-otchitalsia-po-msfo-za-i-polugodie-2023
А мечты сбываются только у вас.