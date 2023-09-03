Ротенберг поздравил «Газпром» и Миллера с Днем работников нефтегазовой промышленности: «Вы создали высокоэффективную отрасль экономики. «Газпром» обеспечивает благополучие для всех россиян»

Теги СКА бизнес Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Политика детский хоккей соцсети Хоккей

Роман Ротенберг поздравил «Газпром» и Алексея Миллера с праздником.

В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

«Завтра в России празднуют День работников нефтяной и газовой промышленности. От всей души хочу поздравить всех сотрудников ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера с профессиональным праздником!

За прошедшие годы вам удалось создать развивающуюся и высокоэффективную отрасль экономики. «Газпром» обеспечивает благополучие и финансовую стабильность для всех россиян.

Мне особенно близка работа «Газпрома», направленная на поддержку отечественного спорта. И речь не только о соревнованиях профессионалов. Компания развивает детско-юношеский спорт, вкладывается в великолепную инфраструктуру, которой могут пользоваться все желающие.

С помощью «Газпрома» мы построили наш «Хоккейный город» (учебно-тренировочная база для спортсменов системы СКА – Sports.ru), растим талантливую молодежь, развиваем Академию СКА и, конечно, добиваемся побед на высшем уровне.

Сегодня наш клуб – признанный лидер КХЛ, который в каждом сезоне борется за трофеи.

Идем дальше вместе с «Газпромом», и очень приятно, что сегодня смогли поздравить газовиков победой СКА!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

2 сентября СКА обыграл московское «Динамо» (2:1) в стартовом матче сезона.

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31 комментарий

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madbutcher
Газпром» обеспечивает благополучие для всех россиян*

* к россиянам относятся только члены кооператива озеро и их семьи
+29
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+28
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Геннадий Тимченко
про какое отечество молвит Йозе Марино - про британское, финское или российское❓🤔 или обо всех сразу❔🤢
+23
-1
+22
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Hola Hola
Не много ли Ротенберга на спортсе? Я понимаю, что это достаточно хайповый и кликбейтный персонаж, но когда чуть ли не каждая третья новость в ленте о том, что он сказал, это перебор, имхо. Уж поздравления можно и не публиковать.
+14
-1
+13
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ta-tosha
Юлит, курилка. Абсолютно все аналитики газово нефтяного рынка говорят, что Газпром на сегодня технический банкрот, и к марту будет таковым без этой приставки, вариантов нет.
Доразвивались. Кому как ему про это не знать
+7
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StillInTheGame
с Праздником всех адекватных работников!

а шайке приближённых могу пожелать только не завести отрасль ещё глубже ко дну)
+8
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Максим Семин
Если народу не хватает хлеба, пускай едят пирожные.
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ta-tosha
Ответ Аа Еее
мне кажется что спортс.ру это личный проект ротенберга,тут прямо агитация идёт за него.газпром это не достояние России, потому что газ уж слишком дорогой для росспотребителей.
Так дело не только в ценах, Газпром сейчас напрямую дотируют тупо с бюджета, с карманов простых граждан.
Рынок Европы потерян практически полностью и навсегда, с Китая до 2025 живых денег не будет, на вторую трубу через Монголию нужно 100 лярдов и 15 лет, плюс Китаю этот газ не нужен, они не дают добро.
Да, продажи СПГ в Европу выросли на 40%. Но и тут есть одно но - 29% Ямал СПГ принадлежит Китаю, 20% - французской Тоталь, и 51% Тимченкам с Ротенбергами и Ко, а по факту сами знаете кому. Так вот - они на 12 лет освободили этот Ямал (тоесть самих себя) от налогов и акцизов, в казну доходов ноль, плюс с бюджета 100% оплачивают им логистику и прочие затратные прелести. Класс бизнес, правда? Только аплодисменты этим товарищам
+6
0
+6
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haymaker
Газпром представил отчет по МСФО за I полугодие и II квартал 2023 г.

Прибыль за период по итогам 6 месяцев упала в 7,8 раза в годовом выражении (г/г), до 330,996 млрд руб. Убыток по итогам II квартала составил 7,232 млрд руб. против прибыли в 1064,823 млрд руб., полученной годом ранее.

Выручка от продаж в I полугодии снизилась на 41,1% г/г, составив 4114,28 млрд руб. Во II квартале показатель сократился на 28,9% г/г, до 1810,962 млрд руб.

Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gazprom-otchitalsia-po-msfo-za-i-polugodie-2023
+4
0
+4
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Cruel Snake
Ну прямо скажем не для всех, далеко не для всех
+3
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Moffo
Чисто конкретных россиян
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Albert Bagautdinov
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Товарищ майор, мы вас узнали
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psa.1207
Может, мы зря подозреваем его в том, что он выдаёт желаемое за действительное, или занимается пропагандой? Что, если он просто дурак?
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Raulevsky
Ответ Hola Hola
Не много ли Ротенберга на спортсе? Я понимаю, что это достаточно хайповый и кликбейтный персонаж, но когда чуть ли не каждая третья новость в ленте о том, что он сказал, это перебор, имхо. Уж поздравления можно и не публиковать.
Карта "Рим" сама себя не пополнит
+2
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filippa
ромка так глубоко засунул язык, что у миллера в горле запершило
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Oleg Pepel
ЧТО ты ГОВОРИШЬ, выползень?? 20 лет фигачу в отрасли, в газодобывающей республике, но блин газа у родителей НЕТ и не будет...Для всех россиян они .. Ни какого отношения к тяжелейшей работе вы не имете, клоуны.
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Ебздрогыч
Ведь всё-таки, это наш общий газ,
А мечты сбываются только у вас.
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Виктор Тимошков
В свете состояния Газпрома смахивает на троллинг
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AERN
Ротенберг: пока в России есть нефть- в России есть я! Пока в России есть газ- в России есть я! - Песенка из камеди есть такая.
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Аа Еее
мне кажется что спортс.ру это личный проект ротенберга,тут прямо агитация идёт за него.газпром это не достояние России, потому что газ уж слишком дорогой для росспотребителей.
+2
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sancho81
Как же ты...замучал,демагог.
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Dmitriy Korchagin
Какой же Ромка благополучный! )
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Dmitriy Korchagin
Кстати ☝🏻 а когда члены кооператива 🌊 собираются прибухнуть, то его как молодого шмонка должны за бухлом отправлять по идее 🧐
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muddy.hedgehog
Ответ haymaker
Газпром представил отчет по МСФО за I полугодие и II квартал 2023 г. Прибыль за период по итогам 6 месяцев упала в 7,8 раза в годовом выражении (г/г), до 330,996 млрд руб. Убыток по итогам II квартала составил 7,232 млрд руб. против прибыли в 1064,823 млрд руб., полученной годом ранее. Выручка от продаж в I полугодии снизилась на 41,1% г/г, составив 4114,28 млрд руб. Во II квартале показатель сократился на 28,9% г/г, до 1810,962 млрд руб. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gazprom-otchitalsia-po-msfo-za-i-polugodie-2023
Ну чо вы опять со своими цЫфрами лезете... Всё же хорошо в рф – нагибаем нату, как можем, все нас боятся, в учебники по истории всю правду вписали вот... А то, что есть не на что, так это просто потерпеть надо
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Tim1ks
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Максим Черкашин
Ответ Геннадий Тимченко
про какое отечество молвит Йозе Марино - про британское, финское или российское❓🤔 или обо всех сразу❔🤢
Человек Мира.:))))
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