Чемпионат России. «Урал» примет «Ахмат», «Спартак» в гостях у «Краснодара», «Зенит» сыграет с ЦСКА в воскресенье

« » примет « » в 7-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » сыграет в гостях с « ».

В воскресенье «Локомотив» встретится дома с «Балтикой», « » сразится на выезде с ЦСКА, «Динамо» будет противостоять «Ростову».

Чемпионат России

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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