Чемпионат России. «Урал» примет «Ахмат», «Спартак» в гостях у «Краснодара», «Зенит» сыграет с ЦСКА в воскресенье

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Урал» примет «Ахмат» в 7-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром».

В воскресенье «Локомотив» встретится дома с «Балтикой», «Зенит» сразится на выезде с ЦСКА, «Динамо» будет противостоять «Ростову».

Чемпионат России

7-й тур

Урал – Ахмат
Дата проведения
2 сентября, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Рубин
Дата проведения
2 сентября, 15.15, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Факел
Дата проведения
2 сентября, 17.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Спартак
Дата проведения
2 сентября, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Сочи
Дата проведения
3 сентября, 13.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Балтика
Дата проведения
3 сентября, 15.15, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
3 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Динамо
Дата проведения
3 сентября, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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9 комментариев

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mean machine/
Зениту удачи, красивой игры и без травм!
+2
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Kulver
Спартаку удачи, красивой игры и без травм!
+2
0
+2
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Дмитрий Калибабчук
Игры с красно-синими практически никогда не бывают простыми, в каком бы состоянии москвичи не находились.Плюс наверняка у них будут сильны реваншисткие настроения после обидного поражения в Суперкубке.Легко не будет.
Вперед, Зенит!
+2
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angry horse
ЦСКА - Зенит
Будет традиционно сложная игра с чемпионом России, последние игры ЦСКА не добавляют оптимизма, Питер явный фаворит, но в любом случае армейцам - удачи, а командам без скандалов , судейского произвола и травм!😎
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Сергей48
Да, тур будет 🔥 Всем командам удачи, красивой игры и без травм!
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mean machine/
Ответ Kulver
Спартаку удачи, красивой игры и без травм!
Чё это ты, Иван, зеркалишь? Не стыдно?😎
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Удар Кержакова
Ответ angry horse
ЦСКА - Зенит Будет традиционно сложная игра с чемпионом России, последние игры ЦСКА не добавляют оптимизма, Питер явный фаворит, но в любом случае армейцам - удачи, а командам без скандалов , судейского произвола и травм!😎
Федотов умеет играть против сильных соперников.
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