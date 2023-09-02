Чемпионат России. «Урал» примет «Ахмат», «Спартак» в гостях у «Краснодара», «Зенит» сыграет с ЦСКА в воскресенье
«Урал» примет «Ахмат» в 7-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром».
В воскресенье «Локомотив» встретится дома с «Балтикой», «Зенит» сразится на выезде с ЦСКА, «Динамо» будет противостоять «Ростову».
7-й тур
- Дата проведения
- 2 сентября, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 15.15, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 20.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 3 сентября, 13.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.15, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 20.00, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Вперед, Зенит!
Будет традиционно сложная игра с чемпионом России, последние игры ЦСКА не добавляют оптимизма, Питер явный фаворит, но в любом случае армейцам - удачи, а командам без скандалов , судейского произвола и травм!😎