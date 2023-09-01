Жеребьевка Лиги чемпионов, Холанд – игрок сезона по версии УЕФА, Лукаку в «Роме», победы Медведева, Рублева и Касаткиной на US Open, распалась пара Кагановская – Ангелопол и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» оказались в группе A, «Реал» и «Наполи» – в группе C, «Барселона», «Порту» и «Шахтер» – в квартете H, а «ПСЖ», «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл» составили группу смерти. Все итоги жеребьевки – здесь.

2. Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА, Пеп Гвардиола – лучшим тренером. У женщин награды получили полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати и тренер сборной Англии Сарина Вигман. Клозе удостоился спецприза президента УЕФА за достижения на протяжении карьеры.

3. US Open. Андрей Рублев победил Гаэля Монфиса во втором круге, Даниил Медведев прошел Кристофера О’Коннелла (с упущенными двумя матчболами, вызовом врача из принципа и раздраженным диалогом со зрителем).

Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова вышли в 3-й круг, Анастасия Павлюченкова выбыла. 

4. Трансферные новости. «Рома» арендовала Лукаку у «Челси». «Динамо» продало Сазонова в «Торино» за 3 млн евро.

Компания Red Bull наложила вето на переход Жуниньо в ЦСКА из-за санкций и ситуации на Украине, в московском клубе это подтвердили. «Аль-Иттихад» готов заплатить «Ливерпулю» 150 млн фунтов за Салаха, но мерсисайцды не намерены продавать Мохамеда. «Ливерпуль» и «Бавария» договорились о трансфере Гравенберха за 40 млн евро. «Барселона» не сможет зарегистрировать Канселу, если не получит деньги от рычага вовремя или не продаст кого-то.

5. Распалась танцевальная пара Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, выигрывавшая финал Гран-при России-2023. Фигуристка объяснила это так: «Валера сказал, что я его избиваю и плохо работаю. А потом потребовал, чтобы я взяла его на полное обеспечение».

6. Хэмилтон и Расселл будут выступать за «Мерседес» до конца 2025 года. Команда объявила о заключении новых сделок с пилотами.

7. На чемпионате мира по баскетболу Франция разгромила Иран, Финляндия была сильнее Кабо-Верде благодаря 34 очкам Маркканена. Остальные результаты – здесь.

8. Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян решил играть за Армению, несмотря на вызов в сборную России: «Надеюсь, болельщики отнесутся с пониманием».

9. СКА вписался в потолок зарплат – с запасом на 13 млн рублей. Как минимум 10 игроков переподписали контракты с клубом с уменьшением оклада.

10. Определились все участники группового этапа Лиги Европы. В Лиге конференций тоже стали известны все 32 команды, которые выступят на групповом этапе: там сыграют «Фиорентина» (явно благодаря выходу Кокорина на 87-й минуте), ПАОК Оздоева, «КИ Клаксвик» и другие.

11. «Зенит» и опорный полузащитник Вильмар Барриос продлили контракт до 2027 года.

12. Чемпион мира по фигурному катанию Бриан Жубер обвиняется в насилии.

13. Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии. В «Аль-Насре» назвали своего лидера «вечным MVP и величайшим в истории».

14. Карякин отказался принять участие в суперфинале чемпионата России по шахматам, сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России: «Гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России».

15. Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг. Она серебряный призер Олимпиады-2012 по тяжелой атлетике.

16. На волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости в женском спорте – 92 тысячи зрителей.

Цитаты дня.

Кроос против трансферов в Саудовскую Аравию: «Говорят про амбиции, но все дело в деньгах. Несоблюдение прав человека удерживает меня. Каждый выбирает сам, как Роналду»

Уткин о деле Федотова: «Сигнал молодым хоккеистам – надо валить. ЦСКА готов поссорить ФХР с ИИХФ, КХЛ с НХЛ. Это тенденция: «Нас обижают, мы показываем яйца»

Эрлинг Холанд: «Сон – важнейшая вещь в мире. Сауну посещаю почти каждый день, парная, ледяные ванны – это мне помогает»

Овечкин назвал медаль Олимпиады одной из главных целей жизни: «Но нас убрали в сторону и не дают. Говорят, спорт вне политики, но оказалось, все наоборот»

Арсен Захарян: «Убрал бы Fan ID – сильно мешает. Но футбол в России хорошего уровня, не какая-то фигня, как все пишут. Не нравится, как принижают РПЛ»

Сычев об учебе на тренера: «Много троллят Мостового. По поводу работы в PowerPoint, составления конспектов. Это ему тяжело дается»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

13 комментариев

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Трент Резнор
«Она меня избивает и плохо работает, но если даст денег я в принципе не против»
А парень-то стратег.
+10
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+8
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Гекдениз Кардениз
Псж Милан Боруссия Ньюкасл намечается мясорубка , хотелось бы чтобы Парижский мешок отправился покорять ЛЕ
+5
0
+5
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Rus Donskoy
хорошие новости, все как и должно было быть
+5
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Football family Gdansk
Интересные группы в ЛЧ в этом сезоне. В нескольких так вообще без фаворита явного.
+3
-1
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Football family Gdansk
Ответ Никита Рудых
Особенно в группах Сити и Барсы вообще фаворитов нет)
Кстати, на счёт я эвного фаворита Барсы можно и поспорить, прошлая ЛЧ показала
+2
0
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Трент Резнор
Ответ Евгений Шазиев
У меня тоже на пятом пункте челюсть отвисла.
Я никогда не вникал в танцы на льду. Может у них так принято? Кто платит, тот и бьёт.
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Азат Адиев
Ответ Гекдениз Кардениз
Псж Милан Боруссия Ньюкасл намечается мясорубка , хотелось бы чтобы Парижский мешок отправился покорять ЛЕ
Милану и Боруссии в этой битве шейхов нужно будет во время укрываться, чтобы не дай бог их не задело
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Евгений Шазиев
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Группы убойные. Только Пепу повезло, абсолютно проходная группа. И это без упрёков, ибо заслужил.
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Никита Рудых
Ответ Football family Gdansk
Интересные группы в ЛЧ в этом сезоне. В нескольких так вообще без фаворита явного.
Особенно в группах Сити и Барсы вообще фаворитов нет)
+2
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Никита Рудых
Ответ Football family Gdansk
Кстати, на счёт я эвного фаворита Барсы можно и поспорить, прошлая ЛЧ показала
В прошлой ЛЧ у Барсы в группе были Бавария и Интер всё-таки)
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Трент Резнор
«Она меня избивает и плохо работает, но если даст денег я в принципе не против» А парень-то стратег.
У меня тоже на пятом пункте челюсть отвисла.
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Евгений Шазиев
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Ответ Трент Резнор
Я никогда не вникал в танцы на льду. Может у них так принято? Кто платит, тот и бьёт.
Поржал, спасибо)))
Раньше, было "кто девушку ужинает, тот её и танцует". А тут слегка наоборот. Ну как, слегка...
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Hi Hi
Ответ Гекдениз Кардениз
Псж Милан Боруссия Ньюкасл намечается мясорубка , хотелось бы чтобы Парижский мешок отправился покорять ЛЕ
На милан и дортмунд надежд особых нет, а вот ньюкасл вполне может удивить и занять первое место. Достаточно чтобы касл дважды забрал очки у мешка, а дортмунд и милан отцепили у шейхов хотя бы по ничьи - и фк мбаппе отправиться покорять ЛЕ
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