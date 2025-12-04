Сафонов о «ПСЖ»: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Можно признать это и остановиться, а можно работать, чтобы что-то поменять»

Матвей Сафонов: мне не стремно сказать, что я второй вратарь в «ПСЖ».

Голкипер «ПСЖ » Матвей Сафонов высказался о своей роли в команде в разговоре с Федором Смоловым .

В нынешнем сезоне российский вратарь не выступал в официальных матчах. Роль основного голкипера парижан выполняет Люка Шевалье. Выпуск в шоу на ВидеоСпортсе Smol Talk был записан до начала сезона.

«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что… Ну кого мы обманываем? (смеется).

Но ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», – сказал Сафонов.