  Сафонов о «ПСЖ»: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Можно признать это и остановиться, а можно работать, чтобы что-то поменять»
15

Сафонов о «ПСЖ»: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Можно признать это и остановиться, а можно работать, чтобы что-то поменять»

Матвей Сафонов: мне не стремно сказать, что я второй вратарь в «ПСЖ».

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своей роли в команде в разговоре с Федором Смоловым.

В нынешнем сезоне российский вратарь не выступал в официальных матчах. Роль основного голкипера парижан выполняет Люка Шевалье. Выпуск в шоу на ВидеоСпортсе Smol Talk был записан до начала сезона.

«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что… Ну кого мы обманываем? (смеется).

Но ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», – сказал Сафонов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ВидеоСпортс’’
