Сафонов о «ПСЖ»: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Можно признать это и остановиться, а можно работать, чтобы что-то поменять»
Матвей Сафонов: мне не стремно сказать, что я второй вратарь в «ПСЖ».
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своей роли в команде в разговоре с Федором Смоловым.
В нынешнем сезоне российский вратарь не выступал в официальных матчах. Роль основного голкипера парижан выполняет Люка Шевалье. Выпуск в шоу на ВидеоСпортсе Smol Talk был записан до начала сезона.
«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что… Ну кого мы обманываем? (смеется).
Но ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», – сказал Сафонов.
Кто выиграет ЧМ-2026?25115 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ВидеоСпортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости