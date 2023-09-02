МОК подтвердил, что россияне не выступят на Азиатских играх: «Концепция оказалась неосуществимой по техническим причинам»

Теги МОК Олимпийская сборная России Азиатские игры Олимпийский совет Азии Легкая атлетика

МОК подтвердил, что россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх 2023 года.

Ранее издание The Indian Express сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил участие спортсменов из обеих стран.

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», – заявили в МОК.

Летние Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Беларуси выступить на этих соревнованиях и планировал разработать систему квот для их квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.

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21 комментарий

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justbored
Факс сломался.
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Алексей Ильин
Прямо стандартная бюрократическая отписка. Тьфу на них
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Sebastian Debussy
Ой да хорош заливать! Все понимают ваши "технические" проблемы. У МОК про сто не хватает яиц сказать как есть, пытаются на двух стульях усидеть
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Фут.Боль
МОК опять ничего не смог.
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ta-tosha
Ответ Rasan
Пора разогнать этот МОК - нифига он не решает. Дешевка
Ни разу не дешевка. Говорят, нормально там денег освоили :)))) но вопрос все равно не решили
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Dizzod
Ответ Rasan
Пора разогнать этот МОК - нифига он не решает. Дешевка
как тебе последняя Спартакиада?
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Caledon Hockley
Какая неожиданность...
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Rygeek
Приманка не сработала?)
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Groznyi2024
Комп завис при нажатии "одобрить"?
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Alex
Теперь только Африка, но там ждут копья в спину
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Dahl
Ответ justbored
Факс сломался.
Бюрофакс
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gja
Ответ ta-tosha
Ни разу не дешевка. Говорят, нормально там денег освоили :)))) но вопрос все равно не решили
Решили. Но не положительно для российских спортсменов.
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