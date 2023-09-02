МОК подтвердил, что россияне не выступят на Азиатских играх: «Концепция оказалась неосуществимой по техническим причинам»

МОК подтвердил, что россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх 2023 года.

Ранее издание The Indian Express сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил участие спортсменов из обеих стран.

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», – заявили в МОК.

Летние Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Беларуси выступить на этих соревнованиях и планировал разработать систему квот для их квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.