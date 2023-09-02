Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна принимает «Гранаду», «Реал» против «Хетафе»
«Сосьедад» Арсена Захаряна принимает «Гранаду» в 4-м туре Ла Лиги.
Также в субботу «Реал» сыграет дома с «Хетафе».
В воскресенье «Атлетико» встретится дома с «Севильей», «Барселона» сыграет на выезде с «Осасуной».
4-й тур
- Дата проведения
- 2 сентября, 15.00, «Реале Арена»
-
Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Тирни, Мендес, Мерино, Субименди, Кубо, Ойарсабаль, Барренечеа.
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 2 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.15, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.30, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 3 сентября, 22.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 1 сентября, 20.30, «Рамон де Карранса»
-
Кадис –
Ледесма, Карселен, Эрнандес, Фали Хименес, Хави, Алехо (Собрино, 57), Алькарас, Эскаланте, Рохер Марти (Негредо, 90), Рамос (Алекс Фернандес, 77), Мачис (Макси Гомес, 78).
-
Вильярреал –
Йоргенсен, Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса, Денис Суарес, Алекс Баэна (Комесанья, 68), Терратс (Фемения, 83), Пино (Бреретон, 68), Жерар Морено (Капу, ), Серлот (Моралес, 27).
- Предупреждения:
- Рамос (19), Алехо (22), Альбиоль (35), Куэнка (53), Алекс Баэна (61), Эрнандес (80), Фали Хименес (82), Алькарас (86), Комесанья (90).
- Дата проведения
- 1 сентября, 23.00, «Медитерранео»
-
Альмерия –
Луиш Машимиану, Пубиль (Посо, 88), Чуми, Кайки, Акьеме, Мелеро (Аррибас, 67), Робертоне, Баба (Лопи, 67), Эмбарба (Коне, 46), Рамазани, Суарес (Баптистао, 90).
-
Сельта –
Вильяр, Мингеса, Старфельт, Нуньес, Домингес (Айду, 89), Санчес, Бельтран, de la Torre, Ларсен (Сведберг, 70), Аспас (Дувикас, 89), Бамба (Тапия, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
реал 12 пенальти
Барселона 2 пенальти
Этот сезон.
В сторону Барселоны за 3 тура 2 результативные ошибки, лишившие команду 2 очка, и создавшая нервную коноцвку:)
Типичная Ла Лига!:)
Совсем скоро будет открыт лучший футбольный стадион мира!
А пока - удачи «Мадриду» в матче с крайне неудобным соперником!💪
А пенальти… Похоже что был.
В конце прошлого сезона когда спрашивали его о Реале что хочет ли он назад в Мадрид после стол удачного сезона, он прямо отказал без всяких мямли (как обычно бывает), и сказал что собирается отдат все себя за андалудейцев.
Сейчас нашу субмарину возит Кадис в ноль.
Сетьен, что ты сделал с клубом, это жесть....