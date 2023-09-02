Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна принимает «Гранаду», «Реал» против «Хетафе»

«Сосьедад» Арсена Захаряна принимает «Гранаду» в 4-м туре Ла Лиги.

Также в субботу « » сыграет дома с « ».

В воскресенье «Атлетико» встретится дома с «Севильей», « » сыграет на выезде с «Осасуной».

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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