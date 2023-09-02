Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна принимает «Гранаду», «Реал» против «Хетафе»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Реал Сосьедад Ла Лига результаты Алавес Альмерия Лас-Пальмас Кадис Райо Вальекано Жирона Гранада Футбол

«Сосьедад» Арсена Захаряна принимает «Гранаду» в 4-м туре Ла Лиги.

Также в субботу «Реал» сыграет дома с «Хетафе».

В воскресенье «Атлетико» встретится дома с «Севильей», «Барселона» сыграет на выезде с «Осасуной».

Чемпионат Испании

4-й тур

Реал Сосьедад – Гранада 2:1 (перерыв)
Дата проведения
2 сентября, 15.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Кубо, 1:1 – 35, автогол Ле Норман, 2:1 – 44 Кубо.
Реал СосьедадРемиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Тирни, Мендес, Мерино, Субименди, Кубо, Ойарсабаль, Барренечеа.
ГранадаФернандес, Диас, Микель, Рубио, Нева, Гумбау, Руис, Сарагоса, Кальехон, Узуни, Бойе.
Предупреждения:
Микель (21), Бойе (38).

 

Реал Мадрид – Хетафе
Дата проведения
2 сентября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Валенсия
Дата проведения
2 сентября, 19.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Райо Вальекано
Дата проведения
2 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Лас-Пальмас
Дата проведения
3 сентября, 15.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Атлетик
Дата проведения
3 сентября, 17.15, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Севилья
Дата проведения
3 сентября, 19.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Барселона
Дата проведения
3 сентября, 22.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Вильярреал 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
1 сентября, 20.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Серлот, 1:1 – 18 Рамос, 2:1 – 30, пенальти Мачис, 3:1 – 50 Мачис.
КадисЛедесма, Карселен, Эрнандес, Фали Хименес, Хави, Алехо (Собрино, 57), Алькарас, Эскаланте, Рохер Марти (Негредо, 90), Рамос (Алекс Фернандес, 77), Мачис (Макси Гомес, 78).
ВильярреалЙоргенсен, Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса, Денис Суарес, Алекс Баэна (Комесанья, 68), Терратс (Фемения, 83), Пино (Бреретон, 68), Жерар Морено (Капу, ), Серлот (Моралес, 27).
Предупреждения:
Рамос (19), Алехо (22), Альбиоль (35), Куэнка (53), Алекс Баэна (61), Эрнандес (80), Фали Хименес (82), Алькарас (86), Комесанья (90).
Удаления:
Педраса (22), Сетьен (45).

 

Альмерия – Сельта 2:3 (0:2, 2:1)
Дата проведения
1 сентября, 23.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Нуньес, 0:2 – 33 Ларсен, 1:2 – 54 Акьеме, 2:2 – 68 Аррибас, 2:3 – 87 Сведберг.
АльмерияЛуиш Машимиану, Пубиль (Посо, 88), Чуми, Кайки, Акьеме, Мелеро (Аррибас, 67), Робертоне, Баба (Лопи, 67), Эмбарба (Коне, 46), Рамазани, Суарес (Баптистао, 90).
СельтаВильяр, Мингеса, Старфельт, Нуньес, Домингес (Айду, 89), Санчес, Бельтран, de la Torre, Ларсен (Сведберг, 70), Аспас (Дувикас, 89), Бамба (Тапия, 90).
Предупреждения:
Пубиль (28), Санчес (55).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
Ответ Dexter Morgan
Удачи Реалу. Должны брать очередные три очка.
очко тоже не помешает реалу
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ Любезный Коссутий
оба Реала на классе 💪
что обв реала на классе? проиграют? 💪
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Первая 6 ка в таблице поменяется к концу тура
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bronso Fuero
Ну, так сказать, нормального человека Альфонсом Педраса не назовут...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Удачи Реалу. Надеюсь, Беллингем опять затащит
вся надежда на Белингема? а как же остальные?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Прошлый сезон

реал 12 пенальти
Барселона 2 пенальти

Этот сезон.

В сторону Барселоны за 3 тура 2 результативные ошибки, лишившие команду 2 очка, и создавшая нервную коноцвку:)

Типичная Ла Лига!:)
+21
-19
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Возвращение на родной «Бернабеу»!
Совсем скоро будет открыт лучший футбольный стадион мира!
А пока - удачи «Мадриду» в матче с крайне неудобным соперником!💪
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Непонятно почему гуру ригуберсона удивляется. Автобусникам пенальти редко дают.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Politik
Ответ Игорь Климов
Так Вильярреал с 22 минуты играет в меньшинстве из-за Красной карточки.
Проблема не конкретно в этой красной карточке, а в том, что Вильярреал возят слабые клубы вперёд ногами регулярно. Та же Мальорка выносила нас два раза в прошлом сезоне, Эльче, Райо. Это разве сильные клубы?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Какой же Кубо крутой! Не смотрел внимательно Ла Лигу, это прям талант.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vfhmsqqp7v
Ответ rigobersong
Прошлый сезон реал 12 пенальти Барселона 2 пенальти Этот сезон. В сторону Барселоны за 3 тура 2 результативные ошибки, лишившие команду 2 очка, и создавшая нервную коноцвку:) Типичная Ла Лига!:)
Хаве в Семионе играл весь прошлый сезон изображая бус, какие пенальти?
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgshk
Ответ Cearvm
Как же размотают судью после матча, если в предыдущей атаке Реала Сосьедада не было офсайда и пенальти не поставили ошибочно...
Сосьедад - это не Мадрид или Барселона. Завтра уже все об этом забудут.

А пенальти… Похоже что был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ Блуждающий странник
Сосъедад Захаряна, а почему Хетафе бесхозный? Хетафе Гринвуда
Захаряна он будет тогда когда он хотя-бы в старте начнёт выходить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Stas Politik
Где те болельщики Барсы, которые рьяно минусовали меня после игры, когда я говорил, что Вильярреал очень слаб? Сейчас нашу субмарину возит Кадис в ноль. Сетьен, что ты сделал с клубом, это жесть....
Так Вильярреал с 22 минуты играет в меньшинстве из-за Красной карточки.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ UseR
Ау, а где новость про жеребьевку ЛЕ?
Была
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однажды в Космосе
Ответ Роман
У вас Негрейра был) А на уровне ЛЧ - Эвребе, Айтейкин. Наша Барса и есть коррумпированный клуб.
написал болельщик судейского клаба мчк мадрид реал
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ JENNINGS
Возвращение на родной «Бернабеу»! Совсем скоро будет открыт лучший футбольный стадион мира! А пока - удачи «Мадриду» в матче с крайне неудобным соперником!💪
Игра Мадрида следующая будет там?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Арсен Запаснян неужели не готов после месяца игры в РПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Кублицкий
Заха еще не вышел на поле ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Как же размотают судью после матча, если в предыдущей атаке Реала Сосьедада не было офсайда и пенальти не поставили ошибочно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RealJon
Очередной гол Таке. Как и раньше сказал, Кубо по настоящему стал лидером Сосьедада. Рад за него.

В конце прошлого сезона когда спрашивали его о Реале что хочет ли он назад в Мадрид после стол удачного сезона, он прямо отказал без всяких мямли (как обычно бывает), и сказал что собирается отдат все себя за андалудейцев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Зорн
Вильярреал с продажей всех лидеров совсем поплыл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NottinghamForest79
«Барса» согласовала аренду Жоау Фелиша
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Politik
Где те болельщики Барсы, которые рьяно минусовали меня после игры, когда я говорил, что Вильярреал очень слаб?
Сейчас нашу субмарину возит Кадис в ноль.
Сетьен, что ты сделал с клубом, это жесть....
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
y569gcsmps
Севилья RIP
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий