«Пари НН» – «Рубин». 2:0 – Севикян забил под перекладину с линии штрафной. Онлайн-трансляция
«Рубин» играет в гостях с «Пари НН» в 7-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 2 сентября, 15.15, «Стадион Нижний Новгород»
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Пари НН –
Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Каккоев, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.
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Рубин –
Дюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Ломовицкий, Зотов, Иву, Рахмоналиев, Фамейе, Даку.
- Предупреждения:
- Александров (24), Даку (24).
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10 очков после 7 игр (будет) очень неплохо для такой команды.