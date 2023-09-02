«Пари НН» – «Рубин». 2:0 – Севикян забил под перекладину с линии штрафной. Онлайн-трансляция

«Рубин» играет в гостях с «Пари НН» в 7-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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