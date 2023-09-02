«Пари НН» – «Рубин». 2:0 – Севикян забил под перекладину с линии штрафной. Онлайн-трансляция

Теги Рубин премьер-лига Россия Пари НН онлайны Футбол

«Рубин» играет в гостях с «Пари НН» в 7-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

Пари НН – Рубин 2:0 (перерыв)
Дата проведения
2 сентября, 15.15, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16, пенальти Калинский, 2:0 – 28 Севикян.
Пари НННигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Каккоев, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.
РубинДюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Ломовицкий, Зотов, Иву, Рахмоналиев, Фамейе, Даку.
Предупреждения:
Александров (24), Даку (24).

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14 комментариев

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Lyelik
Хана сёдня Рубину.
+5
-2
+3
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Олег НН
вперед Нижний. ждем победу
+3
-1
+2
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JENNINGS
Удачи «Нижнему»!
+3
-2
+1
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0mertas626
Севикян просто монструозен в этом сезоне. топ, делает разницу
0
0
0
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Ярик01
Юран может и "физрук", но результат всегда имеет.
10 очков после 7 игр (будет) очень неплохо для такой команды.
+1
-1
0
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Рустам Миркурбанов
рубин дно
0
0
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Ринчар_1988
Ответ ericssons
Пари это в честь букмейкера название? не пытаюсь троллить, просто пропустил почему переименовали клуб.
Нее, это в честь пари сенжермен) я ещё затроллил бы) мартышки)
+1
-1
0
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0mertas626
Ответ Артем Гладских
наврятле
бахетле
0
0
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