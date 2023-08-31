Карпин вызвал 49 игроков в сборную, «Зенит» проиграл, рекорд Роналду, Трусова пропустит сезон и другие новости

1. «Зенит» на выезде проиграл «Балтике» (0:1) в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. ЦСКА справился с «Сочи» на поле соперника (0:0, по пенальти – 5:4), «Локомотив» в гостях уступил «Ростову» (1:2). «Крылья Советов» уступили «Ахмату» (1:3).

2. Валерий Карпин вызвал 49 футболистов в сборную России. Головин, Джикия, Чалов, Тюкавин, Соболев, молодой Васильев из «Зенита», Сафонов, Комличенко – в списке.

3. Криштиану Роналду установил рекорд по голам в национальных лигах. Он забил 516-й и 517-й и обошел Ференца Пушкаша и Йозефа Бицана. У Лео Месси 496 голов.

4. Фигуристка Алина Горбачева, пропавшая и найденная в Москве, провела ночь на лестнице в жилом доме, причину исчезновения она не назвала. Следователи передали Алину маме. Спортсменка впервые прокомментировала свое исчезновение: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с тренером. У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам». 16-летняя девушка также записала видеообращение: «Только сейчас я понимаю, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Извините, что заставила переживать». А различные родственники Алины и люди из мира фигурного катания полемизируют о том, что делать.

5. МЛС. «Интер Майами» с Месси впервые не выиграл – 0:0 с «Нэшвиллом». Прервалась 9-матчевая победная серия флоридцев. Лео остался без голов и ассистов на клубном уровне впервые с 3 июня.

6. Тремя матчами завершился последний квалификационный раунд Лиги чемпионов. Определились все 32 участника группового этапа.

7. Александра Трусова прервала регулярные тренировки. Серебряный призер Олимпиады-2022 не планирует соревноваться в сезоне-2023/24. Фигуристка еще весной задумывалась о завершении карьеры.

8. На US Open Карацев, Джокович вышли в 3-й круг, Циципас выбыл, Тим снялся. Швентек вышла в 3-й круг, Мирра Андреева, Азаренко, Калинская выбыли.

9. «Челси» дома обыграл «Уимблдон» (2:1) во 2-м раунде Кубка английской лиги. Все результаты – здесь. Уже прошла жеребьевка: «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/16 финала, есть и другие интересные пары.

10. Журналист выложил видео из автобуса, где футболистки сборной Испании с улыбкой обсуждали поцелуй Луиса Рубиалеса с Дженнифер Эрмосо и кричали «поцелуй». Глава RFEF из-за отстранения от футбола лишится 3-месячной зарплаты в испанской федерации и УЕФА, 9000 евро для аренды жилья, служебной машины и гаджетов. Объявившая голодовку мать Рубиалеса госпитализирована, она ранее заперлась в церкви из-за «кровавой и бесчеловечной охоты» на сына.

11. Греция обыграла Новую Зеландию на чемпионате мира по баскетболу, США разгромили Иорданию с разницей «+48» и другие результаты. Стали известны составы групп второго этапа ЧМ.

12. В преддверии дедлайна «Интер» купил Павара у «Баварии» за 30+2 млн евро. «Арсенал» продал Балогуна «Монако» за 45 млн евро с учетом бонусов. «Милан» отдал Салемакерса «Болонье» в аренду с правом выкупа за 8-9 млн евро и подписывает Тареми из «Порту». «Аякс» за 16+3 млн евро приобрел форварда сборной Грузии Микаутадзе.

«Реал» больше никого не подпишет этим летом. «Барселона» отдаст Фати в аренду «Брайтону», Лангле – «Астон Вилле», а сама пробует взять Феликса. «Челси» и «Сити» согласовали трансфер Палмера за 40+5 млн фунтов, а еще «горожане» договорились с «Вулвс» о переходе Нунеша за 55 млн евро. Коло-Муани отказался тренироваться с «Айнтрахтом», он хочет в «ПСЖ». «Ливерпуль» и «Бавария» обсуждают трансфер Гравенберха.

«Лион» предложил «Динамо» 8 млн евро плюс бонусы за хавбека Фомина, но трансфера не будет. Зато «Динамо» готовит улучшенное предложение по защитнику Монтесу – 7,5 млн евро. Защитник «Локо» Тикнизян интересен «Байеру». Уже побит рекорд по тратам на трансферы летом (6,56 млрд фунтов) – Саудовская Аравия уступает лишь АПЛ.

13. Стали известны участники контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Валиева, Туктамышева, Горбачева, Акатьева, Кондратюк, Косторная и Куница, Степанова и Букин – в заявке.

14. У большинства хоккеистов «Толпара», молодежной команды «Салавата Юлаева», нашли допинг после внутренней проверки, устроенной по решению руководства.

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