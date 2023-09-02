«Пари НН» представил черную форму с цитатами Горького. Она посвящена 155-й годовщине рождения писателя, в честь которого назывался Нижний Новгород
«Пари НН» представил форму с цитатами Максима Горького.
Нижегородский клуб показал альтернативную черную форму на сезон-2023/24. Она посвящена 155-й годовщине рождения Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год.
Футболка украшена вертикальной полосой с перечислением цитат писателя, на воротнике размещена его подпись, а на одном из рукавов – цитата «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» Это высказывание стало девизом клуба на этот сезон.
Первый матч в новой форме «Пари НН» проведет сегодня – команда встретится с «Рубином» в 7-м туре Мир РПЛ. Начало игры – в 15:15 по московскому времени.
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"Лишь, когда комар сядет вам на яйцо, вы поймете, что точность важнее силы".
М. Горький. Из сборника неизданных цитат
Очень сильно удивился, когда увидел персонажа в исполнении Оскара Хомолки в американском фильме 1941 года "С огоньком" Говарда Хоукса, Он и внешне был похож, прям точь-в-точь, да и главная героиня его так и называла Горький.
Текст повторяющийся. Ведь можно было сделать из разных, их у писателя немерено
В целом задумка неплохая
Горькому почет
Проблема в том, что несправедливость не просто признаётся, а оправдывается.
>дело богоугодное
" Рожденный ползать летать не может"
" Человек это звучит гордо!
И самая главная,за которую ему памятники ставили
" Буря! Скоро грянет буря!"
нанесут на футболки, задумаюсь о покупке...