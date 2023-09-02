«Пари НН» представил форму с цитатами Максима Горького.

Нижегородский клуб показал альтернативную черную форму на сезон-2023/24. Она посвящена 155-й годовщине рождения Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год.

Футболка украшена вертикальной полосой с перечислением цитат писателя, на воротнике размещена его подпись, а на одном из рукавов – цитата «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» Это высказывание стало девизом клуба на этот сезон.

Первый матч в новой форме « » проведет сегодня – команда встретится с « » в 7-м туре Мир . Начало игры – в 15:15 по московскому времени.

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