«Пари НН» представил черную форму с цитатами Горького. Она посвящена 155-й годовщине рождения писателя, в честь которого назывался Нижний Новгород

Теги Рубин премьер-лига Россия игровая форма Пари НН книги стиль Футбол

«Пари НН» представил форму с цитатами Максима Горького.

Нижегородский клуб показал альтернативную черную форму на сезон-2023/24. Она посвящена 155-й годовщине рождения Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год.

Футболка украшена вертикальной полосой с перечислением цитат писателя, на воротнике размещена его подпись, а на одном из рукавов – цитата «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» Это высказывание стало девизом клуба на этот сезон. 

Первый матч в новой форме «Пари НН» проведет сегодня – команда встретится с «Рубином» в 7-м туре Мир РПЛ. Начало игры – в 15:15 по московскому времени.

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78 комментариев

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Arman FCSM
"Не важно, кто с кем спит. Главное, что все выспались".
"Лишь, когда комар сядет вам на яйцо, вы поймете, что точность важнее силы".

М. Горький. Из сборника неизданных цитат
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marsel1412
На самом деле выглядит очень круто
+91
-5
+86
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Bob_Kolomb
Молодцы земляки, удивили. По мне так это лучшая форма РПЛ этого сезона
+56
-3
+53
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pit4er
Такая есть? «Основная задача всех церквей: внушать бедным холопам, что для них нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю - дело богоугодное»
+62
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+47
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Денис Бояров
Ответ Maks Mind
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Горький, гонимый властью? Которая в его честь город переименовала?
+47
-2
+45
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marsel1412
Ответ Maks Mind
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Очередной, угнетенный властью, вылез.
+35
-8
+27
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кабан галльский
Ответ pit4er
Такая есть? «Основная задача всех церквей: внушать бедным холопам, что для них нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю - дело богоугодное»
Ну и? Христианство утверждает что после жизни физической будет жизнь духовная. В чем проблема? Про каторжный труд на чужого дядю это вообще смешно. У нас миллионы атеистов и просто недуховных людей которые все равно работают на чужого дядю. Это как-то мешает ситации? Точно так же много верующих которые работают на себя. И иронично это слышать от того, кто поддерживал большевиков, которые как раз таки и заставляли людей работать не только на себя, но и излишки отдавать чужому дяде с наганом.
+42
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+22
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KKA
Ответ Arman FCSM
"Не важно, кто с кем спит. Главное, что все выспались". "Лишь, когда комар сядет вам на яйцо, вы поймете, что точность важнее силы". М. Горький. Из сборника неизданных цитат
Прекрасно )
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Alex Metallov
Выглядит действительно отлично! Ну, а Горький что ни говори наверное самый знаменитый человек из города. Да чего уж там Горький знаменит во всем мире.
Очень сильно удивился, когда увидел персонажа в исполнении Оскара Хомолки в американском фильме 1941 года "С огоньком" Говарда Хоукса, Он и внешне был похож, прям точь-в-точь, да и главная героиня его так и называла Горький.
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Артем Гладских
красиво выглядит.
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ten Hag
Титульный спонсор лишний на форме, хоть и выполнен в общем цветовом решении.
Текст повторяющийся. Ведь можно было сделать из разных, их у писателя немерено
В целом задумка неплохая

Горькому почет
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Oleg Olegov
Хочу теперь форму Вест Хэма с цитатами Джейсона Стетхэма.
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Аморалинни
Ответ Arman FCSM
"Не важно, кто с кем спит. Главное, что все выспались". "Лишь, когда комар сядет вам на яйцо, вы поймете, что точность важнее силы". М. Горький. Из сборника неизданных цитат
Это цитаты Стетема
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ кабан галльский
Ну и? Христианство утверждает что после жизни физической будет жизнь духовная. В чем проблема? Про каторжный труд на чужого дядю это вообще смешно. У нас миллионы атеистов и просто недуховных людей которые все равно работают на чужого дядю. Это как-то мешает ситации? Точно так же много верующих которые работают на себя. И иронично это слышать от того, кто поддерживал большевиков, которые как раз таки и заставляли людей работать не только на себя, но и излишки отдавать чужому дяде с наганом.
>В чем проблема?

Проблема в том, что несправедливость не просто признаётся, а оправдывается.
>дело богоугодное
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Товарищ Бразаускас
Ответ Ivan Sokolov
Комментарий удален модератором
Горький бездарный писатель? Ну-ну. Не поклонник Алексея Максимовича, но писатель он очень крупный. И кто ж, по-твоему, не убогий?
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justbored
Пьеса "На дне" - вот настоящий источник мудрости ))
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Old Vyaine
Ответ Oleg Olegov
Хочу теперь форму Вест Хэма с цитатами Джейсона Стетхэма.
Лучше с текстами Iron Maiden.
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Igorrr
Интересно и образовательно. Главное, чтобы лишних цитат из «На дне» не было
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Матрос Кот
Самая главные цитаты А.М.Горького
" Рожденный ползать летать не может"
" Человек это звучит гордо!
И самая главная,за которую ему памятники ставили
" Буря! Скоро грянет буря!"
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Никита Королёв
Ответ Cst Cap
" Я буду твердить русскому пролетариату: тебя ведут на гибель, тобой пользуются для бесчеловечного опыта!" "Большевистская политика выражается в равнении на бедность и ничтожество. Большевизм есть национальное несчастие…" "Советская власть не стесняется расстрелами, убийствами, арестами, никакой клеветой, никакой ложью…" М.Горький
Это же голимый фейк бунинцев. Сам Горький при жизни отрицал что эта цитатка его авторства.
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Максим Черкашин
Ответ Arman FCSM
"Не важно, кто с кем спит. Главное, что все выспались". "Лишь, когда комар сядет вам на яйцо, вы поймете, что точность важнее силы". М. Горький. Из сборника неизданных цитат
Лишь, когда комар сядет вам на яйцо, вы поймете, что конфликт можно решить мирным путём. Джейсон Стейтем
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FlypSide
Ответ Чавес2
Я даже знаю, кто вывел в топ такую чушь
почитатели прекрасного
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Матрос Кот
Тут многие неправы насчет личности А.М.Горького. Во первых он признан великим писателем везде,а не только у нас. Во вторых он не подпевал власти ни до революции,ни после( в отличии от Михалковых),. В третьих он истинный русский человек широкой души,которому свойственно ошибаться.
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.ru
Мне у него вот эта нравится: Верую в Бога но предпочитаю коньяк...
нанесут на футболки, задумаюсь о покупке...
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marchellinos
Красиво и не обычно
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