UFC Fight Night 226: Спивак против Гана. Начало основного карда в 22:00

Теги UFC MMA Роуз Намаюнас Волкан Оздемир Сергей Спивак UFC Fight Night Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Париже (Франция) состоится турнир UFC Fight Night 226, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком.

Главный кард.

Сирил Ган (11-2) – Сергей Спивак (16-2);

Манон Фьоро (10-1) – Роуз Намаюнас (12-5);

Бенуа Сен-Дени (11-1) – Тьяго Мойзес (17-6);

Волкан Оздемир (18-7) – Богдан Гуськов (14-2);

Уильям Гомис (12-2) – Янис Геммури (12-1);

Морган Шарьер (18-9-1) – Маноло Зеккини (11-3).

Прямую трансляцию турнира покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Старт основного карда в 22:00 по московскому времени. Главный бой – не ранее полуночи.

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