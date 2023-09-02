Это случилось: Дух Хлебонасущенского встретился с Овечкиным 😍

Александр Овечкин пообщался с пользователем Sports.ru, ведущим его статистику.

Капитан « » на мероприятии «Fonfest КХЛ: хоккей в городе», приуроченном к старту Фонбет Чемпионата КХЛ, встретился с Духом Хлебонасущенским (настоящее имя – Андрей), передает корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

После матчей , в которых Овечкин забивает, Дух делится развернутой статистикой достижений хоккеиста в комментариях к новостям.

Ранее Овечкин записал видео для пользователя Sports.ru.

Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru

Овечкин записал видео для легенды комментов Sports.ru, который 15 лет собирает о нем всю статистику