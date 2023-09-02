Это случилось: Дух Хлебонасущенского встретился с Овечкиным 😍

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Sports.ru КХЛ продвинутая статистика Хоккей

Александр Овечкин пообщался с пользователем Sports.ru, ведущим его статистику.

Капитан «Вашингтона» на мероприятии «Fonfest КХЛ: хоккей в городе», приуроченном к старту Фонбет Чемпионата КХЛ, встретился с Духом Хлебонасущенским (настоящее имя – Андрей), передает корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

После матчей НХЛ, в которых Овечкин забивает, Дух делится развернутой статистикой достижений хоккеиста в комментариях к новостям.

Ранее Овечкин записал видео для пользователя Sports.ru.

Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru

Овечкин записал видео для легенды комментов Sports.ru, который 15 лет собирает о нем всю статистику

57 комментариев

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artpal
Так Овечкин узнал, сколько шайб он забросил в большинстве из левого круга вбрасывания во вторых периодах гостевых матчей
+281
-1
+280
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GeroyamSala
Похвально! Андрей реально молодец!
+132
-1
+131
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Fazfaz
Ну есть же хорошие новости на спортсе👍
+108
0
+108
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Super Bock
Интересно сколько плюсов наберёт комментарий, который будет начинаться так: -895-я в РС (1-й, 2-й У. Гретцки-894... Ждём ✊
+87
-5
+82
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Игорь Васильев
Круто! И Спортс тоже молодцы, что раскрутили эту историю!
+60
0
+60
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Кирилл Климычев
Ответ artpal
Так Овечкин узнал, сколько шайб он забросил в большинстве из левого круга вбрасывания во вторых периодах гостевых матчей
В октябре
+60
0
+60
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Sebastian Debussy
Ух ты! Вот это крутая новость! Для Духа это наверное супер событие, столько лет кропотливо собирал его стату! Поздравляю тебя Друг!
+49
-1
+48
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Andrey Maximkin
Это должно было случиться и хорошо, что случилось)
+35
-1
+34
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Bartez1986
Ответ Кирилл Климычев
В октябре
15- го числа между 21 и 23 часами
+28
0
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Трипл-дабл Дончича
Духу - Андрею респект 👍🏻
+29
-1
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Marina Niskanen
По- моему, все читатели хоккейной ветки этого хотели.
+29
-2
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Кто Угодно
Андрей, огромное уважение, удачи тебе во всём. Какая крутая история с увлечением и встречей с Александром. Это как если бы ко мне в гости Златан приехал, кажется
+25
0
+25
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Иван Висс
две Легенды
+26
-2
+24
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Юрий Безуглый
Ответ Super Bock
Интересно сколько плюсов наберёт комментарий, который будет начинаться так: -895-я в РС (1-й, 2-й У. Гретцки-894... Ждём ✊
Вероятно, это будет самый заплюсованный комментарий в истории спортса
+25
-2
+23
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e1ther - e1ther
да,да,да)красавцы)
+19
-2
+17
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Workaholic
Наконец-то! :) на хоккейной ветке вроде давно призывали спортс поспособствовать в осуществлении этой встречи)
+15
0
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
да,да,да)красавцы)
Интересно, встретятся ли бывший полководец Ференцвароша и его преданный осетинский фан? ;)
+15
-1
+14
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Барин
Так вот ты какой, Дух во плоти!)
+14
-1
+13
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Radik_2.0
Саша красавчик, отличная история. две легенды))
+15
-3
+12
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VDX00
Ответ artpal
Так Овечкин узнал, сколько шайб он забросил в большинстве из левого круга вбрасывания во вторых периодах гостевых матчей
И отдельно когда приезжала сестра жены
+11
0
+11
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andregalkin
Всё, Спортс существовал не зря)
+10
0
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armageddon123456
Награда нашла своего героя! Овечкину побольше рекордов, чтобы у Духа хобби было плодотворным!
+10
-1
+9
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Garikus89
Пора вести статистику встреч Духа с Овечкиным хотя бы по месяцам)

В сентябре: 1 (пока что)
+10
-1
+9
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Sebastian Debussy
Дух, Дружище! ты навярника будешь читать коменты под этой новостью, поделись эмоциями как это было? Еще раз поздравляю тебя!
+7
-1
+6
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Дандрей
Ответ Антон Кривоногов
Совсем другим Духа представлял😁 Думал ему лет до тридцати и с бородкой😁
Вы, значит, пропустили эту статью)

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/knivesout/3102629.html
+6
0
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