Это случилось: Дух Хлебонасущенского встретился с Овечкиным 😍
Александр Овечкин пообщался с пользователем Sports.ru, ведущим его статистику.
Капитан «Вашингтона» на мероприятии «Fonfest КХЛ: хоккей в городе», приуроченном к старту Фонбет Чемпионата КХЛ, встретился с Духом Хлебонасущенским (настоящее имя – Андрей), передает корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.
После матчей НХЛ, в которых Овечкин забивает, Дух делится развернутой статистикой достижений хоккеиста в комментариях к новостям.
Ранее Овечкин записал видео для пользователя Sports.ru.
Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru
Овечкин записал видео для легенды комментов Sports.ru, который 15 лет собирает о нем всю статистику
В сентябре: 1 (пока что)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/knivesout/3102629.html