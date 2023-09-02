US Open. 3-й круг. Касаткина сыграет с Миннен, Самсонова встретится с Киз, Александрова – с Вондроушовой, Соболенко – с Бюрель

Теги US Open результаты WTA Элина Свитолина Джессика Пегула Онс Жабер Дарья Касаткина Екатерина Александрова Арина Соболенко Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова сыграет с Мэдисон Киз в третьем круге US Open.

Дарья Касаткина встретится с Грет Миннен, Екатерина Александрова поборется с чемпионкой «Уимблдона» Маркетой Вондроушовой.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия) Грет Миннен (Бельгия)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Людмила Самсонова (Россия) Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия) Маркета Вондроушова (Чехия)
Дата проведения
3 сентября, 04.00
Онлайн матча

 

Клара Бюрель (Франция) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
2 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Циньвэнь Чжэн (Китай) Лючия Бронцетти (Италия)
Дата проведения
2 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Кэти Болтер (Великобритания) Пейтон Стернс (США)
Дата проведения
3 сентября, 01.00
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис) Мари Бузкова (Чехия)
Дата проведения
3 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

20 комментариев

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Dikki Shelton
Удачи и победы Даше Касаткиной ✊
+7
-2
+5
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Мирослав Холод
Ответ sedric
Забавно как перекликается. В один день у мужчин скукота, у женщин зрелище. В другой день наоборот. Вот сегодня у барышень особо смотреть нечего.
самсон-киз🔥🔥🔥
эли-пегула🔥🔥🔥
жабер -бузова🔥🔥
катюха-маркета 🔥🔥
+3
0
+3
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Aryna Lapko
Ответ Stas Salesov
В связи с тем, что Остап завтра может выбить свою клиентку, французской Клаве надо бы сегодня выдать матч жизни против Oришки..
Ну, ты бы уж кого поприличней для этой цели нашел что ли) а эту Клару Аришка слопает и даже не заметит)
+2
0
+2
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Комиссар Жабер
Ответ Aryna Lapko
Ну, ты бы уж кого поприличней для этой цели нашел что ли) а эту Клару Аришка слопает и даже не заметит)
Он бы и за Гитлера болел, если бы он взял в руки ракетку и вышел против Арины, он и Eugenie странные ребята
+5
-3
+2
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Мирослав Холод
Ответ Viling
У нас тут на спортсе несколько тысяч фанатов Бублика :)), так что кто-нибудь, наверное, посетит турнир в Астане. В голову приходят разные идеи для фанатских плакатов :) Вот, например: 1) Кекс, сгущёнка, шоколад - Саше Бублику я рад! 2) Гатчина - родина нового направления в философии 3) Так говорил великий философ А.С. Бублик 4) Пушкин - А.С., а Бублик - ACE! 5) Бублик (рисунок) > Лев (рисунок) и Твиттер (рисунок) и Рубль (рисунок) 6) Саша Бублик - ум, честь и совесть нашей эпохи (весьма спорно, конечно)
зачем залез в аптечку шпунтика ? 🥺
+2
-1
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Комиссар Жабер
Ответ Eugenie Nation
Даша потрепает, китаяночка прибьет
Потрепать она сможет только волосики своей подруги
+1
0
+1
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Комиссар Жабер
Ответ Eugenie Nation
Тянем Дашутку и Циньвень, они в этой половине воины света
Даша - сладкая булочка для Арины, странно, что ты ожидаешь от нее победы
+1
-1
0
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sedric
Ответ Мирослав Холод
самсон-киз🔥🔥🔥 эли-пегула🔥🔥🔥 жабер -бузова🔥🔥 катюха-маркета 🔥🔥
Да мне как то пофиг на них всех. Поболеть не за кого. Все кого я люблю/не люблю в другой половине. Эли-Джесс посмотрю. Маркета слишком поздно.
+1
-1
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Комиссар Жабер
Ответ Kihiro
Можно пожалуйста ссылку в VK
ПраймСпорт - Теннис группу найди в ВК
0
0
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Kihiro
Ответ andriusmail@icloud.com
Самый простой вариант - VK, затем на смарт тв vk video, чуть сложнее через iptv Eurosport 1 и Eurosport 2
Можно пожалуйста ссылку в VK
0
0
0
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andriusmail@icloud.com
Ответ Kihiro
Кто где смотрит прямой эфир?
Самый простой вариант - VK, затем на смарт тв vk video, чуть сложнее через iptv Eurosport 1 и Eurosport 2
0
0
0
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Владимир Бредихин
Ответ Eugenie Nation
Даша потрепает, китаяночка прибьет
в этой половине кроме пары Арины и француженки,остальные поединки предсказать тяжело
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lalique
Eлiна Свiтолiна,удачи!
+6
-6
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Мирослав Холод
Ответ Stas Salesov
В связи с тем, что Остап завтра может выбить свою клиентку, французской Клаве надо бы сегодня выдать матч жизни против Oришки..
https://instagram.com/stories/amandaanisimova/3182493963248386038?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==
0
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sedric
Забавно как перекликается. В один день у мужчин скукота, у женщин зрелище. В другой день наоборот. Вот сегодня у барышень особо смотреть нечего.
+1
-1
0
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Kihiro
Кто где смотрит прямой эфир?
0
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Stas Salesov
В связи с тем, что Остап завтра может выбить свою клиентку, французской Клаве надо бы сегодня выдать матч жизни против Oришки..
+3
-3
0
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