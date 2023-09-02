US Open. 3-й круг. Касаткина сыграет с Миннен, Самсонова встретится с Киз, Александрова – с Вондроушовой, Соболенко – с Бюрель
Людмила Самсонова сыграет с Мэдисон Киз в третьем круге US Open.
Дарья Касаткина встретится с Грет Миннен, Екатерина Александрова поборется с чемпионкой «Уимблдона» Маркетой Вондроушовой.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 3 сентября, 04.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 01.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 02.00
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