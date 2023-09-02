Щербакова еще не вернулась к полноценным тренировкам. Ее выступление на крупных стартах в 2023 году маловероятно («Р-Спорт»)
Анна Щербакова еще не возобновила полноценную подготовку к сезону.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства считает, что выступление олимпийской чемпионки на крупных соревнованиях в 2023 году «маловероятно».
Отмечается, что 19-летней фигуристке поставили как минимум одну новую программу. При этом неизвестно, идет ли речь о соревновательной или показательной.
В июне сообщалось, что Щербакова думает о возвращении к соревнованиям. Но затем стало известно, что она заболела мононуклеозом.
Спустя месяц Щербакова начала тренировки в легком режиме, однако значительно усилить их интенсивность пока не удалось.
это была очень яркая история в фк,
спасибо этим фигуристкам, открывшим новую страницу в женском одиночном катании - эпоху квадов.
желаю им всяческих успехов в постспортивной жизни.
Что, впрочем, логично и ожидаемо.
Хочу ей пожелать найти свое дело после спорта и достичь в нем таких же высот
Уверенна,она найдет чем заняться.