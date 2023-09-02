Щербакова еще не вернулась к полноценным тренировкам. Ее выступление на крупных стартах в 2023 году маловероятно («Р-Спорт»)

Анна Щербакова еще не возобновила полноценную подготовку к сезону.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства считает, что выступление олимпийской чемпионки на крупных соревнованиях в 2023 году «маловероятно».

Отмечается, что 19-летней фигуристке поставили как минимум одну новую программу. При этом неизвестно, идет ли речь о соревновательной или показательной.

В июне сообщалось, что Щербакова думает о возвращении к соревнованиям. Но затем стало известно, что она заболела мононуклеозом.

Спустя месяц Щербакова начала тренировки в легком режиме, однако значительно усилить их интенсивность пока не удалось.