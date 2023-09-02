Щербакова еще не вернулась к полноценным тренировкам. Ее выступление на крупных стартах в 2023 году маловероятно («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова еще не возобновила полноценную подготовку к сезону.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства считает, что выступление олимпийской чемпионки на крупных соревнованиях в 2023 году «маловероятно».

Отмечается, что 19-летней фигуристке поставили как минимум одну новую программу. При этом неизвестно, идет ли речь о соревновательной или показательной.

В июне сообщалось, что Щербакова думает о возвращении к соревнованиям. Но затем стало известно, что она заболела мононуклеозом.

Спустя месяц Щербакова начала тренировки в легком режиме, однако значительно усилить их интенсивность пока не удалось.

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74 комментария

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<vella>
с Аней и Сашей все ясно, обе закончили со спортом.
это была очень яркая история в фк,
спасибо этим фигуристкам, открывшим новую страницу в женском одиночном катании - эпоху квадов.
желаю им всяческих успехов в постспортивной жизни.
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Татьяна Вересова
В последнем интервью Аня говорит о своей карьере, как о том, что уже завершено
Что, впрочем, логично и ожидаемо.
Хочу ей пожелать найти свое дело после спорта и достичь в нем таких же высот
+21
-3
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Ирина С
Зачем делать новость из того, что было известно ещё в прошлом сезоне?
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Anna
Как и в 2024, 2025 и т. д.
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Sergey
Хватит пороть чушь.Она не вернётся к соревнованиям просто НИКОГДА.
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Комиссар Жабер
Инсайд года, очевидно же
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Слончик
Ответ Игорь Луценко
Да не маловероятно, а исключено. Щербакова все выиграла, здоровье сейчас не лучшее - зачем и ради чего ей возвращаться на соревнования?
А "доказать"?
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Александр Скворцов
Неужели не понятно, что Аня заканчивает свою спортивную карьеру!? Она достигла в спорте максимума, став на вершине спорта ОЧ. Впереди насыщенная жизнь за пределами профессионального спорта. Она молода, хороша собой, умна, образована, весь мир рад её видеть.
+17
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Анастасия Внукова
Тарасовой самое время высказаться
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Самая цитируемая и вообще недура
Аня сама уже финалит в интервью и говорит о своей карьере в прошлом времени, зачем ищут какие-то "источники"?
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Black&White
Никогда такого не было, и вот опять
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Iuliia Timofeyeva
Ответ ТМЗ
Щербакова НЕ выиграла все. только ДВЕ медали
как минимум, она 3 раза в карьере выиграывала ЧР, это уже не 2 медали. не забудем про ЧМ, ОИ и медали с этапов гран-при, КЧМ, этапы Кубков Росии, и того это уже больле 10 золотых медалей. Считать научитесь
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Елена Спирина
Да пусть занимается чем хочет. Она сама знает все о своих желаниях и о своем здоровье, а мы можем только предполагать
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Natalia Solomakha
Сенсационная новость, журналисты "Р-Спорт" не зря хлеб едят. А "источник" - Капитан Очевидность, надо полагать?
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Gemma157
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Ничо, в 2024 точно вернется. Ну или в 2025 на крайняк 😆
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Anna
Ответ Александр Шульгин
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А какая именно программа поставлена слить не может?
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несахар
а поклонники щербаковой нам тут говорили, что у ани полноценные тренировки в отличие от другой девочки )))
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Сергей
А где нам денежку платят больше. Прааильно.
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Delirium
Ответ Татьяна Вересова
В последнем интервью Аня говорит о своей карьере, как о том, что уже завершено Что, впрочем, логично и ожидаемо. Хочу ей пожелать найти свое дело после спорта и достичь в нем таких же высот
Там вопрос был задан про то, хотела бы она что-то изменить в своей спортивной карьере, потому и отвечала про прошлое. Это не отменяет того, что все признаки за то, что в спорт она врядли вернется, но все-таки окончательные выводы делать рано.
+4
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Аленка_76
понятно же, что к соревнованиям Аня не вернется.
Уверенна,она найдет чем заняться.
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Игорь Луценко
Да не маловероятно, а исключено. Щербакова все выиграла, здоровье сейчас не лучшее - зачем и ради чего ей возвращаться на соревнования?
+6
-3
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fewral
Крупные старты это какие?)
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Новый Орлеан
Ответ несахар
вот ретроградный меркурий тоже не теряет оптимизма
Потому что он - ретроградный, как амнезия.
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Ezhevika33
Какая неожиданность.
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Natalia Shkurina
Ответ Слончик
А "доказать"?
Не, доказывать другие должны)))
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