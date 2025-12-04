  • Спортс
РФС предложил создать чемпионат дублеров команд РПЛ, инициативу продвигают Карпин и Писарев. Клубы выступили против (Иван Карпов)

Клубы РПЛ отказались от идеи РФС создать чемпионат дублей.

РПЛ отклонила идею РФС о создании чемпионата дублеров.

По данным инсайдера Ивана Карпова, на вчерашнем совещании РФС представил лиге проект соревнования для дублей команд из высшего дивизиона. Сообщается, что автором проекта стал Николай Писарев, продвигает инициативу главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Согласно проекту, команды, участвующие в турнире, должны состоять из футболистов до 23 лет, допускается также задействование до четырех игроков старше этого возраста. Предполагается возвращение к системе синхронизации календаря, когда молодежные команды ездили на выездные матчи вместе с основой и проводили свои матчи накануне игр основных команд.

Сообщается, что на вчерашнем совещании клубы выступили категорически против нововведения. По их мнению, этот шаг лишь усложнит логистику, создаст дополнительную финансовую нагрузку и сделает наличие второй команды нецелесообразным для многих. РФС после отказа РПЛ от инициативы продумывает дальнейшие шаги.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
