Чемпионат Франции. «Монако» Головина принимает «Ланс», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

«Марсель» и «Нант» сыграли вничью (1:1) в 4-м туре Лиги 1.

В субботу « » Александра Головина примет « ».

В воскресенье « » Далера Кузяева будет противостоять «Лорьяну», « » встретится на выезде с «Лионом».

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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