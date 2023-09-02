Чемпионат Франции. «Монако» Головина принимает «Ланс», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
«Марсель» и «Нант» сыграли вничью (1:1) в 4-м туре Лиги 1.
В субботу «Монако» Александра Головина примет «Ланс».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева будет противостоять «Лорьяну», «ПСЖ» встретится на выезде с «Лионом».
4-й тур
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 2 сентября, 22.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 3 сентября, 14.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.00, «Стад Океан»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.05, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.45, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 сентября, 22.00, «Стад ля Божуар»
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Нант –
Дескам, Пьер-Габриэль (Коко, 74), Кастеллетто, Джемерт, Мепийу, Мерлен, Чиривелья (Мутуссами, 88), Дуглас, Саймон, Адсон (Бамба, 46), Маркиньос, Мохамед (Ганаго, 73).
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Марсель –
Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Лоди, Верету, Ронжье, Сарр, Обамеянг, Витинья, Корреа (Ндиай, 64).
- Удаление:
- Мепийу (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Надеемся на победу ПСЖ, которая будет важна с точки зрения дальнейшей уверенности команды, особенно в преддверии группового этапа ЛЧ.
Allez le PSG !
Что-то мне подсказывает, что идея выпустить футболиста на поле через день после его подписания, не в стиле Энрике. В целом, отношусь к трансферу Барколя скептически, хоть и желаю ему всего самого светлого, в Лионе «Котёнок Гав»всегда выкладывался по максимуму, всегда работал за двоих, чем и заслужил такое повышение.
Брест - Ренн обязательно к просмотру.