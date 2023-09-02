Чемпионат Франции. «Монако» Головина принимает «Ланс», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

Теги Лион Лилль Ланс Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Нант Тулуза лига 1 Франция результаты Метц Реймс Страсбур Гавр Монпелье Лорьян Клермон Брест Футбол

«Марсель» и «Нант» сыграли вничью (1:1) в 4-м туре Лиги 1.

В субботу «Монако» Александра Головина примет «Ланс».

В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева будет противостоять «Лорьяну», «ПСЖ» встретится на выезде с «Лионом».

Чемпионат Франции

4-й тур

Брест – Ренн
Дата проведения
2 сентября, 18.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Ланс
Дата проведения
2 сентября, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза – Клермон
Дата проведения
3 сентября, 14.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Монпелье
Дата проведения
3 сентября, 16.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гавр – Лорьян
Дата проведения
3 сентября, 16.00, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Реймс
Дата проведения
3 сентября, 16.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Страсбур
Дата проведения
3 сентября, 18.05, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – ПСЖ
Дата проведения
3 сентября, 21.45, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Марсель 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
1 сентября, 22.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Сарр, 1:1 – 39 Мохамед.
НантДескам, Пьер-Габриэль (Коко, 74), Кастеллетто, Джемерт, Мепийу, Мерлен, Чиривелья (Мутуссами, 88), Дуглас, Саймон, Адсон (Бамба, 46), Маркиньос, Мохамед (Ганаго, 73).
МарсельЛопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Лоди, Верету, Ронжье, Сарр, Обамеянг, Витинья, Корреа (Ндиай, 64).
Предупреждения:
Обамеянг (26), Aristouy (69), Ронжье (70).
Удаление:
Мепийу (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fan de PSG depuis 2002
Интересно будет посмотреть на Брэдли Барколя в составе ПСЖ (если он сыграет, конечно). Плюс противостояние Луиса Энрике и Лорана Блана, нынешнего и бывшего тренеров ПСЖ. Они уже встречались в ЛЧ, когда ПСЖ играл с Барселоной в 2014 и 2015 гг.

Надеемся на победу ПСЖ, которая будет важна с точки зрения дальнейшей уверенности команды, особенно в преддверии группового этапа ЛЧ.

Allez le PSG !
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Удачи Кузяеву Гавра
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Нант продолжает творить чудеса втрой тур подряд )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Мбаппе покер💪🇨🇵
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тарас Озбилиз
марселино нереальный лузэр. увольнять можно уже сейчас чтобы спасти сезон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mantis123
Ответ funkymonkey
Главная интрига тура - упадет ли Лиончик на дно турнирной таблицы (уверен, что да). Брест - Ренн обязательно к просмотру.
иду на матч) что там кричать надо за Лион?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mantis123
Ответ mantis123
иду на матч) что там кричать надо за Лион?
прайс приятный на Лион, билет на +- теже места в 2 раза дешевле чем у Барселоны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
funkymonkey
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Интересно будет посмотреть на Брэдли Барколя в составе ПСЖ (если он сыграет, конечно). Плюс противостояние Луиса Энрике и Лорана Блана, нынешнего и бывшего тренеров ПСЖ. Они уже встречались в ЛЧ, когда ПСЖ играл с Барселоной в 2014 и 2015 гг. Надеемся на победу ПСЖ, которая будет важна с точки зрения дальнейшей уверенности команды, особенно в преддверии группового этапа ЛЧ. Allez le PSG !
Очень надеюсь, что ткачи найдут в себе силы хотя бы на ничью, правда не вижу ресурса на такой подвиг. Но тем не менее, верим в команду)

Что-то мне подсказывает, что идея выпустить футболиста на поле через день после его подписания, не в стиле Энрике. В целом, отношусь к трансферу Барколя скептически, хоть и желаю ему всего самого светлого, в Лионе «Котёнок Гав»всегда выкладывался по максимуму, всегда работал за двоих, чем и заслужил такое повышение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fan de PSG depuis 2002
Ответ funkymonkey
Очень надеюсь, что ткачи найдут в себе силы хотя бы на ничью, правда не вижу ресурса на такой подвиг. Но тем не менее, верим в команду) Что-то мне подсказывает, что идея выпустить футболиста на поле через день после его подписания, не в стиле Энрике. В целом, отношусь к трансферу Барколя скептически, хоть и желаю ему всего самого светлого, в Лионе «Котёнок Гав»всегда выкладывался по максимуму, всегда работал за двоих, чем и заслужил такое повышение.
Я, безусловно, уважаю Лион и Лорана Блана и желаю им успехов, а Вам терпения. Но в завтрашнем матче ПСЖ должен выигрывать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
funkymonkey
Главная интрига тура - упадет ли Лиончик на дно турнирной таблицы (уверен, что да).

Брест - Ренн обязательно к просмотру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Ответ Groznyi2024
Удачи Кузяеву Гавра
Может Гавру Кузяева?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
funkymonkey
Ответ mantis123
иду на матч) что там кричать надо за Лион?
Ой как красиво, моё почтение, мистер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий