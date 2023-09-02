US Open. 3-й круг. Медведев сыграет с Баесом, Рублев встретится с Риндеркнешем, Алькарас – с Эвансом, Синнер – с Вавринкой
Даниил Медведев сыграет с Себастьяном Баесом в третьем круге US Open.
Андрей Рублев встретится с Артуром Риндеркнешем.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 2 сентября, 20.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 03.30
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 00.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 02.00
Сразу вспоминаю крайний РГ)
Давайте обмениваться идеями для зрительских плакатов, баннеров, шарфов и т.п. :)
Вот первое, что пришло в голову:
1) Кекс, сгущёнка, шоколад - Саше Бублику я рад!
2) Гатчина - родина нового направления в философии
3) Так говорил великий философ А.С. Бублик
4) Пушкин - А.С., а Бублик - ACE!
5) Бублик (рисунок) > Лев (рисунок) и Твиттер (рисунок) и Рубль (рисунок)
6) Саша Бублик - ум, честь и совесть нашей эпохи (это поймут только немолодые люди, потому что СССР)