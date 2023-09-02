US Open. 3-й круг. Медведев сыграет с Баесом, Рублев встретится с Риндеркнешем, Алькарас – с Эвансом, Синнер – с Вавринкой

Теги US Open результаты ATP Стэн Вавринка Григор Димитров Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев сыграет с Себастьяном Баесом в третьем круге US Open.

Андрей Рублев встретится с Артуром Риндеркнешем.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Артур Риндеркнеш (Франция) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
2 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Себастьян Баес (Аргентина)
Дата проведения
3 сентября, 03.30
Онлайн матча

 

Майкл Ммо (США) Джек Дрэйпер (Великобритания)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
2 сентября, 19.00
Онлайн матча

 

Маттео Арнальди (Италия) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
2 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
3 сентября, 00.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
3 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

11 комментариев

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Emma Nevskaia
неужели в нормальное время гляну Алькараса ))
+5
0
+5
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Антон Кривоногов
Ответ Стэн Смит
У Баеса такая победная серия, что становится тревожно за Медведева.
За Даню всегда тревожно
Сразу вспоминаю крайний РГ)
+7
-2
+5
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Istianoff
Эванс лютый топ, действующий мультишлемник всех баров Британии. Обычно уже после матча понимает, что он на корте, а не на алковечеринке. В общем серьезнейший соперник.
+4
-2
+2
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Viling
У нас тут на спортсе несколько тысяч фанатов Бублика :)), так что кто-нибудь, наверное, посетит турнир в Астане.

Давайте обмениваться идеями для зрительских плакатов, баннеров, шарфов и т.п. :)

Вот первое, что пришло в голову:

1) Кекс, сгущёнка, шоколад - Саше Бублику я рад!

2) Гатчина - родина нового направления в философии

3) Так говорил великий философ А.С. Бублик

4) Пушкин - А.С., а Бублик - ACE!

5) Бублик (рисунок) > Лев (рисунок) и Твиттер (рисунок) и Рубль (рисунок)

6) Саша Бублик - ум, честь и совесть нашей эпохи (это поймут только немолодые люди, потому что СССР)
+2
-1
+1
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sedric
Традиционно, точно смотрю Дрейпера и Алькараса. Жаль, разница лишь в час.
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-1
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Стэн Смит
У Баеса такая победная серия, что становится тревожно за Медведева.
+1
-1
0
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Stas Salesov
Удачи Вавру против тирольского Пeннивайза
0
0
0
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Владимир Бредихин
Ответ Стэн Смит
У Баеса такая победная серия, что становится тревожно за Медведева.
Медведева не первый раз ставят на позднее время,нет жары,но организму тяжело привыкнуть
0
0
0
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Emma Nevskaia
Ответ Istianoff
Эванс лютый топ, действующий мультишлемник всех баров Британии. Обычно уже после матча понимает, что он на корте, а не на алковечеринке. В общем серьезнейший соперник.
Грилиш в теннисе ))
0
0
0
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Viling
Ответ Istianoff
Эванс лютый топ, действующий мультишлемник всех баров Британии. Обычно уже после матча понимает, что он на корте, а не на алковечеринке. В общем серьезнейший соперник.
Раньше он выглядел как человек, которому нужно в клинику. Теперь выглядит как человек, вышедший из клиники. Совпадение? Не думаю! :))))
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