Клубы АПЛ потратили 2,36 млрд фунтов на трансферы этим летом – это рекорд. 48% от расходов топ-5 лиг пришлись на Премьер-лигу

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Клубы АПЛ установили рекорд по тратам в летнее трансферное окно.

Согласно оценкам аудиторской компании Deloitte, этим летом клубы Премьер-лиги потратили на трансферы новичков 2,36 млрд фунтов. Лига установила новый рекорд по затратам в одно трансферное окно, превзойдя показатель прошлого года на 440 миллионов фунтов.

В последний день трансферного окна клубы потратили 255 миллионов фунтов, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель (120 млн фунтов). Сезон-2023/24 уже стал вторым по величине трансферных расходов за всю историю АПЛ, хотя зимнее трансферное окно еще впереди. За весь прошлый сезон клубы чемпионата Англии потратили 2,73 млрд фунтов.

Отмечается, что траты клубов АПЛ составили 48% от совокупных расходов топ-5 лиг на трансферы.

Самыми дорогими новичками клубов АПЛ стали Мойсес Кайседо (перешел в «Челси за 100+15 млн фунтов) и Деклан Райс (присоединился к «Арсеналу» за 100+5 млн фунтов).

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50 комментариев

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Forza
Ответ Экспертное мнение
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Кто там что покажет - вообще значения не имеет. Я, кстати, уверен, что деньги ты на Севилью против Арсенала не поставишь. Но смысл в том, что Саудовская Лига тратит выделенные ей государством деньги, а АПЛ столько тратит, потому что столько есть возможность тратить у владельцев, за счет того, что АПЛ на световые годы отрывается по рекламным контрактам и деньгам с трансляциям, из-за интереса зрителей к Лиге

Вообще, и в еврокубках АПЛ уже успешней всех остальных лиг. Посмотри на финалы ЛЧ. За последние 5 лет в финалах играли 6 английских команд. Но главное тут то, что это скорее просто бонус от того, насколько лучше АПЛ, в плане коммерческой составляющей, чем другие лиги. И вот это важно.
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Pavlov_16
Люди почему-то не понимают, что футбольный рынок постоянно растет. ТВ контракты дорожают, спонсоры выкладывают все больше и больше денег, в целом в футбол идут очень большие инвестиции. Естественно, что суммы трансферов с каждым годом будут расти и расти. АПЛ это очень грамотный продукт. Это самая качественная картинка, это очень сильная работа в медиа, это продукт, который умеют очень дорого продать.
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Отец Абду
Вот вам Суперлига...
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Человек1991
АПЛ и первый мешок в истории Реал очень сильно раздули рынок трансферов.
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Bentley Verura
Ответ Дмитрий Задворных
Челси потратил 1 млрд с приходом Боэли на состав, который через 3-4 года повзрослеет, сыграется и доминация Реала с 3 ЛЧ подряд или нынешняя Сити покажутся в сравнении детскими шалостями
а потом ты проснешься
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brace
Наглядно видно, что нынешняя топ один, это только АПЛ, остальные 4 лиги - это нищеброды.
Пора уже сменить название c топ 5 на топ 1
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Someone from Internet
Ожидаю разрыв пятых точек дорогих лол-лигавцев))
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Кактус Каким
Ответ Человек1991
АПЛ и первый мешок в истории Реал очень сильно раздули рынок трансферов.
Маргариновые первопроходцы и лидеры в этом деле
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Мужанов Дмитрий Александрович
А ещё ноют по поводу саудитов что они играют не по каким-то там правилам.
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Madcomposer
Ну кстати в этом году очень много внутренних трансферов. А они потусоляанию дороже обходятся
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Вадим Сидоров
Ответ Человек1991
АПЛ и первый мешок в истории Реал очень сильно раздули рынок трансферов.
Ну да. На покупку Роналду и Кака брали кредиты) Ну и чем кредиты отличаются от денег шейхов???
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lfc29
Ответ Денис Иванов
Потратили на трансферы 2,36 млрд фунтов, а сколько заработали?
Согласно трансфермаркету 1,501 млрд
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r3try
Ответ Maks Mind
Лига имеет право, как и владельцы крупного бизнеса по всему миру платить копейки трудящимся. Но от этого не проще и легче становиться жить.
Ура! Коммунистические настроения всё больше витают в воздухе! Далой гнет капитализма! Ура, товарищи!
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Jepbar Annayev
Ответ Человек1991
АПЛ и первый мешок в истории Реал очень сильно раздули рынок трансферов.
Почему? Представь есть игрок цена на него 50 миллионов. Эти деньги могут заплатить еще 10 клубов. Но ты чтобы взять его к себе перебиваешь цену других. Это норма
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Денис Иванов
Потратили на трансферы 2,36 млрд фунтов, а сколько заработали?
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mikhuil
Ответ Forza
Кто там что покажет - вообще значения не имеет. Я, кстати, уверен, что деньги ты на Севилью против Арсенала не поставишь. Но смысл в том, что Саудовская Лига тратит выделенные ей государством деньги, а АПЛ столько тратит, потому что столько есть возможность тратить у владельцев, за счет того, что АПЛ на световые годы отрывается по рекламным контрактам и деньгам с трансляциям, из-за интереса зрителей к Лиге Вообще, и в еврокубках АПЛ уже успешней всех остальных лиг. Посмотри на финалы ЛЧ. За последние 5 лет в финалах играли 6 английских команд. Но главное тут то, что это скорее просто бонус от того, насколько лучше АПЛ, в плане коммерческой составляющей, чем другие лиги. И вот это важно.
Плюс из 5 последних ЛЧ выиграли 3 команды с АПЛ
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ман сити фейк
Ответ Человек1991
АПЛ и первый мешок в истории Реал очень сильно раздули рынок трансферов.
ПСЖ ещё добавь
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Любезный Коссутий
Ответ Bentley Verura
а теперь просто для сравнения в апл. сколько потратил челси и на кого? и сколько потратил тот же например сити или арсенал итд
Доходы 264,20 млн €
Затраты 464,10 млн €
Общий баланс -199,90 млн €
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Anton Kortenko
Ответ Человек1991
АПЛ и первый мешок в истории Реал очень сильно раздули рынок трансферов.
мешок сам деньги заработал. а не нефтью намыл.
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97 недостаточно
Ответ Человек1991
АПЛ и первый мешок в истории Реал очень сильно раздули рынок трансферов.
А помните да, было время когда Реал называли мешком - самым богатым клубом мира, скупающим всех суперзвезд)
С приходом шейхов РМ потерял статус мешка
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Hella black
Ответ Человек1991
АПЛ и первый мешок в истории Реал очень сильно раздули рынок трансферов.
Про Реал 100% 😎 но вот какая штука,рынок диктует условия. Дорого ? Не берите,идите мимо. А считать чужие деньги,самое не благодарное дело
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Юрий Клоппов
Ответ Экспертное мнение
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Севилья твоя закончит максимум на 3 месте в группе, как и Сосьедад. Вон Осасуна вылетела от Брюгге.😂 Успокойся уже.
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Muhammad Juraev
Ответ Hella black
Лучшая Лига Мира ☝🏼 имеет право,это вам не сбитых лётчиков мешками 💰 денег забрасывать
Поклонники лиги СА (на самом деле фруктовые) активно минусуют тебя)
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Maks Mind
Ответ Hella black
Лучшая Лига Мира ☝🏼 имеет право,это вам не сбитых лётчиков мешками 💰 денег забрасывать
Лига имеет право, как и владельцы крупного бизнеса по всему миру платить копейки трудящимся. Но от этого не проще и легче становиться жить.
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The Judge
Ответ Maks Mind
И этот брусок пройдет мимо преданного фаната клуба, который тратит треть своих доходов на футбол в виде билетов, атрибутики и пива, которое рекламируется в перерывах, от которого идут рекламные выплаты телевещателям, которые заплатили за эфир матчей Лиге, которая распределяет доходы между клубами, которые покупают на эти деньги полено.
так, а дальше то что?
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