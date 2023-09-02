Клубы АПЛ установили рекорд по тратам в летнее трансферное окно.

Согласно оценкам аудиторской компании Deloitte, этим летом клубы Премьер-лиги потратили на трансферы новичков 2,36 млрд фунтов. Лига установила новый рекорд по затратам в одно трансферное окно, превзойдя показатель прошлого года на 440 миллионов фунтов.

В последний день трансферного окна клубы потратили 255 миллионов фунтов, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель (120 млн фунтов). Сезон-2023/24 уже стал вторым по величине трансферных расходов за всю историю АПЛ, хотя зимнее трансферное окно еще впереди. За весь прошлый сезон клубы чемпионата Англии потратили 2,73 млрд фунтов.

Отмечается, что траты клубов АПЛ составили 48% от совокупных расходов топ-5 лиг на трансферы.

Самыми дорогими новичками клубов стали Мойсес Кайседо (перешел в « за 100+15 млн фунтов) и Деклан Райс (присоединился к « » за 100+5 млн фунтов).

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