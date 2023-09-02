Чемпионат мира по баскетболу-2023. Франция сыграет с Кот-д’Ивуаром, Филиппины – с Китаем и другие матчи
В четверг, 31 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии продолжился турнир за 17-32 места чемпионата мира по баскетболу-2023. В нем участвуют сборные, которые не прошли во второй раунд чемпионата.
Франция сыграет с Кот-д’Ивуаром, Филиппины – с Китаем.
Чемпионат мира
Филиппины, Япония, Индонезия
Турнир за 17-32 места
Группа M
- Дата проведения
- 2 сентября, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
- Дата проведения
- 2 сентября, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Положение команд: Южный Судан – 2-2, Китай – 1-3, Ангола – 1-3, Филиппины – 0-4.
Группа N
- Дата проведения
- 2 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 2 сентября, 15.30, «Mall of Asia Arena»
Положение команд: Египет – 2-2, Новая Зеландия – 1-3, Мексика – 1-3, Иордания – 0-4.
Группа O
- Дата проведения
- 2 сентября, 10.30, «Okinawa Arena»
- Дата проведения
- 2 сентября, 14.10, «Okinawa Arena»
Положение команд: Япония – 2-2, Финляндия – 2-3, Кабо-Верде – 1-3, Венесуэла – 0-5.
Группа P
- Дата проведения
- 2 сентября, 12.45, «Indonesia Arena»
- Дата проведения
- 2 сентября, 16.30, «Indonesia Arena»
Положение команд: Франция – 2-2, Кот-д’Ивуар – 1-3, Ливан – 1-3, Иран – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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