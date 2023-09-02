Чемпионат мира по баскетболу-2023. Франция сыграет с Кот-д’Ивуаром, Филиппины – с Китаем и другие матчи

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В четверг, 31 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии продолжился турнир за 17-32 места чемпионата мира по баскетболу-2023. В нем участвуют сборные, которые не прошли во второй раунд чемпионата.

Франция сыграет с Кот-д’Ивуаром, Филиппины – с Китаем.

Чемпионат мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Турнир за 17-32 места

Группа M

Ангола – Южный Судан 48:66 (3 четверть)
Дата проведения
2 сентября, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Филиппины – Китай
Дата проведения
2 сентября, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Положение команд: Южный Судан – 2-2, Китай – 1-3, Ангола – 1-3, Филиппины – 0-4.

Группа N

Новая Зеландия – Египет 40:34 (2 четверть)
Дата проведения
2 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Иордания – Мексика
Дата проведения
2 сентября, 15.30, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Египет – 2-2, Новая Зеландия – 1-3, Мексика – 1-3, Иордания – 0-4.

Группа O

Финляндия – Венесуэла 90:75 (13:17, 35:18, 19:27, 23:13)
Дата проведения
2 сентября, 10.30, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Япония – Кабо-Верде
Дата проведения
2 сентября, 14.10, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Япония – 2-2, Финляндия – 2-3, Кабо-Верде – 1-3, Венесуэла – 0-5.

Группа P

Кот д'Ивуар – Франция
Дата проведения
2 сентября, 12.45, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Иран – Ливан
Дата проведения
2 сентября, 16.30, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Франция – 2-2, Кот-д’Ивуар – 1-3, Ливан – 1-3, Иран – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –  московское.

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4 комментария

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ДоминаторТенниса
Ответ Алекс Баландин
Японцы на Тавареша будут как на Годзиллу смотреть, наверное) особенно парень с ростом 1,68. Смотрю почти все матчи чемпионата, думаю, Китай обыграет Филиппины.
У домашних 0-4, думаю будут жилы рвать, чтобы выиграть хотя бы 1 игру.
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Алекс Баландин
Японцы на Тавареша будут как на Годзиллу смотреть, наверное) особенно парень с ростом 1,68.
Смотрю почти все матчи чемпионата, думаю, Китай обыграет Филиппины.
+1
-1
0
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ДоминаторТенниса
Кто подскажет: сегодняшние матчи последние для этих сборных? Смотрел сайт FIBA, с 03 сентября играют только сборные, вышедшие во 2-ой раунд.
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Edo Milanian
Интересный для армянских болельщиков матч: Иран П.Гиргоряна против Ливана А.Гиокчяна. Как разорваться?))
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