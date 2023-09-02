Гашек о выдаче виз в Чехию россиянам из «Тобола»: «Не думаю, что это правильно. Каждый гражданин России – представитель своей страны и ее действий»
Доминик Гашек высказался о выдаче виз в Чехию российским игрокам «Тобола».
Ранее российские футболисты «Тобола» Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин и фитнес-тренер Евгений Кресик не получили разрешение на въезд в Чехию на ответную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень». После вмешательства премьер-министра Чехии всем им выдали визы.
– Считаете ли вы правильным решение правительства?
– Я не думаю, что это правильно в принципе. Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий.
И поэтому выступавшие здесь российские спортсмены олицетворяли действия России.
Необходимо признать это и заранее устанавливать правила, либо заранее договариваться с ФИФА, а затем уже делать выводы.
Боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) продолжаются уже 555 дней, а у нас до сих пор нет четких правил.
– Чешские министры утверждали, что игроки представляли не свои страны, а клуб из Казахстана. Вы не принимаете этот аргумент?
– Ни за что. Да, они представляли клуб из Казахстана. Но эти четыре игрока также являются гражданами России, поэтому они также представляют эту страну, – приводит слова бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею и клубов НХЛ Гашека iROZHLAS.
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