Гашек о выдаче виз в Чехию россиянам из «Тобола»: «Не думаю, что это правильно. Каждый гражданин России – представитель своей страны и ее действий»

Доминик Гашек высказался о выдаче виз в Чехию российским игрокам «Тобола».

Ранее российские футболисты « » , Альберт Габараев, , а также белорусский полузащитник Павел Забелин и фитнес-тренер Евгений Кресик не получили разрешение на въезд в Чехию на ответную игру плей-офф конференций против чешской « ». После вмешательства премьер-министра Чехии всем им выдали визы.

– Считаете ли вы правильным решение правительства?

– Я не думаю, что это правильно в принципе. Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий.

И поэтому выступавшие здесь российские спортсмены олицетворяли действия России.

Необходимо признать это и заранее устанавливать правила, либо заранее договариваться с ФИФА, а затем уже делать выводы.

Боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) продолжаются уже 555 дней, а у нас до сих пор нет четких правил.

– Чешские министры утверждали, что игроки представляли не свои страны, а клуб из Казахстана. Вы не принимаете этот аргумент?

– Ни за что. Да, они представляли клуб из Казахстана. Но эти четыре игрока также являются гражданами России, поэтому они также представляют эту страну, – приводит слова бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею и клубов НХЛ Гашека iROZHLAS.

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