Гашек о выдаче виз в Чехию россиянам из «Тобола»: «Не думаю, что это правильно. Каждый гражданин России – представитель своей страны и ее действий»

Теги премьер-лига Россия Виктория Пльзень Доминик Гашек ФИФА Тобол Павел Киреенко Иван Коновалов Политика Павел Забелин Лига Конференций УЕФА Альберт Габараев Хоккей

Доминик Гашек высказался о выдаче виз в Чехию российским игрокам «Тобола».

Ранее российские футболисты «Тобола» Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин и фитнес-тренер Евгений Кресик не получили разрешение на въезд в Чехию на ответную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень». После вмешательства премьер-министра Чехии всем им выдали визы.

– Считаете ли вы правильным решение правительства?

– Я не думаю, что это правильно в принципе. Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий.

И поэтому выступавшие здесь российские спортсмены олицетворяли действия России.

Необходимо признать это и заранее устанавливать правила, либо заранее договариваться с ФИФА, а затем уже делать выводы.

Боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) продолжаются уже 555 дней, а у нас до сих пор нет четких правил. 

– Чешские министры утверждали, что игроки представляли не свои страны, а клуб из Казахстана. Вы не принимаете этот аргумент? 

– Ни за что. Да, они представляли клуб из Казахстана. Но эти четыре игрока также являются гражданами России, поэтому они также представляют эту страну, – приводит слова бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею и клубов НХЛ Гашека iROZHLAS.

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58 комментариев

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hov13
Он был бы идеальным охранником в концлагере
+88
-5
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oberkorn
Кто его опять отвязал?
+50
-5
+45
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ottomann
Великий игрок не равно великий человек.

Тут как раз , насколько великий был игрок - настолько человек Г(
+44
-5
+39
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Max Zhomkov
т.е. родился ребенок, ему год и он уже в ответе за действия правительства страны в которой он родился? Гашек совсем идиот походу
+31
-2
+29
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Direct free kick
Ответ ottomann
Великий игрок не равно великий человек. Тут как раз , насколько великий был игрок - настолько человек Г(
Гашек и во время игровой карьеры был с гнильцой
+16
-3
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Otto Kretschmer
Засунь себе свои драгоценные чешские визы.
+10
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Артём, ты поддерживаешь преступный режим зели?
+16
-6
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Treq Qert
Мем бы сделать.где гашек в виде Дрейка. Улыбается в форме нхловской команды когда бомбят Ирак
+8
-1
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градус ненависти
“Каждый гражданин России – представитель своей страны и ее действий” (c)

Обобщения, сегрегация, коллективная ответственность - все признаки развитого демократического общества на лицо
+9
-3
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dmitriy1981
А все чехи Яна Гуса сожгли
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Andrey Yaroslavtsev
Дядя Доминик, ты дурак?
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Алексей Ильин
Когда кажется, что Гашек уже давно пробил своими словами дно, выходит ещё одно его интервью. И ты понимаешь, что дна там ещё даже не видно...
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bukvoed33
дурак такой
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Дмитрий Васин
Нацизм легализовали? Или чего то не понимаю?
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Ivan Ivanych
Похоже, он часто играл без шлема....
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Ivan Ivanych
Если бы всех чехов мерили по гашеку, то страшно представить что было бы...
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Lindeman
Вставьте кляп обратно
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ɔculpa
Ответ Max Zhomkov
т.е. родился ребенок, ему год и он уже в ответе за действия правительства страны в которой он родился? Гашек совсем идиот походу
Вряд ли он прям идиот. Скорее он просто очередной политикашка-подонок.
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Роман
Ну заплачь ещё
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Kelevra1989
Вот это он ляпнул. А если чешское государство что-то нехорошее совершит, то Гашику отвечать за это? А все беженцы в Европе тоже в ответе за действия своих правительств? Пойдём дальше, немецкие евреи должны были за Гитлера отвечать?
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ПЕНСИОНЕР
Снова затявкал !!!
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Bodhi
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Дядя Доминик, ты дурак?
А что, в этом есть сомнения? ))
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Uriah Heep
Зачем упорно постить этого токсичного персонажа?! Он изменил свою точку зрения?! Сказал что-то новое?!
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PsichoEscape
Гашек головного мозга
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Вячеслав Котов
Ответ Он саМый
Навальному он тоже визу не дал бы?
нее этот свой
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